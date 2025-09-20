Urteil gegen Mannheim-Attentäter: Wie wär’s denn mal mit Scharia-Recht?

O Ihr Ungläubigen, was habt Ihr nur gegen die Einführung des Scharia-Rechts in Deutschland? Allah straft Gläubige wie Ungläubige nach seiner Offenbarung! Das deutsche Recht ist weder von Allah noch von einem immer größeren Teil seiner Bürger gewollt. Im klassischen islamischen Recht der Scharia fällt ein Messerangriff in einer Fußgängerzone mit Todesfolge in die Kategorie des vorsätzlichen Tötungsdelikts (Qatl ʿamd). Widmen wir uns einmal den Grundkategorien im islamischen Strafrecht. Das Strafrecht der Scharia kennt drei Hauptarten von Strafen:

Hudūd (festgelegte Strafen, zum Beispiel für Diebstahl, Ehebruch, Alkohol);

Qiṣāṣ/Diyya (Vergeltung beziehungsweise Blutgeld für Tötung und Körperverletzung);

Taʿzīr (richterliches Ermessen, bei allen übrigen Vergehen);

Ein vorsätzlicher Mord gehört zu den Qiṣāṣ-Delikten. Bei bei vorsätzlicher Tötung sind verschiedene Ahndungen vorgesehen. Die Vergeltung steht dabei im Vordergrund: das Opfer beziehungsweise dessen Familie hat nach klassischem islamischem Recht das Recht, die Todesstrafe (Hinrichtung) des Täters zu fordern; dies ist das Rechtsprinzip des ius talionis („Auge um Auge“). Alternativ kommt Diyya – Blutgeld – in Betracht: Die Opferfamilie kann zustimmen, anstelle einer Hinrichtung eine Geldzahlung anzunehmen (klassischerweise 100 Kamele für ein Leben, was heute in vielen Staaten in Geldsummen umgerechnet wird). Es gibt auch die – eher selten zum Tragen kommen – Möglichkeit des Verzeihens: Die Familie des Opfers kann den Täter auch vergeben, dann entfällt die Todesstrafe.

Allahu Akbar: Eher strafverschärfend

Wenn der Messerangriff nicht nur gegen ein bestimmtes Opfer, sondern gegen die Allgemeinheit gerichtet ist – wie dies beim Terroranschlag oder Angriff in einer Fußgängerzone der Fall ist –, so fällt dies nach klassischem islamischem Recht in die Kategorie ḥirāba, also öffentliche Gefährdung (wörtlich “Banditentum” beziehungsweise “bewaffneter Angriff auf die Allgemeinheit”). Grundlage dafür ist die : Koran-Sure 5:33. Hierfür ist es ein flexibler Strafrahmen vorgesehen, der sich zwischen Todesstrafe (durch Kreuzigung) und Hand- und Fußamputation bewegt, also sogenannte Spiegelstrafen darstellt, die die den Opfern zugefügten Verbrechen “wiederspiegeln” sollen.

In der Praxis wird bei schweren Angriffen mit mehreren Opfern in islamischen Ländern grundsätzlich ḥirāba angewandt, was immer die Todesstrafe bedeutet. Anders als bei im Westen verübten Verbrechen gilt es dabei übrigens als strafverschärfend, wenn der Täter bei seinen Tagen „Allahu Akbar“ (الله أكبر) ausruft – weil dies als Gotteslästerung interpretiert wird. Nix mit „geistig verwirrt“, wie man dies hier gewohnheitsmäßig strafmildernd annimmt. Die Kreuzigung wäre bei Messeranschlägen also durchaus eine kultursensible Antwort…