Ursula von der Leyen: Manchmal sind Gerüchte auch Prophezeiungen…

Beim Einstieg ins neue Jahr begleiteten uns die Unruhen aus dem alten. So auch die Reste der verstorbenen Ampel, welche als politisch Untote weiter durch den dunklen deutschen Raum geistern. Namen erzählen uns täglich neue Geschichten: Weidel, Musk, Habeck, Miosga, Merz, Scholz, Söder und im Fernsehen “Asterix bei den Briten”, danach wieder eine neue Hitler-Doku. Doch eine Namensnennung glänzte mit Nichterscheinen und dröhnender Abwesenheit: Ursula von der Leyen, EU-Kommissionsspräsidentin mit Zweitwohnsitz Brüssel. Es geht ins deutsche Wahljahr, was auch für die EU schwerwiegende Folgen haben kann – denn das andere EU-Motor-Land Frankreich liegt bereits unregierbar am Boden. Wer zieht den Karren weiter, vor allem, wenn den Deutschen bald das Geld ausgeht?! Die Brandherde Israel und Nahost, Russland versus Ukraine und Syrien unter der Quasi-Neuauflage des Islamischen Staates drohen die ganze Welt anzuzünden. Das machtvolle neue Politduo Trump/Musk rüttelt derweil an linken Eliteprojekten und wirft verbale Bomben in die Schaltzentralen der Deutungshoheit des westlichen Mainstreams. Und dann schreibt Abkanzler Scholz der “Uschel von der Merkel” auch noch einen Brandbrief mit Forderungen nach einer Brüsseler Kurskorrektur.

Ja, wo issi denn…?! Das fragen sich nun immer mehr Menschen. Die Antwort: Ursula von der Leyen ist in ihrer Heimat in der Nähe von Hannover, wie nun – etwas schmallippig – aus Brüssel bekanntgegeben wurde. Aha! Allerdings müsste sie sich so langsam, und zwar noch vor ihrer Rückkehr nach Belgien, dringend einmal zum Weltgeschehen äußern – denn das drängt. Auch mit dem Brief von Olaf Scholz wird sie sich auseinandersetzen müssen … denn in Deutschland herrscht ab sofort brüllender, nervöser, abstruser, bizarrer Wahlkampf(r)ampf, mit rechten Pauken und linken Trompeten. So forderte Scholz, der vergessliche Scherzkeks, in seinem überaus ungewöhnlichen Schreiben an die Kommissionschefin doch tatsächlich, von der Leyen möge jetzt endlich europäische Maßnahmen zum Bürokratieabbau und zur Unterstützung der Auto- und Metallindustrie auf den Weg bringen: „Es braucht jetzt dringend gemeinsame europäische Impulse, um Bürokratiekosten zu senken und die Innovationsfähigkeit unserer Unternehmen zu erhöhen.

Taktische Krankschreibung?

Doch damit nicht genug: Von der Leyen weilt fernab vom Arbeitsplatz und macht sozusagen EU-Kommission per Home Office in der niedersächsischen Provinz. Krank soll sie sein, heißt es jetzt. Davor war ein Youtube-Clickbait wie ein Neujahrsböller durch den virtuellen Raum geeilt: Hunderttausende hatten eine mutmaßliche Falschmeldung über einen darin erklärten Rücktritt von der Leyens gesehen. Lustig. Gleich mehrere Youtube-Videos verkündeten zudem, dass Ursula von der Leyen ihren Rücktritt selbst bekanntgegeben habe. Nur witzig? Die Videos wurden hunderttausende Male angesehen, geteilt und überall hin versendet; doch während “Correctiv”, der von George Soros mitbegründete -finanzierte anti-informative Zensur- und Schmuddelframingbetrieb, heftig dementierte und von “Fake-News zwecks Click-Genererierung” schwafelte, kam ein Statement aus den EU-Kreisen, welches in der Tat seltsam kryptische Andeutungen machte. Diese „Europa News“ kündeten nämlich bereits in der Überschrift Dramatisches an: “Ursula von der Leyen ist an einer Lungenentzündung erkrankt“. Allerdings solle sie noch keine Aufgaben delegieren. Vermutet wurde, dass die Krankschreibung mit einer demnächst anstehenden Vorladung im Zusammenhang ihrer skandalösen Pfizer-Impfstoffdeals stand; doch es könnte auch um Anderes gehen.

Und jetzt halten Sie sich bitte mal fest und lesen Sie, was die Spitzen der EU uns mitzuteilen wussten: “Ein Nachfolger für Ursula von der Leyen muss noch nicht benannt werden, da sie mit einer schweren Lungenentzündung kämpft, wie ihr Sprecher mitteilte… (sie) wird weiterhin ihre regulären Aufgaben als Präsidentin der Europäischen Kommission wahrnehmen und noch keine Aufgaben an einen Nachfolger delegieren (!) schwere Lungenentzündung … verhinderte von der Leyens Rückkehr nach Brüssel nach der Winterpause und führte zur Absage aller ihrer Außentermine, einschließlich des geplanten Besuchs des gesamten Kommissionskollegiums in Gdańsk anlässlich des Beginns der sechsmonatigen polnischen EU-Ratspräsidentschaft.” Ob es hier einen Übersetzungsfehler gab oder ein übereifriger Pressesprecher sich zu weit aus dem Fenster lehnte? Es dürfte jedenfalls nicht im Geringsten verwundern, dass sich hier Gerüchte ausbreiteten, während der offizielle politische Journalismus schweigt – so wie auch die nationale und die europäische Politikszene. Das ist mindestens seltsam. Das Stillhalten des Establishments könnte aber tatsächlich Hinweis auf ein größeres Geschehen hinter den Kulissen und in den Hinterzimmern der EU geben; denn sich mal eben “krankschreiben” lassen, also mit ärztlichem Attest, aus welchen Gründen auch immer, mal eben schnell abtauchen, wäre auch in der heutigen Politik durchaus denkbar. Es kommt zwar selten vor, aber manchmal ist diese Ausrede besser, als keine Antworten auf gravierende Fragen zu haben, welche eigentlich kluge und abgesicherte Antworten erfordern.

Unselige Dogmen

In einem Punkt hat von der Leyen nun vom Krankenlager aus jedoch etwas entschieden – und das hat es durchaus in sich. “Tichys Einblick” schreibt, worum es dabei geht: “Ursula von der Leyen stoppt vom Krankenbett aus das EU-Zensurverfahren gegen Musk und X. Sorge, weil Trump dann böse ist? Wie willkürlich wird eigentlich in Brüssel entschieden? Fragen über Fragen…” Sie an: Die Kommissionspräsidentin ergreift also Partei und geht auf die neue Linie. Das lässt hoffen und tief blicken, denn allein bei der Aufhebung der Social-Media-Zensur “gegen Rechts” zeigen sich weitere kommende Kontroversen mit Eskalationspotenzial zwischen dem “Rabaukenduo” Trump & Musk und der toxischen EU, die Merkel mitinstalliert hat. Der Krach wird kommen, die Basis erodiert. Auch Meta-CEO Marc Zuckerberg ist bereits von der Leine, noch vor Trumps Amtsantritt ist er auf die neue anti-woke Linie eingeschwenkt und daher ebenfalls ein künftiger personifizierter Krisenherd für Brüssel.

Welche Linie sich für die EU in der Russland-Frage künftig ergibt, entscheidet sich in den kommenden Wochen – in Washington und Moskau. Der Vasall wird vorgeführt und Deutschland, als Dackel eines Vasallen, kann schon mal Männchenmachen üben für den kommenden US-Präsidenten. Ist von der Leyen jetzt nicht mehr passend? Soll sie womöglich ein Bauernopfer für einen Neustart werden? Oder bleibt sie solange im Gebüsch, bis die Brüsseler Eliten nach weiterer Lageprüfung mit neuer Agenda aufwarten? Und genau danach sieht es aus, dass sich die Großkopfeten der EU zu Beratungen zurückgezogen haben. Ob mit Von der Leyen oder ohne: Die EU wird jetzt bei ihren unseligen Dogmen wie Klima, Gender, Wokismus und Massenmigration bleiben – auch wenn diese aus den USA fortan nicht mehr unterstützt und in diesem Sinne auch nicht mehr gelenkt werden. Soviel ist sicher, und das ändert alles. Auch Europa? Gute Besserung, Frau von der Leyen…