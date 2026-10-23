US-Zwischenwahlen: Die Demokraten sind wieder ganz vorne dabei beim großen Wahlbetrug

Wenn es um Wahlmanipulationen bei den anstehenden Midterm Elections (den am 3. November stattfindenden US-Zwischenwahlen) geht, sind die demokratisch geführten Blue States mal wieder ganz vorn dabei. Angesichts der von der offiziellen U.S. Election Assistance Commission herausgegebenen Statistiken zu den Wahlen 2024 verwundert es nicht, daß sich die DemonRats mit Händen und Füßen gegen Trumps „Save America Act“ wehren, der – unter anderem – eben diesen systematischen Wahlbetrug stoppen sollte. So wurden allein im vom demokratischem Hoffnungsträger in Grund und Boden regierten grünsozialistischen Kalifornien mal eben schlappe 2,18 Millionen Wähler doppelt registriert – für die natürlich auch prompt die doppelte Menge an Briefwahlunterlagen verschickt wurden.
Dazu kommt, dass man im Golden State – wie in einigen anderen blauen Staaten auch – prinzipiell keinerlei Prüfung der Wahlberechtigung, sprich Staatsbürgerschaft, vornimmt. Die Folge: 85 Prozent aller entdeckten Fälle von doppelter oder mehrfacher Wählerregistrierung finden sich in den demokratischen Bundesstaaten. An diesen Zuständen dürfte sich bis heute nichts geändert haben, da just diese Staaten die Aufforderung des Justizministeriums, die Wahlregister endlich zu bereinigen, bislang ignorierten – und die US-Regierung wegen dieser Forderung sogar verklagt haben. Offensichtlich wissen oder glauben die DemonRats selbst, dass sie ohne Betrug keine Wahl gewinnen würden.
Hinzu kommt die Duldung von muslimischen und clankriminellen Strukturen in der eigenen Partei, am drastischsten sichtbar beim großangelegten Sozialsystem-Abzockskandal der somalischen Community von Minnesota, in den die demokratische Kongressabgeordnete Ilhan Omar maßgeblich verstrickt ist (unter anderem soll sie ihren Bruder geheiratet haben und illegale Einreisen ermöglicht haben). US-Präsident Trump beantragte nun die Amtsenthebung Omars und forderte ihren sofortigen Rücktritt, nachdem bestätigt wurde, dass sogar ihr Name nicht echt ist: Tatsächlich lautet dieser Ilhan Nur Said Elmi. Bei Ilhan Omar handelt es sich um ein Pseudonym; dessen Nichtoffenlegung durch Abgeordnete ist rechtswidrig.
Indem sie dies wissentlich geduldet habe, habe die Demokratische Partei Omars Sitz faktisch aufgegeben. Dieser sei verwirkt: “Ilhan Nur Said Elmi – so ihr wirklicher Name – hat offen Betrug zugegeben; sie darf rechtlich gesehen kein Mitglied dieses Gremiums mehr sein“, so Trump. Natürlich werden dem die Demokraten ebenso wenig folgen, wie sie einer für sie ungünstigen Änderung des Wahlrechts zustimmen – weil sie mit allen Mittel ihren Wahlbetrug fortsetzen wollen.
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3 Kommentare
Sorry, ich schätze ihre Beiträge sehr, aber das gleiche Spiel spielen wir doch auch in D und in Europa! Es wird nur nicht so offen darüber geschrieben, geht aber genau so offensichtlich vonstatten. Nur weil die D/Europäer es nicht wahrhaben wollen, sich weigern richtig hinzuhören und hinzusehen, sich das nicht vorstellen wollen oder können, da sie ja die „Guten“ sind, sich nur zu gerne hinter dem Wahn anderer verstecken, heißt das bei Leibe nicht, dass sie selber „gesund“ sind. Im Gegenteil, der Kontinent Europa ist mittlerweile total verseucht von Politbetrügern, Steuerverschleuderern, Lügnern , Betrügern, kranken Ideologen, psychopatischen Größenwahnsinnigen und ihren schmarotzenden, Allerwertesten-Kriechern. Also warum in die Ferne schweifen, wenn der sich der Dreck vor der eigenen HAUSTÜR türmt?
Lustig: Dieselben Leute, die eine Überprüfung der Wähleridentitäten vehement ablehnen, sind die selben Leute, die offene Grenzen für Immigranten wollen.
Homo Sapiens? – Selten so gelacht!
😜
Witzfigur „Ilhan Omar“, diese unerträgliche schizo Trulla hat vor allem bzgl ihres Geb.Datums gelogen!! Ihre DNA wurde kurz vor dem raid aus dem Müll gesammelt, ihre Schwester letzte Woche verhört & 10 weitere Familienmitglieder vorgeladen!!!
Der Richter, der den Durchsuchungsbefehl genehmigt hat ist DemonRat & hat sich die UNterlagen & Beeise SECHS Std lang zu Gemüte geführt, also ist da noch viel mehr dran…
Ausserdem hatte Biden die Ermittlungen eingeleitet & diese werden halt jetzt aufgrund ihres Großmauls (sie hatte ja regelrecht um Ermittlungen gebettelt!) intensiviert.
FIRST LOCK HER UP FOR SOME YEARS & THEN DEPORT HER TO shithole somalia. 😉