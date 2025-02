Unverschämter Selenskyj wird von Trump auf Normalmaß zurechtgestutzt

Das schon jetzt legendäre “Kamingespräch” zwischen Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und der neuen US-Führung im Weißen Haus ist so ziemlich das Beste, was ich politisch je vor laufender Kamera gesehen habe. Die Medien sprechen von einem “Eklat”, doch Wie Trump und J.D. Vance diesen zugedröhnten, unverschämten, lügenden Zwerg vor der Weltöffentlichkeit zusammenfalteten, zeugt nicht nur von echter Leadership, sondern ist Balsam für die Seele. Und das Beste ist: Die Auseinandersetzung wird auch in der Ukraine gesehen – wo die Menschen den ohne Wahlmandat regierenden Selensykj sowieso schon hassen wie die Pest.

Allein wie dieser Typ über die Minsk-Deals lügt, sich als unschuldiges Opfer darstellt, leichtfertig über die Toten des Krieges hinweggeht und dann noch arrogant meint, den US-Präsidenten über angebliche Konsequenzen belehren zu müssen… so kann er mit den EU-Schranzen umspringen, aber sicher nicht mit den Alphatieren der Trump-Administration.

“Aus dem Schlafzimmer von Hunter Biden”

Wörtlich sagte Trump zu Selenskyj: “Was, wenn überhaupt? Was ist, wenn jetzt eine Bombe auf Ihren Kopf fällt? Sie (die Russen) haben sie (die Absprachen) mit anderen Präsidenten gebrochen, weil die sie nicht respektiert haben. Putin hat mit mir eine Menge durchgemacht. Er musste eine falsche Hexenjagd über sich ergehen lassen. Sie haben ihn und Russland in “Russia Russia Russia” benutzt. Erinnern Sie sich daran? Es war ein falscher Hunter-Biden- und Joe-Biden-Betrug! Hillary Clinton und “shifty” Adam Schiff. Das musste er mitmachen, und das hat er auch getan.”

Trump fühte weiter aus über Putin: “Er hatte mit dieser Sache nichts zu tun. Es kam aus dem Badezimmer von Hunter Biden. Aus dem Schlafzimmer von Hunter Biden. Es war ekelhaft. Dann hieß es, der Laptop stamme aus Russland. Er musste sich das gefallen lassen, ihm wurden all diese Dinge vorgeworfen. Er hat vielleicht Absprachen mit früheren Präsidenten gebrochen, aber nicht mit mir.” Großartig! Selenskyj reiste schließlich unverrichteter Dinge ab, hinauskomplimentiert von Trump, der ihm per X hinterherrief, er könne gerne wiederkommen, wenn er zum Frieden bereit sei.

Nachfolgend Ausschnitte aus dem Zoff im Weißen Haus: