US-Zwischenwahlen: Wie die Democrats bei der Wählerregistrierung schummeln

Am kommenden Dienstag ist es soweit: Die mit Spannung erwarteten US-Zwischenwahlen (Midterms) finden statt. Und je näher der Termin rückt, umso mehr schmutzige Tricks werden aus den einschlägig berüchtigten demokratisch regierten Bundesstaaten ruchbar, die mit allen Tricks versuchen, die Wahlen für sich zu entscheiden; allen voran Kalifornien. So wird versucht, nicht in den USA geborene Personen zu Wahl zuzulassen – indem behauptet wird, es handele sich um wahlberechtigte native US-Bürger. Gerade erst hat jedoch das US-Heimatschutzministerium vor Gericht die Behauptung des Los Angeles Countys, wonach 38,9 Prozent von 200 stichprobenartig ausgewählten Personen auf einer Liste von 20.930 nicht-amerikanischen Wählern in den USA geboren seien, komplett widerlegt. Tatsächlich wurde keine einzige dieser Personen in den Vereinigten Staaten geboren, wie Nicolas Bartell, dem Leiter der Abteilung zur Aufdeckung von Betrug bei der US-Einwanderungsbehörde USCIS, unter Androhung von Strafen für Meineid eidesstattlich erklärt – nachdem er die tatsächlichen bundesstaatlichen Einwanderungsakten zu den besagten 200 Personen aus der Stichprobe von Los Angeles County überprüft hatte.

„Nach einer gründlichen Prüfung der Einwanderungsunterlagen aller Personen auf der Stichprobenliste des County wurde festgestellt, dass keine der Personen, die die USCIS mit der Liste des County abgleichen konnte, laut USCIS-Unterlagen in den Vereinigten Staaten geboren wurde“, so Bartell. Von den 200 Namen konnte die USCIS bei lediglich vier (!) Personen einen möglichen Anspruch auf abgeleitete Staatsbürgerschaft feststellen; eine weitere Person ist bereits verstorben. Damit haben wir es also schwarz auf weiß, dass im Los Angeles County – und auch in vielen anderen kalifornischen Counties – überhaupt keine echte Überprüfung der eingeschriebenen Wähler stattfindet. Man verlässt sich einfach auf die Aussagen von Betrügern. Wenn 51 dieser tatsächlich im Ausland geborenen Personen bei ihrer Wahlregistrierung in Kalifornien – die auf einem reinen Vertrauensprinzip basiert – schlicht gelogen haben, indem sie behaupteten, in Amerika geboren zu sein, und das Los Angeles County ihnen blind glaubt und diese Angaben auch noch nutzen wollte, um die Ermittlungen des US-Justizministeriums (DOJ) zu diskreditieren, dann läuft hier etwas gewaltig falsch – und man kann leicht auf den ganzen Bundesstaat hochrechnen, wieviele gar nicht wahlberechtigte Personen natürlich mehrheitlich zugunsten der “DemonRats” ihre Stimme abgeben werden.

Von der Sklavenhalterpartei zum woken Sozialistenclub

Die Methoden der Demokratischen Partei zur Machtsicherung sind das eine; ihre inhaltliche ideologische Verschiebung immer weiter nach links kommt erschwerend hinzu. Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien, gibt öffentlich ganz unumwunden zu, dass sich die Democrats dem Sozialismus verschrieben haben und der Sozialismus das neue Gesicht der Partei sein wird: „Mit den DSA (Democratic Socialists of America)werden die Energie, der Wunsch und die Forderung nach einem mutigen Wandel … ganz klar dominieren. Ich meine, das wird zu einer demokratischen Mainstream-Bewegung werden. Absolut. Daran gibt es keinen Zweifel”, schwärmte er. Eine durchaus bemerkenswerte Entwicklung, die die Demokraten da genommen haben… Doch irgendwie passte es auch zu der erstaunlichen “Wandlungsfähigkeit“ dieser Parteu: Einst waren die Democrats die Partei der Sklavenhalter, des Ku-Klux-Klans, der rassistischen Jim-Crow-Gesetze und der erbitterten Ablehnung des Civil Rights Act von 1963, der die Gleichberechtigung für Schwarze garantierte außerdem stramme Kämpfer gegen den Kommunismus und die Partei der Vietnamkriegs-Eskalation.

Heute sind sie Unterstützer linker NGOs und der Antifa, der Schutzpatron woker Umerziehung, der Aushöhlung von bürgerlichen Freiheiten, der Förderer von Gewalt und Extremismus à la “Black Lives Matter“, größter Promotor und Unterstützer illegaler Einwanderung, der Vergesellschaftung und Etablierung staatlicher Supermärkte und nun Anwälte des offenen Sozialismus. Da fehlt bloß noch der Beitritt zur „Sozialistischen Internationale“. Wer hätte jemals geglaubt, dass sowas in den USA möglich sein würde…

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