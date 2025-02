Der mexikanische Senat hat die Präsenz von US-Spezialkräften in Mexiko genehmigt, um mexikanische Militäreinheiten im Kampf gegen die Kartelle im seit 2006 tobenden Drogenkrieg zu trainieren. Diese Entscheidung fiel auf Antrag der mexikanischen Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum. Ihr Ziel ist, die Fähigkeiten der mexikanischen Marineinfanterie durch eine spezialisierte Ausbildung in Anti-Kartell-Operationen zu verbessern, wo die Vereinigten Staaten – wie in fast allen Bereichen – eine besondere militärische Expertise aufweisen.

Die Initiative betrifft Mitglieder der 7th Special Forces Group der US-Armee, eine Untereinheit der legendären 1st Special Forces Command Airborne (USASFC ), auch bekannt als Green Berets, die vom 17. Februar bis zum 28. März 2025 gemeinsame Übungen mit mexikanischen Kräften durchführen werden und sich dabei vor allem auf Kampftechniken in verschiedenen Umgebungen konzentrieren. Die Entscheidung hat Diskussionen über nationale Souveränität und eine mögliche Eskalation der Gewalt ausgelöst. Sie wird aber parteiübergreifend von vielen Politikern als ein notwendiger Schritt hin zu einer stärkeren Grenzsicherung betrachtet. Öffentlich wird die US-Truppenpräsenz als Kooperation zwischen den USA und Mexiko im Kampf gegen das Organisierte Verbrechen dargestellt.

Unter Biden 500 Milliarden Dollar jährliche Drogenumsätze

Es gibt jedoch auch Skeptiker, die eine eher kritische Perspektive einnehmen und sich fragen, ob eine solche militärische Zusammenarbeit tatsächlich die tief verwurzelten Probleme des Drogenhandels lösen wird, angesichts der riesigen Herausforderungen und Komplexitäten dieses grenzübergreifenden Phänomens.

Auch werden die mexikanischen Kartelle dieser Entwicklung sicherlich nicht tatenlos zusehen: Unter der untätigen Biden-Harris-Regierung herrschten für die Kartelle geradezu paradiesische Zustände. Während der letzten vier Jahre generierten diese kriminellen Vereinigungen einen Umsatz von geschätzten rund 500 Milliarden US-Dollar jährlich. Allein schon durch das neue Trumü’sche Grenzregime wird diese Summe kaum mehr realisierbar sein. Auch die in Mexiko allgegenwärtige Korruption, die quasi bis unters Dach der Regierung reicht, dürfte den Kampf gegen die Kartelle erschweren.

