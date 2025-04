Unternehmer schikanieren, Meinungsfreiheit sabotieren: Nutzloses ideologisches Monstrum EU will Milliardenstrafe gegen Musk

Während Elon Musk durch gezielte Kampagnen gegen seinen Tesla-Konzern geschwächt ist, die geradezu terroristische Züge tragen, will die EU offenbar die Gunst der Stunde nutzen und zum großen finanziellen Schlag gegen Twitter aushohlen: Wegen angeblicher Verstößen gegen das Brüsseler Zensurmonster Digital Services Act (DSA) will man die dafür fällige Strafe von bis zu sechs Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes verhängen. Bei 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2024 wären dies etwa 150 Millionen Euro. Allerdings will die EU-Kommission anscheinend die Übernahme von Twitter durch Musks KI-Unternehmen xAI berücksichtigen. Dann könnte die Geldstrafe sogar eine Milliarde Euro betragen.

Laut der „New York Times“ will die Kommission „ein Exempel statuieren“, um andere Konzerne von Verstößen gegen das DSA abzuschrecken. In Wahrheit geht es natürlich vor allem um Rache an Musk, weil dieser die volle Meinungsfreiheit auf Twitter wiederhergestellt, dem von den Eurokraten verfochtenen woken Wahn dadurch schwere Schläge versetzt, sich standhaft geweigert hat, den EU Zensurforderungen zu gehorchen, die nichts als obrigkeitsstaatliche Willkür sind, um das freie Wort zu bekämpfen und natürlich für seine Unterstützung von US-Präsident Donald Trump.

Gegenreaktion Trumps vorprogrammiert

Als konkreter Vorwand muss die Behauptung herhalten, Twitter weigere sich, seine Daten offenzulegen, keine ausreichende Transparenz über Werbetreibende zu bieten und die Echtheit von Nutzern, die für ein „verifiziertes“ Konto (blaues Häkchen) bezahlen, nicht zu überprüfen. Dies mache die Plattform anfälliger für Missbrauch und ausländische Einflussnahme. Dies ist natürlich alles ausgemachter Unsinn. Die EU will tatsächlich ein Exempel statuieren – aber nicht für den Schutz von Internet-Nutzern, sondern gegen die Meinungsfreiheit der Bürger. Musk ist der einzige Besitzer einer großen Plattform, der bei diesem üblen Spiel nicht mitzog, und dafür soll er nun gestraft werden.

Allerdings wird dies natürlich absehbar erneute scharfe Gegenreaktionen der US-Regierung nach sich ziehen. Vizepräsident J.D. Vance hatte die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Europa mehrfach heftig kritisiert. Trump wird sich von den von ihm ohnehin verachteten EU-Apparatschiks sicher nicht auf der Nase herumtanzen lassen und die Strafe für Musk auch als persönlichen Affront auffassen. Deshalb könnte das Manöver der EU-Kommission gründlich nach hinten losgehen – so wie alles, was diese unsägliche Institution anrichtet.