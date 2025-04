Unterstützung für AfD-Verbot: Die Freien Wähler kann man endgültig vergessen

In den letzten Wochen haben die Freien Wähler es geschafft, sich auf offener Bühne als jede ernstzunehmende Opposition zum Parteienkartell zu disqualifizieren – und das auch noch auf besonders abstoßende Art und Weise. Nachdem ihr Bundesvorsitzender und bayerischer Landeschef, der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger, tagelang große Töne gespuckt hatte, er werde im Bundesrat gegen die beispiellose 900-Milliarden-Schuldenorgie von Union und SPD stimmen, hatte es nur ein einziges Donnerwetter von CSU-Landesvater Markus Söder gebraucht, damit er jämmerlich einknickte – und dies anschließend auch noch mit der kläglichen Antwort begründete, Söder hätte ihn andernfalls ja entlassen, wenn er nicht zugestimmt hätte.

Wer hier andere Motive am Werk sah, etwa, dass die Freien Wähler in Wahrheit nämlich gar nicht so rebellisch und reformorientiert sind, wie sie sich gerne geben, sieht sich nun bestätigt: Denn wie die Faust aufs Auge zu Aiwangers Rückgratlosigkeit und Inkonsequenz passt es da, dass sich seine Partei nun auch noch vehement für ein Verbot der AfD einsetzt. Damit dürften keine Zweifel mehr bestehen, dass sich die Freien Wähler selbst als Teil des linken Einheitsblocks der selbsternannten Superdemokraten und “Unsere Demokratie”-Verfechter einordnen – und damit Teil des Systems sind. Präziser: Sie sind Teil des Problems, nicht der Lösung. Die bayerische Landtagsfraktion nahm eine aktuelle Umfrage, die die AfD erstmals bei 25 Prozent und damit als bundesweit stärkste Kraft sieht, zum Anlass, um eine Stellungnahme pro AfD-Verbot abzusondern, in der es unter unkritischem Nachbeten des offiziellen Wordings heißt, es sei erschreckend, dass „die in Teilen als gesichert rechtsextrem geltende“ AfD in einer Wahlumfrage erstmals vor den Unionsparteien liege.

Lügen und objektive Unwahrheiten

Und weiter: „Dieses Ergebnis einer heute veröffentlichten repräsentativen Umfrage muss uns Demokraten alarmieren, weil die Programmatik der AfD nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Ein Verbotsverfahren ist überfällig“, schwafelte der Fraktionsvorsitzende Florian Streibl. Die Demokratie müsse „wieder wehrhaft“ werden. Die AfD mache keinen Hehl daraus, „die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands zu verachten“; deshalb müsse die AfD “mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpft” werden und der Bundestag ein Verbotsverfahren eröffnen, so Streibl unter Wiederholung der wie üblich gänzlich unsubstantiierten und belegfreien Verleumdungen, die weder durch Aussagen irgendeines relevanten AfD-Politikers noch durch das Parteiprogramm auch nur im Ansatz gedeckt sind, aber ständig heruntergebetet werden.

Mit dieser schauderhaften Agitation, die nur aus Lügen und objektiven Unwahrheiten besteht, wechseln die Freien Wähler nun endgültig ins Lager der Altparteien – und machen sich damit, als die x.te Kopie des bereits zum Überdruss Vorhandenen, völlig überflüssig. Überraschend ist dies freilich nicht; gerade Aiwanger hat sich immer und immer wieder als Maulheld erwiesen, der nicht zu seinem Wort steht. Vor zwei Jahren hatte er bei einer Demonstration gegen Robert Habecks Heizungsgesetz an der Seite der Kabarettistin Monika Gruber getönt: „Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagt: Ihr habt’s wohl den Arsch offen da oben!“ Johlende eigene Anhänger und viele, die zuvor die Freien Wähler eher als biedere Provinzliste wahrgenommen hatten, waren über dieses vermeintliche Rebellentum begeistert. Doch es war nur ein sogleich bereutes Rülpsen; tatsächlich steht Aiwanger fest an der Seite des Linksstaats, wie sich nun zeigt. Seine damalige markige Aussage trifft spätestens jetzt auf ihn selbst zu; auch seine Partei gehört zu denjenigen, von denen man sich “die Demokratie zurückholen” muss, wenn Deutschland noch zu retten sein soll.