USA-EU-Zolldeal: Müssen Witzfiguren immer witzig sein?

Was ist überhaupt ein Witz? Müsste man aus dem Stegreif auf diese Frage antworten, so kämen viele von uns ins Grübeln. Ganz sicher ist ein Witz viel mehr als etwa ein Anlass, sich vor Lachen auszuschütten. Für schnelle Lacher reichen Karikaturen, zum Beispiel ein Interview mit Joachim Gauck bei Markus Lantz. Ein guter Witz dagegen kann durchaus ein kleines Kunstwerk sein. Der typische Witz fängt meist ganz unverfänglich mit einer kürzeren oder längeren Vorgeschichte an, bis sich der gewiefte Zuhörer des voraussichtlichen Endes der Geschichte bereits sicher wähnt; so schürt man eine bestimmte Erwartung, erzeugt knisternde Spannung… und plötzlich, als man das Ende der Geschichte schon zu ahnen glaubt, kommt alles ganz anders, und das gänzlich unerwartet. Das heißt dann Pointe. Da lacht man dann – genau besehen auch und vor allem über sich selbst, weil man auf dieses Ende des Geschichte nie von selber gekommen wäre.

Die Hauptpersonen in dem ganzen Drama sind die Witzfiguren. Die sind nicht unbedingt aus sich selbst heraus absichtlich abartig oder gewollt lustig. Am lustigsten sind die Witzfiguren, die todernst daherkommen, und den Unsinn, den sie erzählen, für bare Münze zu nehmen scheinen. Nur die Zuhörer, die Außenstehenden, wissen, wie völlig daneben das alles ist. Je unbedarfter, je ernsthafter, je selbstzufriedener die Witzfigur ist, desto erfolgreicher hinterher die Pointe, desto lauter der Applaus des dankbaren Publikums. Und damit wären wir auch schon bei Friedrich Merz. Dieser Witz hat die übliche Vorgeschichte, die allerdings in seinem Falle weit in die Vergangenheit reicht. Ein “Wirtschaftsfachmann” sei er, heißt es; Fürwahr: Er saß unter anderem in 13 Aufsichts- und Beiräten und war Mitglied in diversen Lobbyorganisationen. Seine Wirtschaftskompetenz wurde etwa in Tageshonoraren – auch an Samstagen und Sonntagen – von 5.000 Euro sowie der Tatsache, dass er zwei Privatflugzeuge sein eigen nennt, eindrucksvoll belegt.

Beim zweiten Anlauf klappt’s!

Merz‘ Bekenntnis zu sparsamer Haushaltsführung war sprichwörtlich; ebenso sprichwörtlich wie seine von einem echten Wirtschaftsfachmann geforderte Reaktionsfähigkeit auf unvorhergesehen Wendungen im Zeitgeschehen: Wochen- wenn nicht monatelang ließ er, während er mit Sparapellen durchs Land und die Schulen tingelte, hinter dem Rücken der Wähler Pläne für eine gigantische Neuverschuldung sofort nach der Wahl ausarbeiten. Das hätte eigentlich die gigantische Pointe, ohne die ein Witz kein Witz ist, sein können – wurde aber vom Volk unverständlicherweise nicht als Witz, sondern als gigantischer Betrug empfunden. Applaudiert haben lediglich seine Parteigenossen; die klatschen allerdings immer für ihr Abgeordnetengehalt.

Aber Friedrich Merz wäre nicht Friedrich Merz, wenn er nicht alles mindestens zweimal versuchte – und beim zweiten Anlauf klappte es dann doch! Mit dabei waren die Akteure Donald Trump und Ursula von der Leyen. Ersterer ein ein mit allen Wassern gewaschener Geschäftsmann. Die andere ist eine bislang noch in alle Wasser gefallene Politikversagerin, die von Angela Merkel wegen Unzumutbarkeit vor Jahren nach Brüssel entsorgt wurde. Wie gesagt: jeder Witz fängt erst ganz langsam an: Donald Trump unterbrach also sein Golfspiel für eine kurze Pause, zu welcher Ursula von der Leyen ins schottische Resort bestellt wurde, um Donalds Deal entgegenzunehmen. Und dieser Deal konnte sich sehen lassen: Die USA erhoben bisher unverschämte 2,5 Prozent Zoll auf Autos aus der EU und senken nun den Zoll auf 15 Prozent. Währenddessen steigt der Zoll, den die EU auf amerikanische Autoimporte erhebt, von bisher 10 Prozent auf 0 Prozent. Und weil das noch nicht „Deal“ genug ist, verpflichtete sich Ursula von der Leyen, noch während Donald Trumps Amtszeit überteuerte US-Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen, um dadurch ganz nach guter alter Kaufmannschaft das billigere russische Erdgas zu ersetzen.

Zweite Pointe

Darüber hinaus versprach sie Donald, zusätzlich noch 600 Milliarden Dollar aus EU-Mitteln in den USA zu investieren. Ein Husarenstück: Auf diese Weise wird der EU überflüssiges Geld entzogen und so die Inflation im Euro-Raum endlich zum Stehen gebracht. Aber nein, nein… bitte noch nicht lachen! Das ist doch noch gar nicht die Pointe! Nun warten Sie doch: Jetzt kommt endlich die Hauptfigur des Witzes, der Wirtschaftsfachmann Friedrich Merz ins Spiel: Zunächst hatte der, sich ganz auf sein ökonomisches Fachwissen verlassend, Ursulas Katastropheneinsatz noch gefeiert. Bitte um Ruhe, denn das ist immer noch nicht die Pointe, die kommt jetzt: Nachdem ihm schonend beigebracht worden war, dass 15 Prozent mehr seien als 2,5 Prozent, war auch Fritze Merz plötzlich unzufrieden mit seiner Politik: „Ich bin mit diesem Ergebnis nicht zufrieden im Sinne von: das ist jetzt gut so… Das heißt jetzt im Klartext: Die deutsche Wirtschaft wird erheblichen Schaden nehmen…“.

Merz weiter (das ist das Besondere, dieser Witz strebt noch einer zweiten Pointe zu): „Aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht auf Deutschland allein und Europa allein begrenzt bleiben.” Dass es uns fürderhin schlechter ginge, sei in Wahrheit also halb so schlimm – weil es anderen jetzt a auch schlechter ginge. Sehen Sie: Das ist eine Pointe, die sich sehen lassen kann! Der Zuhörer hatte bis eben zu diesem Zeitpunkt keine besonders hohe Meinung von der wirtschaftlichen Sachkenntnis des Fritze Merz. Jetzt wurde ihm durch diese unerwartete Wendung klar, welche famose Fachkraft er hier vor sich hat. Dagegen verblassen sogar die Antifa-Fachkraft Lars Klingbeil und all die Hunderttausende neu ins Land geschleusten übrigen Fachkräfte zu wesenlosen Schemen. Und weil sich ein guter Witz und seine Witzfiguren regen Applaus verdient haben, beklatschen 25 Prozent der deutschen Wähler auch diesen Witz – ganz nach dem Motto: Humor ist, wenn man trotzdem lacht! Das Dumme ist nur: Wenn die Wirtschaft tot ist, hat sich‘s ausgelacht.