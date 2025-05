USA: Keine Einreise mehr für die Feinde der Meinungsfreiheit!

Pünktlich zum Besuch des deutschen Außenministers in Washington droht dessen US-Kollege Marco Rubio allen, die versuchen, die Meinungsfreiheit von US-Amerikanern auch von Deutschland aus einzuschränken – zum Beispiel durch Zensur der sozialen Netzwerke – über neue Visa-Beschränkungen für Ausländer de facto mit einem Einreiseverbot in den Vereinigten Staaten. Die Trump-Administration macht mit ihrem Kampf für die Menschenrechte und gegen totalitäre Regimes in der EU zunehmend ernst.

Als US-Vizepräsident J.D Vance, der laut einer aktuellen Umfrage beliebteste Vizepräsident der USA aller Zeiten, auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor drei Monaten in seiner mittlerweile legendären Rede von den Verlust von Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa (und insbesondere in Deutschland) kritisierte, reagierten zahlreiche der anwesenden Politiker wie pubertäre Jungs, die man bei einer Missetat erwischt hat: Sie grinsten auf halb dümmliche, halb verlegene Weise. Dass es der Trump-Administration mit ihrem Einsatz für Rede- und Meinungsfreiheit durchaus ernst sein könnte, wollten sich diese selbst ernannten Hüter „unserer Demokratie“ gar nicht erst vorstellen.

Visabeschränkungen und Einreiseverbote für Inquisitoren und Zensoren

Doch jetzt könnte es für alle Inquisitoren der Altparteien fast unmöglich werden, noch in die USA einzureisen: Denn die US-Regierung führt neue Visa-Beschränkungen für Ausländer ein, die versuchen, die Meinungsfreiheit von US-Amerikanern einzuschränken. Der US-Außenminister Marco Rubio dazu gestern: „Heute kündige ich neue Visa-Beschränkungen an, die für ausländische Beamte und Personen gelten wird, die an der Zensur von Amerikanern beteiligt sind.“

Meinungsäußerungen würden in der EU zunehmend als Desinformation verfolgt; damit verabschiede sich Europa zunehmend von einem fundamentalen Menschenrecht und einer wichtigen Basis der Demokratie – beides Dinge, die den USA fundamental wichtig sind: „Ausländer, die die Rechte der Amerikaner untergraben, sollten nicht das Privileg genießen, in unser Land zu reisen. Ob in Lateinamerika, Europa oder anderswo – die Zeiten der passiven Behandlung derjenigen, die die Rechte der Amerikaner untergraben, sind vorbei“, so Rubio. Es sei nicht hinnehmbar, wenn „ausländische Amtsträger von amerikanischen Technologieplattformen verlangen, globale Inhaltsmoderationsrichtlinien zu übernehmen oder sich an Zensurmaßnahmen zu beteiligen, die über ihre Zuständigkeit hinausgehen und in die Vereinigten Staaten hineinwirken.“

Wenn dieses Vorhaben wirklich umgesetzt wird, dürfte es für Politiker von Friedrich Merz über Ursula von der Leyen und Nancy Faeser bis Heiko Maas, einem Miturheber des “Digital Service Acts”, ganz zu schweigen von den direkten Zensoren bei Meta oder auch X, zunehmend unmöglich werden, noch in die USA einzureisen. Es ist davon auszugehen, dass Rubio diese Neuerung auch dem neuen deutschen Außenminister Wadepuhl, der gerade in Washington seinen Antrittsbesuch macht, unter vier Augen deutlich macht.

