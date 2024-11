US-Präsidentschaftswahl: Die Deutschen und ihre heillos verzerrte Wahrnehmung Donald Trumps

Die Deutschen, namentlich deutsche Journalisten, kommen partout nicht damit klar, dass die US-Amerikaner ihren Präsidenten doch unerhörterweise selbst wählen dürfen– und nicht wir hier in Deutschland. Das Klima der Welt, den Ukraine-Krieg, die Gendergerechtigkeit in Zentralafrika und die grüne Verkehrsinfrastruktur in Nepal und Peru – all das können und müssen Deutsche zwar im Alleingang lösen, so wie ja überhaupt die Welt am deutschen Wesen genesen soll (proved since 1871). Bloß Trump zum Teufel zu schicken – dass können sie leider nicht und deshalb schmollen sie; vor allem die hiesigen “Leid-Medien”, die in einer endlosen Übersprungshandlung seit Monaten durch nie gesehene Exzesse des Haltungsjournalismus Pro-Harris-Wahlempfehlungen und Trump-Pamphlete am Fließband absetzen– allein, dass sich für diese in den Staaten partout niemand interessiert. Aber auch in Deutschland haben immer mehr Bürger den Rand gestrichen voll von diesem selbstgerechten weltverbesserischen Echokammer-Missionsjournalismus, der nur noch in seiner eigenen Blase wirkt.

Dort gleichwohl, in den Zielgruppen des gehirngewaschenen Mainstreams, aus denen sich auch die für zufällige Straßenumfragen oder demoskopischen Erhebungen ausgewählten apolitischen Normalos vom Typ “deutsches Schlafschaf” rekrutieren, leistet die substanzlose Meinungsmache ganze Arbeit.

Zeitalter der Finsternis

Nicht nur sind in diesem Milieu, das uns medial als “die Deutschen” verkauft wird, die meisten auch heute wieder überzeugt, Kamala Harris führe haushoch vor Trump (dieselbe in die Köpfe gepflanzte Überzeugung hatte bereits nach der Wahl im November 2016 für einen Schock gesorgt, als dann Trump wider allen Prognosen doch gewählt wurde – ohne dass dies irgendeinen Vertrauensverlust in die systemmedialen Märchenerzähler zur Folge gehabt hätte). Nein, sie glauben mehrheitlich auch, unter Trump drohten der Dritte Weltkrieg und ein Zeitalter der Finsternis.

68 Prozent der Bundesbürger sind – laut einer aktuellen Forsa-Umfrage – außerdem überzeugt, dass ein Wahlsieg Trumps “schlecht für die Wirtschaft in Deutschland wäre” und Trumps Wahl Deutschland schaden werde. Sollte diese Zahlen auch nur halbwegs fundiert sein, wären sie der ultimative Beweis Massenverblödung und kollektives Stockholm-Syndrom in einem Land, das von der unfähigsten und gemeingefährlichsten Regierung seit 1945 sehenden Auges ideologisch in den wirtschaftlichen Ruin getrieben wird, ohne dass der reale Ernst dieser Lage auch nur annähernd begriffen wird. Scholz und Habeck begegnet man zwar mit Missmut, aber letztlich eben doch mit Wohlwollen und Zutrauen – während ausgerechnet Trump Deutschlands Wirtschaft großen Schaden bringen soll? Nein, die Wahrheit ist: Für unseren Zusammenbruch braucht es keinen Trump. Dafür sorgt schon die Ampel.

Oberflächliche Suppe von Halbwahrheiten

Doch es geht noch weiter, die Orwell’sche Wahrheitsumkehr feiert fröhliche Urständ: Ausgerechnet der einzige US-Präsident der Geschichte, der keinen Krieg führte, soll den Weltkrieg entfesseln – während die Demokraten, die seit Jahren an eben diesem zündeln, als Friedensengel apostrophiert werden? Euer Ernst?

Auch weitere Ergebnisse der Forsa-Umfrage belegen ebenfalls eindrucksvoll, wie sich das Ergebnis eines jahrelangen einseitigen Kampagnenjournalismus gerade in den öffentlich-rechtlichen Sendern in den hiesigen Hirnen auswirkt. So gehen angeblich 80 Prozent der Bundesbürger davon aus, dass Trump versuchen wird, eine Amtseinführung seiner Gegenkandidatin im Fall eines – offenbar schon für gesichert gehaltenen – Harris-Wahlsiegs durch “gewaltsame Aktionen seiner Anhänger” zu verhindern, sprich: quasi einen Bürgerkrieg ausrufen wird. Sowas kommt dabei heraus, wenn man den Menschen eine grotesk oberflächliche Suppe von Halbwahrheiten eintrichtert, angefangen mit der Berichterstattung über den “Sturm aufs Kapitol” vom 6. Januar 2021 bis hin zur Umdichtung der beispiellosen Schauprozesse gegen Trump als vermeintlich faire Justizverfahren. Da kann man nur noch sagen: Welch ein Glück, dass diese Deutschen nicht mitwählen dürfen – und außerhalb ihrer nur noch auf dem Papier bestehenden Landesgrenzen nichts mehr zu melden haben.