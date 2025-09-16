US-Regierung setzt Zeichen: Willkürlich verhinderter AfD-Kandidat Paul ins Weiße Haus eingeladen, Theveßen & Co. droht Ausweisung

Die linken Freudentänze, mit denen sie auf beiden Seiten des Atlantiks die öffentliche Ermordung des konservativen US-Aktivisten Charlie Kirk feiern, haben in den USA endgültig das Fass zum Überlaufen gebracht. Vizepräsident JD Vance, der Kirks Podcast moderierte, erklärte, dass er „einen linksgerichteten Extremismus“ für den Mord mitverantwortlich macht, und kündigte intensivere Nachforschungen über die Rolle progressiver NGOs und anderer linker Politgruppen beim Anstieg der linken Gewalt an. „Er war ein junger Ehemann, ein junger Vater – und während seine Frau vor Trauer zusammenbrach, tanzten andere auf dem Grab ihres Mannes“, so Vance bitter. Er stellte klar, dass es kein Einvernehmen mit Menschen geben könne, die den Mord an Charlie Kirk feierten und “die behaupten, er habe es verdient, erschossen zu werden, weil er Dinge sagte, die ihnen nicht gefielen“, so Vance.

Demonstrativ wurde gestern eine Delegation der AfD im Weiße Haus empfangen: Die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch nahm daran gemeinsam mit dem ebenfalls eingeladenen Joachim Paul teil, dem ein roter Filz von kommunalen und Landespolitikern gemeinsam mit systemtreuen Linksrichtern in einem putschartigen Manöver sein passives Wahlrecht willkürlich entzogen und seine Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl von Ludwigshafen verweigert hatte. Beide wurden von Mitarbeitern der Trump-Regierung empfangen. „Wir hatten mit dem Domestic Policy Council des Weißen Hauses, mit dem State Department, dem Office des VP und dem National Security Council zu tun“, so von Storch hocherfreut darüber, dass man den bodenlosen antidemokratischen Umgang mit der AfD wie auch den an autoritäre Regimes erinnernden Skandal von Ludwigshafen mit Besorgnis auch in den USA zur Kenntnis nimmt. „Der größere Rahmen ist das mögliche AfD-Verbot“, so Paul – für die USA ein ultimativer Dammbruch, mit dem sich Deutschland für sie endgültig aus der Gemeinschaft demokratischer Staaten verabschieden würde. „Da ist der aussichtsreichste Kandidat der stärksten Partei in Ludwigshafen, der einfach aus der Wahl entfernt worden ist, natürlich für die Amerikaner ein sehr interessanter Vorgang“, ergänzte Paul.

Ramelow verteidigt ZDF-Hetzer – und fordert Einreiseverbot für Ex-US-Botschafter Grenell

Am anderen Ende des Spektrums steht der Linken-Bundestagsabgeordneten, Vizepräsidenten des Bundestages und ehemaligen Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow: Dem unverbesserlichen Altsozialisten fiel zum Mord an Kirk nichts Besseres ein, als ein Einreiseverbot für Richard Grenell, den Gesandten von Donald Trump für Sonderaufgaben, anzuregen. Eine billige Retourkutsche darauf, dass Grenell, der von 2018 bis 2020 US-Botschafter in Deutschland war und die hiesigen Zustände daher aus eigener Anschauung kennt, auf Twitter gefordert hatte, dem ZDF-Lügner Elmar Theveßen, Noch-Studioleiter in Washington, das Aufenthaltsrecht in den USA zu entziehen. „Dieser linksradikale Deutsche ruft zu Gewalt gegen Leute auf, die anderer politischer Meinung sind als er. Er tut so, als sei er ein Journalist in Washington, D.C. Sein Visum sollte widerrufen werden. Für solche Aufwiegler ist in Amerika kein Platz“, hatte Grenell gefordert. Zuvor hatte Theveßen nicht nur wiederholt glatte Falschbehauptungen über Charlie Kirk verbreitet, sondern auch noch Stephen Miller, einen ranghohen Mitarbeiter Trumps, der für seine harte Position gegen die illegale Massenmigration bekannt ist, unterstellt, dieser habe „sehr extreme Ansichten“ und komme „in seinen Überzeugungen auch ein Stück weit, ich sag mal, aus der Ideologie des Dritten Reiches“. Mit dieser Unterstellung Theveßens, dass Miller – ein bekennender Jude – quasi ein Nazi sei, hat der ZDF-Propagandist in den USA unfreiwillig bestätigt, welche Hassprediger und Linksaktivisten in Deutschland inzwischen die Medien dominieren.

Die ungeheuerlichen Entgleisungen Theveßens reihen sich ein in die zahllosen Desinformationen und unsinnigen Berichte, die dieser seit Jahr und Tag absondert und mit denen er ein groteskes Zerrbild der Zustände in den USA zeichnet – vom geistig “topfitten” und “hellwachen” Joe Biden (dies zu einem Zeitpunkt, als dieser vor laufenden Kameras nur noch dement vor sich hinbrabbelte) bis zum Trump-Faschismus durch Einsatz der Nationalgarde. Obwohl das ZDF verkniffen eingestand, dass Theveßen im Fall Kirks längst widerlegte Lügen verbreitet hatte (wie etwa die, dass Kirk die Steinigung von Homosexuellen gefordert habe), zog es selbst keine Konsequenzen aus diesem Skandal. Umso mehr steht daher zu hoffen, dass das US State Department Theveßen und am besten auch gleich Dunja Hayali und anderen Hetzern Aufenthalt und Einreise in die USA lebenslang verweigert. Dass Ramelow diese Verleumder und postumen Rufmörder Charlie Kirks in Schutz nimmt und stattdessen Grenell aus Deutschland verbannt sehen will, sagt alles über diesen empathielosen ideologischen Hetzer aus, der in der Ex-Mauerschützenpartei wahrlich bei den “Richtigen” untergekommen ist.