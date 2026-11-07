Unverhoffter Wohlstand: Bulgarische und rumänische Schatzsucher mit Minijob und deutschen Sozialleistungen

Endlich herrscht wieder Klarheit darüber, wozu der deutsche Sozialstaat eigentlich erfunden wurde. Nicht etwa, um lahme Rentner oder übermüdete Pflegekräfte zu päppeln, sondern als internationales Venture-Capital-Projekt für osteuropäische Kommunalentwicklung. Das beweist einmal mehr die jüngste Sternstunde des öffentlich-rechtlichen Investigativjournalismus, die den wahren Zweck des Grundgesetzes enthüllte.

„EU-Armutsmigration: Sozialstaat in der Sackgasse?“ lautet der Titel einer diese Woche ausgestrahlten Reportage des “Mitteldeutschen Rundfunks“ (MDR), in deren Mittelpunkt ein rumänischer Bürgermeister steht, der – peinlich für die hiesigen Verteidiger der grenzübergreifenden Vollalimentierung – die Wahrheit aussprach: Während deutsche Politiker seit Jahrzehnten verklausuliert von „europäischer Integration“ und „Fachkräfteeinwanderung“ faseln, nannte er das Kind beim Namen: Die deutsche Grundsicherung ist für seine Gemeinde kein bürokratisches Regelwerk, sondern schlicht ein veritabler Piratenschatz!

Der Zaubertrick: Per Minijob zu allen Sozialleistungen

Wie funktioniert das alchimistische Experiment, das den MDR so fassungslos in die Tasten hauen ließ? Ganz einfach: Man nehme einen typischen deutschen Minijob – sagen wir, einmal im Monat den Besen um einen Altglascontainer schwenken – und kombiniere ihn mit dem deutschen Sozialrecht. Voila! Schon verwandelt sich die Arbeitskraft in einen unerschöpflichen Geldbrunnen. Denn laut der schockierenden Beispielrechnung des MDR winkt einer Großfamilie damit ein Netto-Einkommen von rund 4.500 Euro im Monat – wegen Kindergeld und Zugang zu mannigfaltigen weiteren Ansprüchen. Da fragt sich der hiesige Vollzeit-Malocher in Bitterfeld natürlich zu Recht: Warum stehe ich eigentlich um fünf Uhr morgens auf, wenn der rumänische Nachbar für das Einsammeln von drei leeren Pfandflaschen im Monat gleich eine komplette Kleinstadt finanzieren kann?

Dass dies kein Mythos, keine polemische Legende oder abstrakte Theorie ist, zeigt der Blick in die Praxis. Allein in Magdeburg leben fast 3.000 Roma-Großfamilien. Die Statistik spricht Bände – denn die Hälfte aller EU-Leistungsbezieher in Deutschland stammt aus Rumänien und Bulgarien – und es handelt sich überwiegend um Roma, vornehmer “Rotationseuropäer“. Stellvertretend steht dafür das Paar Ovidio und Michaela, das sich laut Reportage bereits seit neun Jahren in Deutschland aufhält – primär wegen des deutschen Gesundheitswesens und der Behandlung der Lungenkrankheit der Ehefrau. Weder Mann noch Frau gehen einer Arbeit nach, und Deutsch sprechen sie ebenfalls nicht. Das System fängt sie trotzdem auf.

528 Millionen Euro Heimweh-Geld und luxuriöse Dörfer

Als besonders charmant erweist sich die gründliche deutsche Bürokratie beim Thema Kindergeld. Hier gilt das rührende Motto “aus den Augen, aber voll im Geldbeutel”. Dass die Sprösslinge im rumänischen Heimatdorf auf einer grünen Wiese toben und noch nie auch nur eine deutsche Kita von innen gesehen haben – kein Problem für den deutschen Steuerzahler! Im Jahr 2025 wurden mal eben schlappe 528 Millionen Euro Kindergeld ins ferne Ausland zu überweisen – “soziale Rendite” für alle! Wer wissen will, wo das Geld ankommt, muss nur eine Fahrtstunde von Bukarest entfernt Orte wie Bolintin-Vale, Barbulesti oder Fântânele besuchen.

Dort profitiert man massiv von den deutschen Sozialleistungen: Das Straßenbild zeigt nagelneue, luxuriöse Häuser und dicke Autos, während die Zahl der heimischen Sozialleistungsbezieher in diesen Dörfern drastisch gesunken ist. Die nicht in diese cleveren Transfermachenschaften involvierten Einheimischen der besagten rumänischen Dörfer reiben sich derweil verwundert die Augen: 20 bis 30 Bescheinigungen für deutsche Kindergeldanträge stellen die Bürgermeister dort monatlich aus. Familien mit zehn oder 15 Kindern gelten vor Ort inzwischen als mittelständische Unternehmen.

Hintergrund des Irrsinns: Ein schiefer Arbeitnehmerbegriff und offene Türen

Die eigentliche Wurzel dieser Zustände liegt in einer perfekten toxischen Mischung aus dem weit gefassten Arbeitnehmerbegriff auf EU-Ebene, der europäischen Freizügigkeit und dem deutschen Sozialrecht. Diese Kombination öffnet systematischem Missbrauch und Sozialbetrug Tür und Tor. Nun fordern empörte Stimmen, darunter auch Sarah Wagenknecht: Schluss mit diesem Wahnwitz! Kein deutsches Geld für ausländische Kinder oder zumindest hier heimische die nicht an der Waterkant oder im Ruhrpott im Sandkasten buddeln!

Doch Politik und Behörden sehen kein Problem – und zucken lieber mit den Achseln. „Europäisches Recht“, raunt es aus den Amtsstuben, „die Freizügigkeit ist sakrosankt, da kann man nichts machen.“ Das ist natürlich die bequemste aller Ausreden. Denn geltendes Recht wurde von Parlamenten beschlossen – und auf genau demselben Weg kann es auch wieder geändert werden. Man muss es nur wollen. Aber das hieße ja, Verantwortung zu übernehmen, statt sie nach Brüssel abzuschieben. Dort wird entschieden – gezahlt wird hier.

Das Offene-Haustüren-Prinzip

Dabei hinkt die Logik ohnehin gewaltig. Um im Bild zu bleiben: Angenommen, der Stadtrat beschlösse, dass Haustüren per Satzung nicht mehr abgeschlossen werden dürfen, und es käme daraufhin zu massenhaften Plünderungen von Wohnungen. Würde man die Diebstähle dann etwa für völlig rechtens und naturgegeben erklären, nur weil die Türen nicht abgeschlossen werden dürfen? Wohl kaum. Man würde schlicht und einfach die Regeln wieder ändern. Wenn Deutschland also Milliardenbeträge in den Wind schießt, liegt das Problem nicht am rumänischen Bürgermeister oder den EU-Nachbarn, die sich dankbar bedienen, sondern an der eigenen Politik, die so etwas zulässt.

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Bolintin-Vale, Barbulesti oder Fântânele boomen, während in Magdeburg, Hagen, Merseburg und Halle die Gehwegplatten wackeln. Vielleicht sollten wir Bitterfeld und Magdeburg einfach offiziell als Vororte von Bukarest deklarieren; dann stimmen wenigstens die sozialrechtlichen Begriffe. Bis dahin gilt: Wer fleißig Kinder in die Welt setzt und in Deutschland einmal kurz “Guten Tag” sagt, hat sich schon einen Stammplatz am Platz am Tresen des globalen Wohlstands gesichert. Prost auf den deutschen Sozialstaat!