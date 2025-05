Unverbesserliches Merz-Deutschland: Ist mir das peinlich!

Wenn man aus den tausend Worthülsen des noch regierenden Kanzlers Fritze Merz einmal die Luft rauslässt, die Materialreste einschmilzt und anschließend das übriggebliebene klägliche Klümpchen Substanz – soweit ohne Mikroskop erkennbar – näher betrachtet, dann kommt etwas völlig anderes heraus. Greifen wir nachfolgend einige Merz-Zitate heraus und arbeiten heraus, was sie wirklich bedeuten sollen. Zum Beispiel beim Interview von Maybritt Illner mit dem Kanzler. Merz sagte dort: “500 Milliarden, das klingt jetzt relativ viel. Aber auf 12 Jahre verteilt sind das gerade mal 40 Milliarden im Jahr…. Wir wollen in dieser Wahlperiode ein bißchen darüber hinausgehen…” Was er wirklich sagte, war dies: Na klar, hab ich gelogen. Aber doch nur für die kommenden 12 Jahre: Ich bitte Sie, das sind gerade mal 40 Milliarden pro Jahr. Kann aber am Anfang auch bißchen mehr sein: 500 Milliarden z.B., die restlichen 11 Jahre gibt’s dann umsonst!

Illner entgegnete: “Das viele Geld hat eine irrsinnige Inflationsgefahr”. Merz darauf: “Die Gefahr ist da!” Was soviel heißen sollte wie: Die Inflationsgefahr besteht natürlich – aber nur dann, wenn man es so macht, wie wir das vorhaben: Großzügigste Weiterfinanzierung der NGOs, Weiterführung der grünen Agenda als Gegenleistung für die Atemspende durch die Grünen, wenn die Regierung Fritze Merz wieder von ihren eigenen Truppen im Stich gelassen wird, Weiterführung des Lieferkettengesetzes als Dankeschön für Lars Klingbeil, und jährliche Zinszahlungen in gigantischer Höhe als logische Folge gigantischer Schulden würgen dann den Rest ab!

Deutschland erschöpfen

Merz sagte weiter: “Es wird alles viel schneller gehen.” Na, also dran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Bei soviel geballtem ökonomischen Sachverstand unseres Kanzlers fällt mir doch glatt eine Geschichte ein, die uns einst unserer Religionslehrer Papa Weiß auf dem Deggendorfer Gymnasium erzählt hat. Und die ging so: Ein alter Lehrer trifft seinen Schüler, der gerade aus seinem Rolls Royce steigt, und fragt ihn: “Na Müller, wie sind Sie denn zu diesem phänomenalen Reichtum gekommen? Sie waren doch von allen Schülern der Schwächste im Rechnen!” Darauf der Befragte: “Das ist ganz einfach: Ich kaufe Obstkisten um 80 Mark und verkauf sie um 100 Mark und von den 50 Prozent leb ich.”

Unser Fritze Merz ist aber nicht nur ein großer Ökonom, sondern auch der einer der größten Feldherrn aller Zeiten. O-Ton Merz: “Wie sind diese Kriege zu Ende gegangen? Sie sind meistens nur durch eine militärische Erschöpfung, so tragisch und so furchtbar das für die Menschen ist, …..auf mindestens einer Seite manchmal auch auf beiden Seiten, gegangen. Da sind wir noch nicht!” Kriege werden nämlich gewonnen, wenn eine Seite die andere besiegt. Wow, darauf wären Sie bestimmt nicht gekommen! Und genau deshalb kommt es darauf an, dass die eine Seite – Deutschland eben – möglichst bald erschöpft wird und dass die andere Seite – Russland eben – siegt. Doch glauben Sie mir: Es war gar nicht so einfach, Deutschland zu erschöpfen.

Aufglimmen von Überlebenswillen

Die Sanktionen gegen Russland haben zwar die vormals blühenden deutschen Wirtschaft bereits an den Rand des Zusammenbruchs gebracht, und das Geld der steuerzahlenden deutschen Bürger wird mittlerweile milliardenweise in die Ukraine überwiesen, um dort von einer wachsenden Anzahl ukrainischer Millionäre treuhänderisch verwaltet zu werden. Auch kann man noch immer täglich Tausende von anderen in ukrainischen Schützengräben für sich sterben lassen. Aber das alleine reicht nicht: Noch immer findet sich in den Trümmern unseres einstigen Vaterlandes hie und da ein Aufglimmen von Überlebenswillen, das selbst durch die Propagandakommissare Kiesewetter, die todesmutige Strack-Zimmermann und die wiederauferstandene Bundestags-SED noch nicht ausgetreten werden konnte. Und der Russe steht noch immer nicht wieder vor dem Brandenburger Tor! Das müsste sich doch beschleunigen lassen, wenn man endlich seine letzte Wunderwaffe, die Taurus-Raketen loslassen könnte…

Und genau da kommt nun das echte, das wahre Feldherrengenie unseres Kanzlers zum Vorschein: Merz erklärt gegenüber Illner, es werden “aus Großbritannien, aus Frankreich Marschflugkörper geliefert… Und wenn die hier nebeneinander stehen würden: Wir beide, Frau Illner, wären nicht in der Lage zu unterscheiden, welcher welcher ist!” Stellen Sie sich das einmal vor: Sie stellen zwei Raketen nebeneinander, die eine gefüllt mit Lübecker Marzipan, die andere mit hochexplosivem Sprengstoff. Und die beide sehen gleich aus. Würden Sie, liebe Zuhörer, da den Unterschied bemerken? Na also! Außerdem geht es schließlich niemanden etwas an, mit welchen Waffen Deutschland sich sein eigenes Ende bereitet – diejenigen nicht, die diese Waffen mit ihren Steuergeldern bezahlen, und schon gar nicht die, welche daran krepieren! Denn um Freund und Feind zu verwirren ist auf Befehl unseres Oberkommandierenden die öffentlichen Diskussionen über deutsche Waffen ab sofort verboten.

Die Russen müßten sich dann statt der “Bild”-Zeitung die “Washington Post” kaufen, um sich über die letzten Waffenlieferungen näher zu informieren. Wladimir Putin soll ob dieser neuen Drohungen des deutschen Kanzlers jedenfalls ernsthaft beunruhigt sein – und zwar um den Gesundheitszustand von Fritze Merz. Erst nach Beteuerung seiner engsten Berater, dass Fritze Merz in Deutschland ohnehin nur noch unter dem Beinamen “GröBaZ” (raten Sie mal, was das wohl heißt) geführt wird, soll in Wladimir Putins Antlitz Gelassenheit zurückgekehrt sein. Ach ja, von Regierungsseite wird zwar vehement bestritten, dass nun auch Postüberwachung eingeführt wird… aber Briefe mit waffenkritischem Inhalt werden ab sofort nicht mehr befördert. Und die mächtigste Macht der Welt, die USA, soll sich da gefälligst raushalten!

Merz: “Ich bin anschließend von dieser Rede (Anm. d. Red.: die von J. D. Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz) völlig überrascht gewesen… und das hab‘ ich als übergriffig empfunden… das steht auch einem amerikanischen Vizepräsidenten nicht zu, so etwas uns in Deutschland zu sagen.” In dem Zusammenhang fällt mir wieder ein Witz ein, kennen Sie den: Laufen eine aus und ein Elefant durch die unerträglich heiße Wüste. Nachdem die Maus eine Weile im Schatten des Elefanten gelaufen ist, bietet sie ihm großzügig an und fragt, wollen wir nicht mal tauschen? Jedenfalls soll der amerikanische Präsident – dem Vernehmen nach – nun tief beunruhigt sein und angeboten haben, seinen Leibarzt nach Berlin zu schicken, wenn die Sache mit Merz ausufern sollte.

Was für ein Jammer

Wobei im deutschen Bundestag allerdings auch seine medizinische Nothelfer keinen Zutritt hätten – denn dies ist der letzte Ort, wo man seine Kindheitsphantasien noch ungehemmt ausleben darf: Da erschien der Abgeordnete Marcel Bauer von den Linken – ein junger, überaus gepflegter Mann – doch tatsächlich mit einer Baskenmütze auf dem Kopf; allgemein empfand man im Hohen Haus diese häufig genutzte Kopfbedeckung als ausgesprochen kleidsam, verglichen mit dem ästhetischen Totalschaden des Kostüms der Deutschen Weinkönigin am Tag der Kanzlerwahl:

Die Dame lief also auch optisch gleich zu Beginn ihrer Bundestagskarriere zu großer Form auf, wie man nach eingehendem Studium des Lebenslaufs derselben überhaupt unweigerlich zu der Auffassung gelangen muß, dass die Begabung dieser Dame auf dem alkoholischen Terrain über jeden Zweifel erhaben ist. Und was für ein Jammer zudem, dass die Republik erst so spät des Universalgenies der bayerischen Rechtsanwältin Andrea Lindholz teilhaftig geworden ist, die als Vize der besagten Weinkönigin ebenfalls Sitzungsleiterin im Bundestag spielen darf:

Das “Entwerfen und Prüfen von Eheverträgen” sei ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit, heißt es auf der Homepage von Lindholz‘ Kanzlei. Hoffen wir also, daß mit der Regierungsübernahme der AfD auch die Mindestanforderungen an Bescheidenheit und Zurückhaltung in berufsfremden Tätigkeiten im deutschen Parlament überarbeitet werden! Kennen Sie übrigens den? Die Präsidentin fragt das Plenum: “Guten Morgen, seid ihr alle da?” Das Plenum antwortet: “Jaaaaa!” Die Präsidentin: “Aber nicht mehr lange….”

Wenigstens sind die Deutschen in der glücklichen Lage, immer mindestens dreimal erleben zu dürfen, wie es sich anfühlt wenn das Ende naht: In den letzten Tagen des Dritten Reichs wurden Defätisten, die nicht länger an den Endsieg über den Osten glaubten, sich aus dem Staube machen und ins Ausland absetzen wollten, spätestens von Feldgendarmen – den sogenannten “Kettenhunden”, an der Grenze abgefangen und am nächsten Baum aufgeknüpft. Wer später dann in der DDR die glorreiche Ostzone verlassen wollte, weil er nicht an den Endsieg gegen den Westen glaubte, kam meist noch nicht mal bis an die Grenze, bevor er sich – bestenfalls – hinter den Gittern von Bautzen wiederfand. Und wer sich heute noch erdreistet, mit politisch suspekten Absichten ins Ausland reisen zu wollen, muss damit rechnen, auf Befehl des Innenministers an der Grenze verhaftet zu werden und sich anschließend täglich auf der Polizeistation melden zu müssen – mit der Begründung: diese Tourismus von Deutschen könnte das Ansehen der Bundesrepublik im Ausland schädigen…

Vielleicht ist das ja auch die Begründung dafür, dass Alexander Dobrindt Innen- und nicht Außenminister wurde? So jedenfalls wid das Risiko von ministeriellen Auslandsreisen doch deutlich vermindert… das Entsetzen über Annalena Baerbock steht ausländischen Diplomaten nämlich immer noch ins Gesicht geschrieben. Übrigens: Auch die Herausgabe der Merkelschen Stasi-Akte wird weiter mit der Begründung verweigert, sie sei geeignet, dem Ansehen der Bundesrepublik zu schaden…. Dobrindt wörtlich: “Und deswegen müssen wir Schluss machen damit, daß wir Kennzeichnungspflichten einführen, Kontrollquittungen und Beschwerdestellen!” Und also klingt Bayern vor der Einführung des Fachs Sozialkunde in oberbayerischen Baumschulen. Heiliger J. D. Vance, bitt für uns!

Immerhin bewährt es sich nun, dass man die Grenzsicherungsanlagen der DDR zumindest stellenweise erhalten hat: Mit ein wenig Farbe und frischem Stacheldraht dürften sie für das Regime des Fritze Merz und seinen Spielkameraden noch für mein paar Monate gute Dienste tun, bis die AfD die letzten Rest der Zonengrenze dann endgültig entsorgt. Doch bei alledem kann man wenigstens beruhigt sein, dass es immer noch Konstanten im Leben der Deutschen gibt. Lachen Sie nicht: Immerhin 25 Prozent der Deutschen würden heute noch den neuen GröFaZ – den “Größten Feldherrn aller Zeiten” – zum Kanzler wählen. Na ja, so sind sie halt, die Deutschen: Solang es noch irgendwo irgendwas zu Essen, Schnaps und Zigaretten gibt, machen wir weiter! Wie sagte man doch gleich in den Luftschutzkellern am 3. Februar 1945, dem Tag des schwersten Luftangriffs auf Berlin, als die Fundamente in seinen Grundfesten erzitterten, die Lüftungen ausfielen, das Licht erlosch, kleine Kinder nach ihren Müttern schrien und einige kriegsgeile NS-Fanatiker immer noch vom Endsieg faselten: Der Krieg ist erst aus, wenn der Göring in Goebbels‘ Hosen passt!