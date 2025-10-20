USA gewähren politisch verfolgten Migrationskritikern aus Deutschland bevorzugtes Asyl

Wie die “New York Times” und der “Telegraph” berichten, wird Donald Trump Europäern, die sich gegen Migration aussprechen und deshalb vom Staat verfolgt werden, womöglich bald politisches Asyl in den USA gewähren. Während der US-Präsident bereits an seinem ersten Tag im Amt die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesetzt und Pläne angekündigt hat, die Zahl der zugelassenen Flüchtlinge von 125.000 pro Jahr auf 7.500 zu reduzieren, lässt er derzeit neue Einwanderungs- respektive Asylmöglichkeiten für europäische Einwanderer vorbereiten. Asyl für politisch verfolgte Europäer soll dabei künftig explizit Vorrang haben

Eine umfassende Überarbeitung des amerikanischen Einwanderungssystems soll nicht nur englischsprachigen Asylbewerbern und weißen Südafrikanern (die in ihrem Land zunehmend Opfer eines revanchistischen Rassismus werden) einen Vorrang einräumen, sondern auch EU-Bürgern, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich und nutzbringend in die Vereinigten Staaten werden integrieren können. Als Asylgrund genannt werden dabei die immer drängendere Bedrohung durch den schleichenden Abbaus von Bürgerrechten – insbesondere der Meinungsfreiheit – sowie Repressalien gegen Oppositionelle, die die suizidale Migrationspolitik in Europa anprangern. Beides führt zu verstärkten Auswanderungsbestrebungen. Dafür erhalten zuständige US-Beamte künftig die Aufgabe, die politische Lage in Europa genau zu beobachten, um zu entscheiden, ob Bürger Anspruch auf den Flüchtlingsstatus haben könnten. Europäer mit Einwanderungswunsch in die USA sollen damit Vorrang haben, die „wegen der friedlichen Äußerung ihrer Meinung im Internet, beispielsweise wegen ihrer Ablehnung von Masseneinwanderung oder ihrer Unterstützung für ‚populistische‘ politische Parteien, ins Visier genommen wurden“.

Realistische Aussichten

In seiner kürzlichen Rede vor den Vereinten Nationen hatte Trump die europäischen Nationen ausdrücklich davor gewarnt, dass ihre Länder aufgrund der unkontrollierten Einwanderung „zur Hölle fahren“ würden: „Sie zerstören Ihre Länder. Sie werden zerstört. Europa steckt in ernsthaften Schwierigkeiten.“ Anfang des Jahres hatte das Weiße Haus zudem eine Entscheidung des deutschen Außenministeriums kritisiert, die AfD als “rechtsextremistische Bestrebung” einzustufen – von den weiter im Hintergrund laufenden Plänen eines kompletten Verbots der Partei ganz zu schweigen.

Der Kölner Jurist und namhafte Medienanwalt Ralf Höcker sieht die Aussichten, dass die von Trump geplante Regelung Erfolg hat, als “nicht völlig unrealistisch“ an; dies zeige sich unter anderem daran, dass die in Südafrika gesetzlich diskriminierte und verfolgte weiße Minderheit bereits konkreten Schutz in den USA erhält. Hinzukommen dürfte noch die Tatsache, dass die aktive Unterstützung der internationalen Terrororganisation Antifa durch deutsche Steuergelder die Bundesrepublik für die USA zunehmend zu einem Schurkenstaat macht.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Philosophia Perennis.