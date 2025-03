US-Boykott: Die Gehirnwäsche wirkt, die deutsche Leberwurst ist beleidigt

Das beständige Trommelfeuer gegen Trump und die USA, welches die europäischen und deutschen Spalter und Marxisten über ihre Medienkurtisanen auf die Menschen niederprasseln lassen, scheint Wirkung zu zeigen: Wegen des Zollstreits zwischen EU und den USA wollen inzwischen 53 Prozent der Deutschen US-Produkte boykottieren, 48 Prozent der Befragten geben an, dies aus “politischen Gründen” tun zu wollen! So jedenfalls lautet das Ergebnis einer Umfrage bei YouGov, die unter anderem von „RTLaktuell“ publiziert wurde. Hierbei kann man getrost davon ausgehen, das der berühmte Otto Normalverbraucher bei seinem Boykott nur Waren und Produkte im Hinterkopf hat, welche er aus dem Alltag kennt und in den Supermarktregalen, Online-Shops und in den Regalen der Warenhäuser (sofern noch existent) findet. Ja, der Bourbon-Whiskey aus Lynchburg in Tennessee wird künftig dann wohl weniger getrunken werden. Genau wie derzeit der originale russische Wodka. Mehrfronten-Boykott nach allen Seiten halt. Darauf einen Nordhäuser Doppelkorn!

Was bei Spirituosen vielleicht noch funktioniert, dürfte beim Boykott von Jeans „made in USA“, die auf der „Gegenzoll-Liste“ der EU stehen, schon schwieriger werden. Levi’s können es nicht sein, denn die werden schon seit 24 Jahren nicht mehr in den USA hergestellt. Das letzte Werk in San Antonio in Texas schloss 2001. Damals wurden die letzten 2.100 Arbeitsplätze der Kultmarke nach Asien und Afrika – genauer: nach Lesotho – verschifft. Auch die beliebte Wrangler gibt es nicht mehr „made in USA“. Die werden in Mexiko produziert. Und sämtliche authentischen US-Jeans wie Todd Shelton, All American Clothing oder Texas Jeans sind in Deutschland, wenn überhaupt, sowieso nur direkt im US-Online-Shop der Hersteller erhältlich. Warum die Schlaumeier der EU Jeans überhaupt auf die Liste gesetzt haben, bleibt deren Geheimnis. Einen Strafzoll-Effekt hat das sicherlich nicht.

Erstmal das Kleingedruckte lesen

Im Supermarktregal findet man ebenfalls recht wenig, was der Michel boykottieren könnte. Da wären bestenfalls Sojabohnen aus den USA, die sich aber eben in heimischen Lebensmittelprodukten wiederfinden. Um die Amerikaner abzustrafen, müsste man die Hersteller, die Sojabohnen „made in Trumpland“ als Zutaten verwenden, gleich mitboykottieren. Das wäre dann das Aus für viele heimische Marken; für die berühmte „Rügenwalder Mühle“ wäre das zum Beispiel ganz schlecht – denn die peppen ihre Wurst mit Böhnchen aus den Staaten auf. Auch die Eigenmarken von Rewe, Aldi und Lidl wären dann ebenso vom Boykott betroffen. Für die politisch korrekten Zeichensetzer und moralischen Haltungsboykotteure in Deutschland wird das Einkaufen damit jedenfalls recht zeitaufwendig – den schließlich muss man ja die recht klein gedruckte Liste der Inhaltsstoffe lesen und dann die Fachkraft an der Kasse auch noch fragen, wo die einzelnen Inhaltsstoffe herkommen, bevor man seine Kaufablehnung vollzieht.

Einwegrasierer von Gilette können getrost auf der Boykott-Liste stehen, denn wie man sogar hier in den USA hört, geht der Bedarf daran ohnehin zurück, seit in Deutschland immer mehr Vollbartträger herumlaufen – die aber, falls sie sich doch rasieren möchten und der nächste nur für Männer zugängliche Barbershop zu weit ist, ja zumeist ein Messer in der Tasche haben. Auf Medikamente aus den USA kann man ebenfalls getrost verzichten – da gibt es sicherlich hochwertigen Ersatz aus China. Genau wie der Burger-Patty bei “McDoof” kommt sogar Coca Cola längst aus heimischer Produktion; da wird die Vermeidung also ebenfalls zum Eigentor. Da bleibt im Supermarktregal also nicht wirklich viel übrig, was man boykottieren könnte. Ach ja, fast vergessen: dass Ei-Phone! Das wird derzeit in China und Indien gebaut. Also auch da Fehlanzeige. Was jedoch ein Thema ist, sind die nicht greifbaren Produkte, die mit großer Wahrscheinlichkeit viel mehr benutzt werden als amerikanische Einwegrasierer: Die heißen WhatsApp, Facebook (alias “Fratzenbuch”), Google, Telegram, Netflix, Windows und so weiter. Viel Spass beim Verzicht auf all das, kann man da nur wünschen!

Industrieboykotte wären ungleich schwieriger…

Und der „Rest“ der US-Importe findet Anwendung in ganz anderen Bereichen, bei deren Boykottierung es schwierig dann wirklich äußerst werden dürfte. Zum Beispiel:

Flugzeuge und Luftfahrtausrüstung: Die USA sind ein führender Anbieter in diesem Bereich, und Deutschland importierte 2023 Luftfahrtausrüstung im Wert von 9,1 Milliarden Euro. Unternehmen wie Lufthansa oder Airbus setzen auf US-Produkte, etwa das Militärflugzeug Hercules C-130J von Lockheed Martin.

Mineralische Brennstoffe und Öle: Deutschland importiert verflüssigtes Erdgas (LNG) und Erdöl aus den USA, um seine Energiesicherheit zu gewährleisten. 2023 betrug der Warenwert 5,57 Milliarden Euro. Besonders seit der Abkehr von russischem Gas hat der Import von US-LNG stark zugenommen – zwischen 2018 und 2019 stieg die Importmenge um 272 Prozent. Insgesamt importierte Deutschland 2023 etwa 29,8 Millionen Tonnen mineralischer Brennstoffe (Erdgas, Erdöl, Kohle) aus den USA, wobei Bayern beispielsweise 79 Prozent seiner importierten Kohle aus den USA bezog.

Chemische Produkte: Organische Chemikalien (2,53 Milliarden Euro im Jahr 2023) und andere chemische Erzeugnisse sind für die deutsche Industrie essenziell, etwa für die Produktion von Kunststoffen und Arzneimitteln. Die USA waren 2018 der Haupthandelspartner der EU für medizinische und chemische Waren, mit einem Importwert von 24,4 Milliarden Euro für Chemieprodukte.

Arzneimittel und medizinische Geräte sind ebenfalls bedeutend. Die USA sind ein wichtiger Lieferant für Impfstoffe, Diagnostika und andere pharmazeutische Produkte, die für die deutsche Gesundheitsversorgung unverzichtbar sind. Maschinen und Elektronik: Deutschland importiert auch Spezialmaschinen und elektronische Geräte, wie Chips und Datenträger, im Wert von etwa 24 Milliarden Euro (2023). Diese sind essenziell für die Industrie und den Alltag, da sie in Smartphones, Laptops und anderen Geräten verbaut werden.

Hauptsache, ein Anti-Ami-Statement abgeben

So bleibt am Ende als Fazit festzuhalten, dass es nicht wirklich viel gibt, was der deutsche Michel (“aus politischen Gründen”) überhaupt boykottieren könnte. Das war den Fragestellern von YouGov auch ganz sicher klar – was zu der Schlussfolgerung führt, dass es ihnen offenbar in erster Linie darum ging, ein gegen die USA gerichtetes politisches Statement einzusammeln, welches sich von den Systemmedien prima ausschlachten lässt, um bei der Hirnwäsche noch eine Schippe drauf zu packen.

Ach ja, last but not least gibt es da ja noch den Tourismus! Auf den USA-Urlaub wollen, laut besagter Umfrage, 37 Prozent der Befragten wegen der „politischen Lage“ in den USA verzichten. Vermutlich vermissen sie dort Präsenz illegaler Einwanderer, die unter Trump ja gerade massenhaft aus dem Land geschafft werden. Wobei es hier natürlich besonders “billig” ist, Haltung zu zeigen: Denn die Frage nach einem geplanten Amerika-Urlaub lässt sich natürlich viel leichter zur Freude (und im Sinne) von deutschen Politiker abschlägig beantworten, wenn man sich den USA-Aufenthalt ohnehin nicht leisten kann und/oder gewohnt ist, seinen Urlaub eh in Balkonien oder in Duisburg-Marxloh – wegen der exotischen arabischen Idylle – zu verbringen.

Wie auch immer, wir hier in den USA werden den todesmutigen und heldenhaften Boykott der Deutschen sicherlich verkraften!

