Urlauben, shoppen und sich radikalisieren? „Unsere“ Syrer sorgen für Tourismusboom in der alten Heimat

In Syrien ist derzeit ein regelrechter Tourismusboom zu verzeichnen – und ein Großteil derer, die ihre Heimat nach dem Sturz des Assad-Regimes besuchen, stammt, wenig überraschend, aus Deutschland, wo fast eine Million Syrer untergekommen sind. Viele davon streifen nun durch die Straßen von Damaskus oder Aleppo und besichtigen ein weitgehend zerstörtes Land, das sie entweder noch nie oder seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Da inzwischen schon fast ein Fünftel der damals als Flüchtlinge in Deutschland Aufgenommenen den deutschen Paß als lebenslangen All-inclusive-Clubausweis besitzt, um “the best of both worlds” mitzunehmen, ist das Reisen für diese ohnehin kein Problem, doch Heimaturlaube von Asylanten und als Schutzsuchenden geführten Personen werden vom deutschen Staat ebenfalls mit großer Nachsicht akzeptiert – zumal es in Syrien schon lange kein Bürgerkrieg mehr herrscht, abgesehen von gelegentlich Pogromen gegen Christen und Drusen, die jedoch unter den syrischen Geflüchteten erstens sowieso nur eine Minderheit stellen und zweitens erklärte Feinde eines radikalislamischen Regimes in Damaskus sind, das von Deutschland finanziell rührend umsorgt wird. Schon bei Heimatbesuchen von afghanischen “Schutzsuchenden” im Taliban-Land regte sich niemand groß über den Irrsinn auf, dass Flüchtlinge ausgerechnet in ihrem Herkunftsland, wo ihnen doch Verfolgung und Ermordung drohen, Urlaub machen.

Im Fall der Syrer ist die Lage nun insofern anders, als es ohnehin fester Wunsch der deutschen Regierung zu sein scheint, möglichst viele der knapp einen Million von ihnen um jeden Preis dauerhaft in Deutschland anzusiedeln und alle zu Staatsbürgern zu machen – als wichtige Stütze des Bevölkerungsaustauschs, der durch diese besonders reproduktive Volksgruppe (das gilt auch für die weiter eingeflogenen Afghanen) unbedingt vorangetrieben werden soll, während öffentlich natürlich das genaue Gegenteil erzählt und jede Tatsachenbenennung kriminalisiert wird. Deshalb reagiert Deutschland auf die Lockrufe der neuen Herren in Damaskus auch so zurückhaltend bis gar nicht.

Syrien bettelt händeringend um Heimkehrer – Deutschland braucht sie aber Neuvolk

Und deshalb ist die deutsche Reaktion darauf, dass die neue syrische Regierung händeringend um die Rückkehr möglichst vieler Landsleute wirbt (“Wir möchten, dass viele Syrer zurückkommen und das Land wieder aufbauen“, so der stellvertretende Tourismusminister Giath Farah gerade erst), natürlich nicht die, sofort hunderte Flugzeuge im Rundum-Betrieb zu chartern und eine große Remigrationskampagne zu organisieren. Ihre Antwort darauf besteht im Gegenteil darin, noch schneller einzubürgern und die Syrer hier heimisch zu machen. Das hat sich auch bis nach Damaskus herumgesprochen: „Wir verstehen natürlich, dass viele Syrer in Deutschland arbeiten, geheiratet und Kinder bekommen haben, die dort zur Schule gehen“, so Minister Farah (die Reihenfolge dieser Aufzählung ist grundfalsch, denn es arbeitet nur ein knappes Drittel der Syrer und auch von diesen viele nur geringfügig und unterqualifiziert), doch seine Regierung freue sich über jeden, der komme – “sei es als Tourist oder als jemand, der ein Geschäft aufbaue und das Land auf diese Weise voranbringt”. Sogar bei Mutti Merkel kupfern die islamistischen neuen Machthaber die Parolen ab: “Die ganze Welt ist bei uns willkommen!” Die Welt zieht es aber lieber nach Deutschland – aus naheliegenden Gründen.

Dafür klappt wenigstens das mit dem Tourismus: Urlaub in der Heimat machen viele der über 800.000 noch nicht eingebürgerten und als Flüchtlinge oder Asylbewerber geführten, in Deutschland lebenden Syrer natürlich gern (und man fragt sich, wie sie das finanzieren – mit unseren Steuern?). Die Frage, ob sich dort auch muslimische Schläfer Anregungen oder gar Instruktionen für Taqiya und künftigen Dschihad holen, nachdem dort nun einmal ehemalige IS-Schergen am Ruder sind, wird gar nicht gestellt. Deutsche Medien listen als Beispiele für diese Heimattouristen natürlich lieber Fälle auf wie einen Informatiker aus Bremen oder einen angehenden Zahntechniker aus dem Rheinland – doch bei diesen kann es sich schon statistisch nur um Vorzeigebeispiele der gut integrierten Minderheit handeln – und die werden den Teufel tun, außer zu gelegentlichen Urlauben nach Syrien zurückzugehen. Bei den meisten Syrern in Deutschland, die prekäre bis mangelnde Abschlüsse vorweisen, deutet rein nichts darauf hin, dass die Rückkehrappelle aus Damaskus auf Gegenliebe stoßen. Nur wenige der offiziell 955.000 Syrern, die in Deutschland aktuell leben, machen diesbezüglich Anstalten: Bis Ende August sind laut Bundesinnenministerium nur 1.867 von ihnen in ihre Heimat ausgereist, nicht einmal zwei Promille. 45-mal soviel, nämlich 83.150 Syrer, erhielten allein 2024 die deutsche Staatsbürgerschaft.

Im Zweifel besser Deutschland statt Wiederaufbau

„Insbesondere die politisch instabile Lage sowie die fehlende Infrastruktur in Syrien und die daraus resultierenden Erschwernisse führen zu einer erschwerten Umsetzung der Reintegrationsunterstützung im Zielland“, teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) dazu gewunden mit. Der freiwillige Tourismus zeugt davon, dass man sich die angenehmen Seiten jedoch gerne herauspickt: Urlaub und Verwandtenbesuche gerne – aber die mühselige und unsichere Arbeit des Wiederaufbaus eines zerstörten Landes auf sich zu nehmen, wenn man in Deutschland auch ohne jede Gegenleistung von Sozialleistungen leben kann, die um ein Zigfaches höher sind als der Arbeitslohn in Syrien, und nach wenigen Jahren sogar noch Anspruch auf den deutschen Pass anmelden kann, sind dann doch eher gute Gründe gegen eine Remigration.

Erneut wird hier der ganze Sinn des Asylrechts völlig pervertiert, erneut präsentiert sich Deutschland als bösartig in den Abgrund gesteuertes Narrenschiff. Eigentlich sollte der Asylanspruch nur für aus politischen oder sonstigen Gründen akut und nachweislich verfolgte Menschen gelten und ihnen den zeitweiligen Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen, bis der Grund für die Flucht aus dem Heimatland entfällt; dieses Verständnis wurde unter Angela Merkel pervertiert und faktisch abgeschafft. Nach den im Grundgesetz einst vorgesehenen Asylkriterien dürfte kein einziger Syrer mehr hier sein, denn Syrien ist seit Ende des Assad-Regimes ein “freies Land”; dass es dies auch schon zuvor jahrelang war, sei einmal dahingestellt. Und da die Bundesregierung des Aufbau des Landes – auch wenn dieses jetzt unter der Fuchtel ebenso islamistische Machthaber steht wie Afghanistan – mit deutschen Steuergeldern finanziert, dürfte an der Rückführung der Syrer eigentlich kein Zweifel bestehen, und müssten die Rückkehrbemühungen der Syrer oder zumindest der deutschen Regierung eigentlich schon das ganze Jahr über auf Hochtouren laufen. Doch erstens ist dies politisch nicht gewollt, und zweitens können viele Syrer als “Deutsche” gar nicht mehr gezwungen werden, Deutschland zu verlassen. Der Zustand, dass man sich als über das Asylrecht eingewanderter Ausländer das Land aussuchen kann, in dem es einem finanziell am besten geht, und dann auch noch als Tourist beliebig in die alte Heimat reist, um sich dort gemütlich anzusehen, wie sich weniger glückliche Landsleute mit dem Wiederaufbau abrackern müssen, ist nur eine weitere Absurdität des völlig durchgeknallten Migrationshypes. Obendrein zeigt es, zu welcher Karikatur nicht nur die Asylpolitik dieses Landes geworden ist.