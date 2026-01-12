US-Außenministerium warnt US-Bürger: „Verlassen Sie Venezuela, so schnell es geht!“

Trotz zahlreicher Absprachen, welche die Trump-Regierung nach der Festsetzung des Wahlbetrügers und Diktators Maduro mit der Interimsregierung Venezuelas getroffen hat, ist die Lage dort nach wie vor alles andere als ruhig. Das ist wenig überraschend: Selbstverständlich hatte auch Maduro zahlreiche Anhänger, die sich erst einmal von dem Schock des geglückten Präzisionsschlags erholen und sich sortieren mussten – und die jetzt versuchen, auf ihre Weise bevorstehende Veränderungen aufzuhalten. Dabei greifen sie teilweise zu den üblichen brutalen Methoden, mit denen sich alle Sozialisten über fehlende demokratische Legitimation und politische Gegner hinwegsetzen: Sie versuchen, Chaos zu stiften und Angst zu verbreiten, um um jeden Preis ihre Macht wiederzuerlangen und abzusichern.

Deswegen warnt das US-Außenministerium US-Bürger, die sich in Venezuela aufhalten, dass sich die Sicherheitslage für sie rapide verschlechtert habe, und fordert sie auf, das Land sofort zu verlassen, sobald internationale Flüge wieder aufgenommen werden. Dieser Aufruf erfolgt aus gutem Grund: Bewaffnete Milizen, sogenannte „Colectivos“, errichten Berichten zufolge überall im Land Straßensperren und übernehmen hoheitliche und polizeiliche Aufgaben. Dabei stoppen sie gezielt Fahrzeuge und durchsuchen sie nach Hinweisen auf eine mögiche US-Staatsbürgerschaft der Insassen oder irgendwelche Unterstützung für die USA durchsucht. Vor Lynchjustiz oder Morden schrecken diese Extremisten dabei nicht zurück.

Folter, Haft, Entführung

Reisen über Landstraßen werden infolgedessen zunehmend gefährlicher. Zudem ändert sich die Lage rapide und ist unvorhersehbar. Für Venezuela gilt laut US State Department daher nun die höchste Reisewarnung der Stufe 4 (“Keinesfalls reisen!”). Die dabei genannten Risiken klingen extrem und sind es auch: Es drohen unrechtmäßige Inhaftierung, Folter in der Haft, Entführung, Akte des Terrorismus, willkürliche Durchsetzung von Gesetzen oder mangelahfte Rechtsauslegung, Unruhen und die Folgen einer zusammengebrochenen Gesundheits-Infrastruktur. Viele diese Verhältnisse bestanden allerdings auch schon unter Maduro; US-Bürger sollen jedoch nicht dem Irrtum erliegen, dass mit dessen Entmachtung diese Gefahren gebannt wären.

Im Gegenteil: Die Warnung des State Department zeigt, dass es nicht damit getan ist, einen Diktator zu entfernen. Auch hier gilt, genauso wie beim Deep State, dass die hinter den Hauptakteuren gewachsenen und diese stützenden Strukturen zerschlagen werden müssen, damit dauerhafte positive Veränderungen einsetzen können.

