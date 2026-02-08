US-Doppelstrategie im Iran: Den Druck erhöhen bei gleichzeitiger Gesprächsbereitschaft

Ich schließe eine amerikanisch-israelische Übung gegen den Iran keineswegs aus. Doch wer in diesen Tagen Gewissheiten beansprucht, betreibt bereits die erste Täuschung. Weder ich noch irgendein Nachrichtensender – noch jene, die aus der Nähe zur Macht besondere Einsichten ableiten – wissen wirklich, was hinter den Kulissen Washingtons und Jerusalems verhandelt, erwogen oder verworfen wird. Außenpolitik im Modus der Drohkulisse lebt von Unschärfe. Sie ist Methode, nicht Mangel. Was sich allerdings beobachten lässt, ist der Maßstab. Die gegenwärtigen amerikanischen Militärbewegungen überragen frühere Demonstrationen der Stärke – selbst jene, die einst im Zusammenhang mit Venezuela für erhebliche Aufmerksamkeit sorgten. Dagegen wirken die damaligen Vorbereitungen heute klein, fast anekdotisch. Die schiere Masse an Material, Personal und Systemen, die in die Region verlegt wird, markiert eine Bedrohung von beispielloser Dichte. Wer dies als bloße Routine abtut, verwechselt Absicht mit Wirkung.

Lassen wir uns nicht täuschen: Der Iran ist nicht nur auf dem Papier stark. Seine Fähigkeiten sind bekannt, seine regionale Verankerung ebenso. Wer in Washington Entscheidungen trifft, weiß das. Gerade deshalb werden Kräfte konzentriert – nicht, um den Krieg herbeizureden, sondern um ihn, falls er politisch beschlossen würde, in kürzester Zeit führen zu können. Vorbereitung ist die eigentliche Botschaft. Sie braucht Zeit, weil sie Glaubwürdigkeit erzeugen soll. Vor diesem Hintergrund ist die diplomatische Sprache aufschlussreich. Der iranische Außenminister formulierte jüngst eine Bedingung, die so alt ist wie die Diplomatie selbst: Dialog setzt den Verzicht auf Drohungen voraus. Übersetzt heißt das nüchtern: Wer reden will, muss den Druck mindern. Wer droht, will verhandeln, aber zu eigenen Bedingungen. Dass diese beiden Haltungen kaum zueinanderfinden, erklärt das erschreckende Maß an Misstrauen zwischen den Seiten.

Auffällige Stille

Offiziell ist von Entgegenkommen die Rede, von Gesten, die die Kluft überbrücken sollen. In der Praxis jedoch setzt sich die Sanktionspolitik fort – mit der Regelmäßigkeit eines Kalenders. Diese Gleichzeitigkeit von Gesprächsangebot und Strafmaßnahme ist kein Versehen, sondern Ausdruck einer Strategie, die auf Zermürbung setzt. Vertrauen entsteht so nicht; es wird weiter erodiert. Die auffällige Stille der letzten Tage darf daher nicht als Entwarnung missverstanden werden. Auch der Schabbat verging ohne Getöse, ohne sakrale Dramaturgie. Doch während der öffentliche Raum ruhte, lief die Logistik weiter. Ausrüstung wurde verlegt, Systeme wurden verschoben. Die einfache Erklärung liegt nahe: Man rechnet damit, dass im Ernstfall große Transportbewegungen erheblich erschwert wären. Also verlegt man vor, was sich vorverlegen lässt.

Eine Regel verdient es, festgehalten zu werden: Wenn aus Teheran von „guten Gesprächen“ die Rede ist, spricht vieles dafür, dass die Lage besonders angespannt ist. Beschwichtigung ist Teil der politischen Ökonomie der Krise – auf beiden Seiten.

Berichte über außergewöhnliche Flugaktivitäten und Evakuierungen westlicher Staatsbürger fügen sich in dieses Bild. Sie sind keine Beweise für eine unmittelbar bevorstehende Eskalation, wohl aber Indikatoren für erhöhte Vorsicht. Die Tage vor großen Entscheidungen sind oft angefüllt mit widersprüchlichen Signalen: militärische Aktionen hier, diplomatische Gesten dort. Gerade diese Mischung macht sie gefährlich. Am Ende bleibt die nüchterne Feststellung: Wir beobachten eine Phase maximaler Spannung bei minimaler Transparenz. Wer daraus Gewissheiten ableitet, irrt. Wer sie ignoriert, handelt fahrlässig. Die Aufgabe der Analyse besteht nicht darin, den nächsten Schritt vorherzusagen, sondern den Rahmen zu benennen, in dem er möglich wird. Und dieser Rahmen ist enger, schwerer und bedrohlicher als lange zuvor.