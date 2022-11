US-Rapper Takeoff erschossen: Black Lives Don’t Matter to Blacks?

Der US-Rapper Takeoff, vor allem bekannt als Teil der Gruppe „Migos”, wurde vorgestern Nacht im texanischen Houston erschossen; Auslöser der Tat soll offenbar eine Auseinandersetzung um ein Würfelspiel gewesen sein. Der Tod des 28-jährigen reiht sich ein in eine mittlerweile traurig lange Liste ermordeter US-Rapper in diesem Jahr. Die Seite „rap.fandom.com“ listet alleine für 2022 mehr als 150 tote Rapper auf – mit den Todesursachen „shot and killed”, „stabbed to death” oder darunterfallenden Kategorien wie „Drive-by shooting”. Eine Studie fand bereits 2015 heraus, dass 51 Prozent aller US-Rapper durch die Todesursache „homicide” („Tötung”) versterben.

Um diese 150 ermordeten Rapper nur in diesem Jahr noch einmal anders einzuordnen: Gemäß einer Datenbank der „Washington Post” wurden im gesamten Jahr 2022 bislang „nur“ sechs unbewaffnete Schwarze von der Polizei erschossen – was übrigens keinesfalls zwangsläufig bedeutet, dass diese einfach so aus rassistischen Gründen abgeknallt wurden (wobei ich diesen Zusatz ja ohnehin nur anbringe, weil gesellschaftlich und politmedial ein großes Ding aus der vermeintlich so schlimm rassistischen Polizei gemacht wird).

90 Prozent der Schwarzen werden von anderen Schwarzen umgebracht

Umso befremdlicher ist es dann, wenn über 150 ermordete Rapper (oder die vielen anderen nicht-rappenden Schwarzen, die sich täglich gegenseitig in den USA umbringen) komplett ignoriert werden. Alleine in Chicago liegt die Zahl der zwischen 2001 und 2016 getöteten Menschen (7.916) höher als die Gesamtzahl gefallener amerikanischer Soldaten im Irak und in Afghanistan (6.888) im gleichen Zeitraum. Dabei war die absolute Mehrheit sowohl der Täter als auch der Opfer schwarz.

Betrachtet man die gesamten USA, so werden 90 Prozent der Schwarzen von anderen Schwarzen umgebracht. Für Schwarze in den Altersgruppen 1-19 Jahren (35 Prozent) und 20-44 (26 Prozent) ist „homicide” sogar die Haupttodesursache. Aber darüber reden wir nicht. Wir reden über George Floyd und tun so, als lebten wir in ständiger Angst vor der Polizei. Denn: Wenn ich selbst als Schwarzer darüber rede, dass es mir nicht gefällt, wenn sich junge Schwarze sinnlos gegenseitig umbringen, macht es mich seltsamerweise zum Verräter meiner Hautfarbe. Lasst uns lieber Triggerwarnungen vor Disney-Filmen oder andere Nichtigkeiten diskutieren als reale Probleme anzusprechen, bei denen Menschen sterben oder sich ihre Leben ruinieren!