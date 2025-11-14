US-Regierung stuft Antifa-Ost als Terrororganisation ein – mit weitreichenden Folgen

Die US-Regierung macht weiter ernst – und hat die “Antifa-Ost” entsprechend ihrer auch im Inland praktizierten Bewertungskriterien als terroristische Organisation eingestuft. Die Reaktionen, die ich aus Deutschland dieser behördlichen Einschätzung wahrnehme, sind zum grössten Teil positiv. Trotzdem scheint vielen die Tragweite dieser Entscheidung nicht wirklich bewusst zu sein. Amerika ist fern, mag sich manch einer denken. Doch weit gefehlt. Denn es geht nicht nur um die Konsequenzen für die angeblich “antifaschistischen” Linksfaschisten selbst – sondern auch für alle jene, die diese unterstützen, sie fördern und finanzieren.
Zunächst einmal kann man getrost davon ausgehen, dass das US State Department – das Außenministerium – eine solche Einstufung nicht vornimmt, um sie anschließend als geduldiges Papier irgendwo in einem Ordner auf Nimmerwiedersehen verstauben zu lassen. Wer das glaubt, hat nichts von dem entschlossenen Kampf der Trump-Administration gegen echten politischen Extremismus verstanden. Hier lässt man, anders als in Deutschland, Worten grundsätzlich auch politische Taten folgen.
Schlechte Nachricht für grüne Küchenhilfen und Banken
Und jetzt, nach der offiziellen Einstufung, geht der eigentliche „Budenzauber“ erst so richtig los: Denn sämtliche US-Geheimdienste, die im Ausland tätig sind, werden künftig an der Offenlegung der Strukturen solcher Terrortruppen und ihrer Hintermänner arbeiten. Das beinhaltet selbstverständlich auch die Geldflüsse, die Geldquellen und das gesamte Unterstützernetzwerk. Und hier wird es delikat: Es werden nämlich Querverbindungen zu NGO’s, öffentlich-rechtlichen Medien und “Kulturschaffenden” ebenso aufgedeckt werden wie die Verstrickungen von deutschen Landes- und Bundesregierungen in die Finanzierung derselben.
Und das kann ganz schnell böse Konsequenzen für Linksaktivisten haben, wie etwa der Küchenhilfe aus dem Bundestag, “Kathrin Göre-Dreckhart”, die “das Maja” im Budapester Verlies rührend getröstet hat. Oder sogar den Vizekanzler Lachsack Klingelbeutel, der sich seiner Antifa-Vergangenheit offen rühmte. Oder deutschen Verfassungsschutzämtern, die stolz “Wir sind Antifa” twitterten. Aber auch Banken, die Konten solcher Leute und NGO‘s führen, dürften unter Druck geraten – und könnten ohne Weiteres vom internationalen Geldverkehr ausgeschlossen werden. Gut so! Die Antifa ist keine demokratische Organisation, sondern eine linksterroristische Gefahr für jede freie Gesellschaft. Das bitterböse Ende kommt erst noch!
Mit einer derartigen Charakterschwäche, wie das Gespei, werden die nicht kleinbei geben. Wie ein waidwundes Tier sich im Todeskampf windet und um sich schlägt und wütet, werden auch wir nichts Gutes erfahren.
Den Bürgerkrieg forcieren, aber für eine angeblich befreite Gesellschaft kämpfen..! RAF-Altlasten, linke Faschos, mit der Mentalität von dämlichen Dorfhooligans! Aber Hauptsache, die nächste Razzia gegen Rrrrrräääächts steht vor der Tür..!
Weitreichend? Zuerst muß diese Linke, Faschistische Regierung abtreten. Der Dummdeutsche Dummling findet aber das ganze Affentheater so richtig „Spitze“. Wenn diese Idioten weg sind, dann reden wir weiter!
AfD gründet in der Stadt Gießen neue Jugendorganisation:
Antifa will deshalb „Stadt Gießen zum Brennen bringen“
https://www.bild.de/politik/inland/afd-gruendet-neue-jugendorganisation-antifa-will-giessen-zum-brennen-bringen-691483e30407e2fef73ca47b
„Die 90.000-Einwohner-Stadt steht vor dem Ausnahmezustand! Die AfD will am 29./30. November ihre neue Jugendorganisation in Gießen gründen. Linksradikale, Antifa und Anarchisten kündigen massive Krawalle an. Bis zu 40.000 Aktivisten sollen in die hessische Stadt kommen, allein 180 Busse wurden gechartert. Zudem sollen viele zusätzlich mit Bahn oder Pkw anreisen.“
Berliner Integrationsbeauftragte
„Islamisten und Aktivisten haben Teile der SPD unterwandert“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article691482040407e2fef73ca44a/berliner-integrationsbeauftragte-islamisten-und-aktivisten-haben-teile-der-spd-unterwandert.html
Ja ja, erzählt uns endlich einmal etwas Neues. Das war schon vor mindestens 20 Jahren bekannt, dass Teile der SPD von Islamisten unterwandert wurden….
Diese Leute können auch nicht mehr am internationalen Flugverkehr teilnehmen, wenn sie auf der Terrorliste der Amerikaner stehen. Keine Fluggesellschaft kann es sich mit Trump verderben.
Wiso nur Antifa Ost? Was ist Anita Ost? Dieser ganze Drecksstaat ist eine einzige linke Kloake. Er ist schlecht informiert.
Sollte es tatsächlich zu den von Ihnen geschilderten Konsequenzen auch in Deutschland und evt. in Europa kommen, wäre das zur Abwechslung mal eine richtig gute Nachricht und würde (hoffentlich!) den enormen politischen Druck auf konservative Parteien und Bürger auf ein normales Maß stutzen.
Na denn mal ran und nicht gezittert. Es wurde ja auch höchste Zeit, daß in dieser Richtung endlich mal was passiert! Aber das ausgerechnet die US-Regierung diesen Schritt wagt? Aber gut, wenn die eigene Regierung nicht Willens oder auch nur unfähig ist, einer muß den Anfang machen. Ich wünsche der Trump-Regierung in dieser Hinsicht viel Erfolg. Zudem bin ich mal gespannt, wie z. B. die Bundesregierung oder Landesregierungen samt angeschlossenen Funkhäusern, Medien und sonstigen NGO`s in gewisse Erklärungsnöte kommen könnten und mögliche „Unterstützungen/Finanzierungen“ für „Demokratieprojekte o. ä.“ schönreden. Es ist und bleibt spannend. Ganz großes Kino bahnt sich an. Zurücklehnen und genießen.
Klasse!
Dann freuen wir uns auf den Moment, wo die Amis die gesamte Bumsregierung verhaften.
😜
Einschließlich Steineimer!
😜
Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich würd’s sooo gerne noch erleben, daß dieses verkommene Dreckspack untergeht 🙂
…aber ich glaub nicht mehr dran.
Grüsse aus Bayern
Die selbsternannten „Omas gegen Rechts“ werden übrigens nach Kräften von dem linksradikal-subversiven Verein „Amadeu-Antonio-Stiftung“ gefördert, einem Laden, der von der berüchtigten Stasi-Mitarbeiterin A. Kahane gegründet wurde. (https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/gefoerderte-projekte-2024/)
Der grünrotbraune BRÜHE -Linksfaschismus bohrt sich mittlerweile in alles hinein, was ausreichend dumm genug ist, dabei mitzumachen…..Die Weimarer Republik lässt grüßen. Nach 100 Jahren wieder in Deutschland. Aus der Vermischung rot-grün entsteht braun.
Grüne Sturmtrupps, eine moderne Interpretation der SA 1930, die Oppositionelle einschüchtern, sind keine Nationalsozialisten, vielleicht Kommunisten auf ihre Art. Aber die Systematik scheint doch verwandt. Auch der innerparteiliche Aufstieg ähnelt: Ideologische Überzeugung geht vor Kompetenz. Sie bringen gewiss auch keinen um. Missliebige aber werden durchaus zu Fall gebracht, auch innerparteilich (Gelbhaar). Ich empfinde die Grünen und ihr verlängerter Antifa-Arm auf der Straße zunehmend als radikal.
Demokratie bedeutet, dass der Wille des Volkes in Politik umgesetzt wird. Das was jetzt auf den Straßen passiert, ist genau das Gegenteil von Demokratie. Es soll mit staatlicher Finanzierung verhindert werden, dass der Wille des Volkes durchgesetzt wird. Ob die Demokratiesimulanten diesen feinen Unterschied begreifen?.. Das ist die nackte Umverteilung, besser bekannt als Sozialismus. Dass solches Gebaren eine Zeit lang funktioniert, versteht sich. Aber blickt nach Venezuela oder Cuba, der ehemalige Osten, die DDR!…..Sozialismus= lebende Höllen sind ein Konstrukt, ein ideologischer Furz, der jede Gesellschaft zu Grunde richtet: Armut, Unterversorgung, Korruption, Günstlings-Wirtschaft…..Doch am Erstaunlichsten ist das Deutsche Volk: Lässt sich Monat für Monat die Butter vom Brot nehmen. Und das nicht zu knapp!
@geht der eigentliche „Budenzauber“ erst so richtig los
habe ich mir früher auch nicht vorstellen können, Eingriffe aus den USA mal positiv zu sehen.
Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, das die US-Besatzer noch unter Biden genau diese Leute unterstützt, gefördert und geschützt haben.
Wo bleiben bsp. die SMS von Leyen, die die NSA gebunkert hat ?
Die – mit ihrer ganzen EU – nach Guantanamo – das wäre mal was ! Und die Juristen gleich mit – so ein richtiges durchwischen wie Herkules im Augias-Stall !
Oder die Telefongespräche aus Mainz mit Berlin vor der Flut im Ahrtal – auch da dürfte noch einiges aufzuklären sein – obwohl diese Dinge großes Erpressungspotential haben und deshalb wahrscheinlich geheim bleiben werden.
Oder was ist mit Biden, Scholz und haben im Fall Pipelines – auch dort dürfte die CIA noch unterhaltsame Sachen haben !
Antifa ist nur ein kleiner Schritt im Froßreinemachen !
Hammergeiles Satire – short
von einem ( Ost- ) Antifanten aus Halle …
( Vorname wurde wahrschl. absichtlich falsch geschrieben)
Mala Svenja L Buchmesse Seitenwechsel Halle
„Das bitterböse Ende kommt erst noch!“
Und dann kommt der Tag der Abrechnung:
Die das Tor zur Hölle geöffnet haben, werden hineingestoßen und fertig.
Keine Gnade.
Keine Vergebung.
Und in „unserer Demokratie “ unterstützt der Staat die Antifa Terroristen mit Steuergeldern !
Indirekt natürlich , über NGO s , denn der Staat muss lt. GG neutral bleiben !
( aber seit wann kümmert sich der Altparteien -Staat um die Verfassung …)
So verrichten die Antifa Schlägertruppen die Drecksarbeit des Linken Altparteien -Regimes um die einzig wahre Opposition zu unterdrücken !
S dazu die super Rede im Bundestag
Stephan Brandner AFD keinen Millimeter den Terrorbanden
CDU-Abgeordnete präsentieren im Bundestag „Verständnis für AfD-Kontokündigungen“
Die AfD-Bundestagsfraktion beantragte eine Debatte zum Thema des Phänomens politisch motiviertem „De-Bankings“, der Kündigung von Bankkonten ohne offizielle Angabe von Gründen. Ein Abgeordneter der CDU erklärte nachdrücklich, unter Applaus der Fraktionskollegen, dass „wir absolut Verständnis dafür haben“.
https://rtde.press/inland/261757-cdu-abgeordnete-praesentieren-im-bundestag/
https://rumble.com/v71p9qu-eklat-bei-debanking-debatte-afd-erhlt-ordnungsruf-wegen-pfui.html
Aha, die Antifa-Ost. So so.
Warum nicht auch gleich die Antifa-West in die Liste mit reinnehmen?
Ich hatte früher mal in den 1990-ern und bis Mitte der 2000-er Jahren einige gute Kontakte zu ehemaligen Antifa-Mitglieder, die Mitte der 2000-er ausgestiegen sind und nix mehr mit der Antifa zu tun haben wollten. Warum? Weil die Antifa immer mehr ihre Ideale verraten hat. Denn die Antifa hat heutzutage nicht nur andere Bezeichnungen wie „Migrantifa“ oder „Antifada“ verliehen bekommen, sondern die Antifa hatte schon Anfang der 2000-er Jahre noch eine andere Bezeichnung bekommen und zwar “ Transatl-Antifa „. Warum? Weil die Antifa zunehmend sukzessive von den transatlkantischen NATO-Agenten unterwandert wurde. Schon in den 1990-ern Jahren nach dem Zusammenbruch des Ostblocks hatten sich die US-Geheimdienste zum Ziel gesetzt die Antifa und alle europäischen Friedensbewegungen ideologisch auf die transatlantische NATO-Linie zu bringen.Deshalb sind heutzutage viele Friedensbewegungen bei US-Angriffskriegen imjmer sehr zurückhaltend und verurteilen fast nie die US-Kriegsverbrechen weltweit, die vor allem während des War On Terrors begangen wurden.
Die Antifa in den USA wurde schon vor langer Zeit unterwandert. Dort in den USA wurde die Antifa dadurch erfolgreich ideologisch umgepolt. Die Antifa in den USA hat ideologisch mit den Anarchisten sowie mit den Libertären sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als mit den „linksextremen Proletarier-Bewegungen“.Habe zu diesem Thema in den letzten Jahren viele US-Dokus und US-Reportagen gesehen…
Und warum wurde der Al-Qaida Terrorist Al-Scharaa von der US-Terrorliste genommen?
Stimmt ja, die islamischen Terroristen sind doch die besten Freunde der Amis (ist seit dem Kalten Krieg mittlerweile bekannt).
Die Republikaner wurden ja schon vor Jahrzehnten von den faschistischen NeoCons unterwandert, die zu den islamischen Terroristen seit Jahrzehnten sehr gute Beziehungen pflegen. Darunter auch zur Al-Qaida. Deshalb ist jetzt Al-Scharaa plötzlich der „Gute“. Solche Andeutungen haben nicht nur viele linke US-Journalisten in den letzten Jahrzehnten gemacht, sondern auch viele rechte US-Journalisten. Und auch der berühmte US-Journalist Seymour Hersh hatte in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Artikel zu diesem Thema veröffentlicht, dass die Republikaner darunter auch die NeoCons sehr gute sehr enge Beziehungen zu den islamischen Terroristen pflegen und denen auch immer wieder helfen und diese auch aktiv unterstützen.
Unter Trump hat sich diesbezüglich kaum etwas geändert, denn in Trumps Administration sind auch sehr viele NeoCons und Globalisten vertreten, die sich mit Trump sehr gut verstehen!
Die US-Republikaner sind schon lange keine christlich dominierte Partei mehr. Das sollte spätestens seit dem republikanischen US-Präsidenten G.W. Bush (2001-2009) bekannt sein, der ja bekanntlich nicht nur ein tiefgläubiger Christ ist, sondern auch ein Mitglied einer bekannten satanischen US-Sekte (nein, ist keine Verschwörungstheorie, sondern es wurde schon vor 20 Jahren bewiesen, also eine Tatsache).
Trump und seine von den antidemokratischen NeoCons und Soros-Agenten unterwanderte Administration wollen jetzt angeblich die Narco-Terroristen in der KAribik bekämpfen und in Südamerika bekämpfen. Ignorieren jedoch die Tatsache, dass die kolumbainsichen Drogenkartelle mit der Anti-Maduro Opposition von Venezuela eng befreundet sind. Und Fakt ist auch: Die kolumbianischen Drogenkartelle hassen Chavez-Maduro-Kommunisten. Es ist sogar so, dass Maduro selbst einen Krieg gegen diese Kartelle führt. Deshalb ist es auch unlogisch, warum die Trump-Adminstration behauptet, dass Maduro hier angeblich, der Anführer der südamerikanischen Drogenkartelle (Narco-Terroristen) sein soll!
Und die Tatsache, dass die US-amerikanischen Söldner beispielsweise den Wahhabi-Islam-Terroristen von Saudi Arabien aktiv dabei geholfen haben und diese sogar aktiv unterstützt haben gegen „Ungläubige und Ketzer“ in Jemen eine Angriffskrieg (2015-2022) zu führen, wobei Trump damals sogar selbst als US-Präsident in seiner ersten AMtszeit grünes Licht gab für die aktive US-Unterstützung des Saudi Wahhabi-Terror-Regimes, zeigt doch auf wessen Seite die USA stehen. Unter Trump hat sich überhaupt nichts zum Besseren gewandelt. Trump und die US-Republikaner stehen schon seit Jahrzehnnten auf der Seite von Terroristen. Und
US-Präsident Trump will diesen Kurs unbedingt fortsetzen.