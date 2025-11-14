US-Regierung stuft Antifa-Ost als Terrororganisation ein – mit weitreichenden Folgen

Die US-Regierung macht weiter ernst – und hat die “Antifa-Ost” entsprechend ihrer auch im Inland praktizierten Bewertungskriterien als terroristische Organisation eingestuft. Die Reaktionen, die ich aus Deutschland dieser behördlichen Einschätzung wahrnehme, sind zum grössten Teil positiv. Trotzdem scheint vielen die Tragweite dieser Entscheidung nicht wirklich bewusst zu sein. Amerika ist fern, mag sich manch einer denken. Doch weit gefehlt. Denn es geht nicht nur um die Konsequenzen für die angeblich “antifaschistischen” Linksfaschisten selbst – sondern auch für alle jene, die diese unterstützen, sie fördern und finanzieren.

Zunächst einmal kann man getrost davon ausgehen, dass das US State Department – das Außenministerium – eine solche Einstufung nicht vornimmt, um sie anschließend als geduldiges Papier irgendwo in einem Ordner auf Nimmerwiedersehen verstauben zu lassen. Wer das glaubt, hat nichts von dem entschlossenen Kampf der Trump-Administration gegen echten politischen Extremismus verstanden. Hier lässt man, anders als in Deutschland, Worten grundsätzlich auch politische Taten folgen.

Schlechte Nachricht für grüne Küchenhilfen und Banken

Und jetzt, nach der offiziellen Einstufung, geht der eigentliche „Budenzauber“ erst so richtig los: Denn sämtliche US-Geheimdienste, die im Ausland tätig sind, werden künftig an der Offenlegung der Strukturen solcher Terrortruppen und ihrer Hintermänner arbeiten. Das beinhaltet selbstverständlich auch die Geldflüsse, die Geldquellen und das gesamte Unterstützernetzwerk. Und hier wird es delikat: Es werden nämlich Querverbindungen zu NGO’s, öffentlich-rechtlichen Medien und “Kulturschaffenden” ebenso aufgedeckt werden wie die Verstrickungen von deutschen Landes- und Bundesregierungen in die Finanzierung derselben.

Und das kann ganz schnell böse Konsequenzen für Linksaktivisten haben, wie etwa der Küchenhilfe aus dem Bundestag, “Kathrin Göre-Dreckhart”, die “das Maja” im Budapester Verlies rührend getröstet hat. Oder sogar den Vizekanzler Lachsack Klingelbeutel, der sich seiner Antifa-Vergangenheit offen rühmte. Oder deutschen Verfassungsschutzämtern, die stolz “Wir sind Antifa” twitterten. Aber auch Banken, die Konten solcher Leute und NGO‘s führen, dürften unter Druck geraten – und könnten ohne Weiteres vom internationalen Geldverkehr ausgeschlossen werden. Gut so! Die Antifa ist keine demokratische Organisation, sondern eine linksterroristische Gefahr für jede freie Gesellschaft. Das bitterböse Ende kommt erst noch!

