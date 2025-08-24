US-Völkerrechtler Alfred de Zayas kritisiert zunehmendes „Fake-Law“ zur Rechtfertigung der globalen Migrationsagenda

Die Massenmigration prägt vor allem Deutschland seit einem Jahrzehnt und sorgt für immer mehr Probleme und eine trotz Stigmatisierung an Schärfe zunehmende Debatte, insbesondere seit der Merkel’schen Grenzöffnung von 2015. Alfred-Maurice de Zayas, ein renommierter Völkerrechtler und ehemaliger UN-Experte, analysiert nun in seinem Artikel im “Deutschlandmagazin” (Ausgabe 91/92, 2025) die Frage, ob Migration wirklich ein Menschenrecht ist, und entlarvt dabei gängige Missverständnisse und die Instrumentalisierung von Rechtsnormen. De Zayas kritisiert die Verbreitung von „Fake Law“, also Pseudo-Recht, durch Politiker und Medien, die politische Ziele als völkerrechtliche Verpflichtungen darstellen. Er betont, dass die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 nicht für die Legitimation von Massenmigration geschaffen wurde, sondern wirklich und streng definierten, von Wirtschaftsmigranten abzugrenzenden politisch Verfolgten lediglich temporären Schutz bieten sollte.

Personen wie Edward Snowden, Julien Assange, Jorge Glas, chinesische Oppositionelle oder verfolgte Dissidenten aus Myanmar oder des Mullah-Regimes sind Beispiele für Personen, die nach dem Völkerrecht realen Anspruch auf Asyl hatten; sie stellen jedoch nur ein absolutes Minimum der inflationär geltend gemachten Fälle von angeblicher Verfolgung oder Asylberechtigung dar. Die Flüchtlingskonvention wird ebenso wie die Europäische Menschenrechtskonvention notorisch missbraucht, um ungeregelte Migration zu rechtfertigen, was die internationale Rechtsordnung untergräbt. De Zayas fordert daher eine Revision der Konvention, um Missbrauch zu verhindern – etwa durch Kündigung oder Anpassung gemäß der Wiener Vertragsrechtskonvention

Abschreckendes Beispiel Deutschland

Migration ist, so der in Kuba geborene, in Chicago aufgewachsene und heute in der Schweiz lebende US-Völkerrechtler, eben kein universelles Menschenrecht. Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte garantiert Bewegungsfreiheit innerhalb von Staates und das Recht, ein Land zu verlassen – nicht aber ein Einwanderungsrecht. Staaten müssen grundsätzlich die Souveränität über ihre Einwanderungspolitik behalten, da diese erhebliche soziale, kulturelle und wirtschaftliche Konsequenzen hat. Das abschreckende Beispiel Deutschlands steht für ein Land, das sich binnen einer Generation ethnisch und kulturell an den Rand der Selbstzerstörung gebracht hat, wofür es niemals ein demokratisches Mandat der Bevölkerung gab. Den Deutschen wurde diese wohl folgenschwerste Entscheidung ihrer Geschichte einfach ungefragt aufgebürdet – und die meisten haben bis heute deren Tragweite noch nicht begriffen.

Und gerade in Deutschland wir bis heute so getan, als sei unbegrenzte Einwanderung nicht nur positiv und zu bewältigen, sondern geradezu ein moralisches Gebot. Dabei bestätigt sogar der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt, dass Staaten ihre Grenzen kontrollieren und illegale Migranten ausweisen dürfen. De Zayas verweist auf die (im Widerspruch zur Aufnahme und Duldung von immer mehr Zuwanderern stehende) staatliche Pflicht, die nationale Sicherheit und das Wohl der eigenen Bürger zu gewährleisten.

Retten, was noch zu retten ist

So verpflichtet Artikel 9 des UN-Paktes über bürgerliche und politische Rechte Staaten, die Sicherheit ihrer Bevölkerung zu schützen. Migration muss daher, so De Zayas, zwingend kontrolliert werden, um Konflikte mit anderen Rechten, wie dem Selbstbestimmungsrecht oder dem Schutz der kulturellen Identität, zu vermeiden. Der Jurist verweist auf die UNESCO, die den Erhalt kultureller Vielfalt fordert, und kritisiert explizit auch die Vernachlässigung des deutschen Kulturerbes, etwa der Traditionen aus Ostpreußen oder Schlesien, die im Zuge eines allgemein antinationalen, gegenüber der eigenen Identität ablehnenden und “deutschlandfeindlichen” Ambientes völlig vor dem Aussterben stehen. Um überhaupt noch zu retten, was zu retten ist, plädiert de Zayas für die überfällige eindeutige Unterscheidung zwischen “Flüchtlingen”, “Asylbewerbern” und “Migranten” (zu letzteren gehören auch Arbeitsmigranten) – und zwar im Rahmen einer streng kontrollierten, geordneten Migrationspolitik, die den Schutz nationaler Identität berücksichtigt.

Statt immer mehr Fehlanreize und Pull-Faktoren fordertDe Zayaser internationale Solidarität, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Den Wahnsinn der Merkelschen „Willkommenskultur“ lehnt er aufgrund des zwingend damit einhergehenden Verlustes der eigenen Identität ab. Migration muss im Einklang mit staatlicher Souveränität und dem Rechtsstaat geregelt werden, um Frieden und Stabilität zu sichern. Für Deutschland könnten diese Erkenntnise und weisen Worte schon zu spät kommen – selbst wenn sie denn Gehör fänden.