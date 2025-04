US-Außenminister Marco Rubio sagt Ukraine-Friedensverhandlungen ab: Die USA verlieren die Geduld

Gestern sollten in London eigentlich konkrete Verhandlungen zum Ende des Ukraine-Krieges stattfinden. Doch dann ließ US-Außenminister Marco Rubio das Treffen zwischen seinen Amtskollegen aus der Ukraine und Russland kurzfristig platzen. Er kündigte außerdem an – zum wiederholten Male zwar, diesmal jedoch mit besonderem Nachdruck – dass die USA gänzlich aus den Verhandlungen aussteigen würden. Was insbesondere von deutschen Medien mit der üblichen verkürzten Einordnung, tendenziös und voller Entrüstung vermeldet wurde, hat indes einen nachvollziehbaren Grund: Die USA sind es allmählich leid, die Hinhalte- und Obstruktionstaktik der Ukraine weiter hinzunehmen, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Rückendeckung und -versicherung der EU-Staaten an den Tag legt und in deren Zuge er nicht nur ständig neue Maximalforderungen stellt, sondern auch keinerlei Kompromisse einzugehen bereit ist.

Der aktuelle Anlass für Rubios Rückzieher war die Weigerung Selenskyjs, die im Trump’schen Friedensplan vorgeschlagenen Gebietsabtretungen zu akzeptieren. Natürlich bedeuten diese herbe Einschnitte und Abstriche von der bisherigen ukrainischen Position. Doch so sehr man Selenskyjs Unmut verstehen mag, so utopisch ist die Vorstellung, Russland würde einem Rückzug aus den mehrheitlichen von ethnischen Russen bewohnten Gebieten jemals zustimmen. Bei den faktisch russischen Oblasten der Ostukraine ist dies schon äußerst schwierig, doch im Fall der Krim völlig abwegig. Man sollte nicht vergessen, dass der unklare völkerrechtliche Status aus russischer Sicht der Hauptkriegsgrund war (und nicht das von der EU verbreitete Propagandamärchen von Eroberungsplänen Putins gegen die NATO, deren Auftakt der Angriff auf die Ukraine angeblich gewesen sei).

Der Sieger diktiert nun einmal die Bedingungen

Schlimm dabei ist, dass der längst ohne Wahlmandat amtierende Präsidenten-Comedian aus Kiew genau weiß, dass nicht der vermeintlich Gute in einem Krieg darüber bestimmt, zu welchen Bedingungen ein Frieden vereinbart wird – sondern der Sieger im Konflikt. Insofern scheint Selenskyj zu keiner Zeit an einer Beendigung des Schlachtens interessiert gewesen zu sein, und ist es auch jetzt nicht. Unterstützt wird er in dieser rigorosen Kompromisslosigkeit weiterhin von der EU und europäischen Regierungen, die nicht nur weiterhin Selenskyjs Bettelbüchse zu füllen gewillt sind, sondern auch noch mit dem Leben ihrer eigenen Völker spielen, die sie immer weiter an einen Welt- und damit Atomkrieg heranführen. Vor allem auch Fritze Merzkels verantwortungslose Ambitionen, der Ukraine zum einzigen Zweck von Angriffen auf russisches Territorium bestimmte Taurus-Marschflugkörper liefern zu wollen, scheint den ukrainischen Präsidenten in seinem größenwahnsinnigen Realitätsverlust zu bestärken, er könne den Russen doch noch bis an den nördlichen Polarkreis zurückwerfen.

Keine Frage: Trumps Friedensplan, der als letztes Angebot seitens der USA gilt, enthält reichlich bittere Pillen für die Ukraine. Und doch: Nur zu diesen Bedingungen ist die Großmacht Russland diplomatisch zu zähmen. Und wenn man eine Eskalation und ein Übergreifen des Krieges auf große Teile Europas verhindern möchte, wird man diese schlucken müssen. Hier geht es um die normative Kraft des Faktischen – und um Politik als Kunst des Möglichen bei einer einzigen Alternative: Der jahrelangen Verlängerung des Schlachtens mit der jederzeitigen Gefahr der nuklearen Einäscherung. Jedem ist dies bewusst – bloß nicht dem Kiewer Operettenwarlord und seinen verblendeten EU-Verbündeten. Mit der Ablehnung des US-Vorschlags hat Selenskyj die Welt und vor allem den Westen dem Dritten Weltkrieg jedenfalls ein gutes Stück näher gebracht. Das ist mehr als bedauerlich – und fatal.

Unrühmliche Rolle

Donald Trump gab auf Twitter/X folgendes Statement zur ukrainischen Ablehnung seines Friedensplans ab: „Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj prahlt auf der Titelseite des Wall Street Journal: ‚Die Ukraine wird die Besetzung der Krim nicht rechtlich anerkennen. Darüber gibt es nichts zu reden.‘ Diese Aussage schadet den Friedensverhandlungen mit Russland enorm, da die Krim vor Jahren unter Präsident Barack Hussein Obama verloren ging und nicht einmal Diskussionspunkt ist. Niemand verlangt von Selenskyj, die Krim als russisches Territorium anzuerkennen. Aber wenn er die Krim will, warum haben sie dann nicht vor elf Jahren dafür gekämpft, als sie kampflos an Russland übergeben wurde? In dem Gebiet befanden sich auch viele Jahre vor der ‚Übergabe durch Obama‘ wichtige russische U-Boot-Stützpunkte.”

Und Trump benennt auch klar, welche unrühmliche Rolle der ukrainische Präsident beim bisherigen Scheitern einer diplomatischen Lösung spielt: “Es sind aufrührerische Äußerungen wie die Selenskyjs, die eine Beilegung dieses Krieges so schwierig machen. Er hat keinen Grund zur Prahlerei! Die Lage für die Ukraine ist ernst – er kann Frieden haben oder noch drei Jahre kämpfen, bevor er das ganze Land verliert. Ich habe nichts mit Russland zu tun, aber ich möchte durchschnittlich 5.000 russische und ukrainische Soldaten pro Woche retten, die grundlos sterben. Selenskyjs heutige Aussage wird das ‚Killing Field‘ nur verlängern, und das will niemand! Wir stehen kurz vor einem Deal, aber der Mann, der ‚keine Karten zu spielen‘ hat, sollte ihn jetzt endlich umsetzen. Ich blicke weiterhin zuversichtlich nach vorne, um der Ukraine und Russland aus diesem totalen Chaos heraushelfen zu können, das unter meiner Präsidentschaft nie entstanden wäre!“

