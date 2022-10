US-Ökonom Sachs: Die USA sabotierten Nord Stream

Der politisch und wirtschaftstheoretisch eher links ausgerichtete, weltweit hochrenommierte US-Ökonom Jeffrey Sachs, Professor an der Columbia University und Direktor des UN Sustainable Development Solutions Network, hat sich den Zorn des den Ukraine-Krieg fast unisono befürwortenden Establishments seines Landes zugezogen, als er in einem Interview mit „Bloomberg-TV” nun offen aussprach, wovon etliche Kritiker der Biden-Administration und des westlichen Konfrontationskurses im Ukraine-Konflikt ohnehin insgeheim überzeugt sind: Dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit die USA selbst waren, die hinter den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines vergangene Woche stecken. Er wisse, so Sachs, dass es gegen das offizielle Narrativ verstoße und im Westen sei es nicht erlaubt, es auszusprechen, sagte Sachs, aber hinter vorgehaltener Hand würden fast alle namhaften Persönlichkeiten auf der ganzen Welt, mit denen er spreche, davon ausgehen, die USA selbst hätten es getan. Selbst US-Journalisten würden ihm dies sagen, allerdings käme es in den Medien nicht vor.

Sachs selbst erklärte, er wette darauf, dass die Pipeline-Sprengung eine Aktion der USA gewesen sei, möglicherweise mit Beteiligung Polens. Auf die Frage, welche Beweise er dafür habe, erklärte Sachs, es gäbe eindeutige Radar-Beweise dafür, dass US-Militärhelikopter, die eigentlich im polnischen Gdansk stationiert seien, zum fraglichen Zeitpunkt über dem Gebiet gekreist hätten. Zudem verwies er auf die Drohung von US-Präsident Joe Biden, der im Februar in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz in aller Deutlichkeit erklärt hätte, dass man Nord Stream 2 zerstören werde, falls Russland die Ukraine angreife.

Geopolitisch gefährlichste Phase seit Jahrzehnten

Sachs äußerte auch, der Rest der Welt würde den Ukraine-Krieg als „furchtbaren Zusammenstoß“ zwischen Russland und den USA sehen, und nicht, wie in „unseren Medien“, als nicht provozierten Angriff Russlands aus quasi heiterem Himmel und aus klischeehaften Macht- oder Eroberungsgelüsten. Die Hintergründe dieses Konflikts seien ungleich komplexer, und er begann auch nicht am 24. Februar dieses Jahren; in Wahrheit reiche Krieg mindestens bis ins Jahr 2014 zurück. Sachs bezog sich Sachs mit diesen Vorwürfen zwar explizit auf die US-Mainstreampresse; seine diesbezügliche Medienschelte würde aber ebenso auf die deutsche Journaille zutreffen).

Der größte Teil der Welt, so Sachs, würde es eben nicht so einseitig sehen, „wie wir es beschreiben“ und lehne eine NATO-Erweiterung ab, die als eine der Kernursachen der Eskalation gesehen werde. Er selbst sei äußerst besorgt, dass der Weg zur nuklearen Eskalation bereits beschritten sei. Den USA warf er vor, auch im Konflikt mit China massiv zu provozieren. Laut dem US-Ökonomen träte die Welt derzeit in die „instabilste geopolitische Ära seit Jahrzehnten“ einträten. Dies sei der gefährlichste Moment sei der Kuba-Krise 1962, und niemand bemühe sich um Deeskalation.