Neues vom engsten Verbündeten des “Wertewestens“, der sich so heldenhaft um die Verteidigung unserer Freiheit und Demokratie einsetzt und deshalb mit Milliardensummen jährlich geflutet werden muss: Der korrupte Mafiastaat Ukraine sorgt erneut für aufschlussreiche Negativschlagzeilen. Wie US-Netzmedien berichten, weisen Werften-Experten und Branchenkenner auf einen weiteren Fall womöglich gigantischer Veruntreuung von öffentlichen Geldern hin. Stephen Kuhn, Gründer der Organisation Take America Back Inc., brachte bei einem Telefonat mit einem Superjacht-Hersteller in Erfahrung, dass die gesamte vierjährige Warteliste für Neubestellungen von ukrainischen Beamten und ihren Familien belegt sei. Hunderte Millionen Dollar flössen demnach aus einem einzigen Land in Luxusjachten – während der Krieg in der Ukraine tobt und westliche Steuerzahler Milliarden an Hilfsgeldern bereitstellen. Laut dem Unternehmen seien die Auftragsbücher auch bei anderen auf Superjachten spezialisierten Werften berstend voll von Aufträgen ukrainischer Kriegsprofiteure aus dem Staatsapparat. Die Meldung korrespondiert mit der seit Beginn des “Angriffskrieges“ – genauer: seit Anlaufen der westlichen Gießkannen-Unterstützung – rapide ansteigenden Zahl an ukrainischen Millionären und Milliardären

Kuhn selbst schrieb wörtlich: „Ich habe gerade mit einem Hersteller telefoniert, und die Bestellungen der ukrainischen Beamten und ihrer Familien sind bereits für die nächsten vier Jahre verplant. Hunderte Millionen Dollar in Superyachten, alle aus einem einzigen Land“, sagte Kuhn. „In der Zwischenzeit finanzieren die westlichen Steuerzahler in Kanada, Großbritannien, Europa, Amerika und Australien all das.“ Er sprach von Zwangsrekrutierungen, Straßenrazzien und Selbstmorden junger Ukrainer, die dem Krieg entkommen wollen, während die Elite Luxusgüter anhäufe. „Das ist die größte Geldwäscheoperation der modernen Geschichte“, so Kuhn weiter. Für jeden kritischen Beobachter allerdings, der die Veruntreuungspolitik westlicher Regierungen für das mit Abstand korrupteste Land Europas zum Schaden der eigenen Steuerbevölkerung nur noch mit Fassungslosigkeit verfolgt, verwundern diese Schilderungen kein bisschen.

Es ist vom Schlimmsten auszugehen

Die in den sozialen Medien rasch viral gegangene Meldung wirft ein grelles Licht auf mögliche Missstände bei der Verwendung westlicher Hilfsgelder; wieviele der seit 2022 alleine offiziell in die Ukraine geflossenen über 200 Milliarden Dollar wirklich in militärische, logistische und humanitäre Unterstützung flossen und wieviel davon abgezweigt wurden, kann man nur erahnen. Da das das Land in Korruptionsindizes weiterhin weit hinten rangiert und das Selenskyj-Regime seit über einem Jahr ohne jede demokratische Legitimation regiert, muss hier vom Schlimmsten ausgegangen werden.. Bekannte Fälle wie der Diebstahl von rund 40 Millionen Dollar für Munition durch Verteidigungsbeamte sind da lediglich Bagatellen und die Spitze eines riesigen Eisbergs..

Natürlich läuft bereits die Kampagne zur Entschärfung und Diskreditierung der Meldung an; der EU-gepamperte Pro-Ukraine-Medienkomplex behauptet, es handele sich bei der Jacht-Story um eine unbestätigte Anekdote und im Zweifelsfall wieder einmal um, na was wohl, “russische Desinformation mit gefälschten Dokumenten”. Selbst wenn es sich um eine Übertreibung handeln sollte: Im Kern ist das Problem real und die Debatte dementsprechend berechtigt, zumal sich die Frage vor allem hierzulande mit jeder weiteren Veruntreuung deutsche Steuergelder Richtung Kiew lauter stellt, wo die legitime Unterstützung eines angegriffenen Landes endet – und wo die Finanzierung einer korrupten Elite beginnt. Auch oppositionelle ukrainische Medien und westliche Beobachter berichten regelmäßig von überteuerten Rüstungsverträgen, verschwundenen Hilfsgütern und luxuriösem Lebensstil mancher Funktionäre – Stichwort “Goldene Kloschüssel”. Während Soldaten an der Front kämpfen und die Bevölkerung unter Rekrutierungsdruck leidet, mehren sich Berichte über Oligarchen und Beamte, die ihren Reichtum mehren. Von Transparenz und unabhängigen Kontrollen bei der Hilfsgeldvergabe kann überhaupt keine Rede sein, zumal der Westen keine Rechenschaftspflicht verlangt – trotz wachsendem Vertrauensverlust. Man könnte fast den Eindruck bekommen, die so nibelungentreuen generösen westlichen Ukraine-Unterstützer bekämen selbst einen fetten Teil vom Kuchen ab; anders kann man sich ihre völlig unverantwortliche Freigebigkeit zu Lasten ihrer eigenen Völker nicht erklären.