USA stoppen die Green Card Lottery: Aus der Traum?

Jedes Jahr nehmen weltweit mehrere Millionen Menschen an der sogenannten Green Card Lottery teil, um eine der begehrten Daueraufenthalts-Genehmigungen zu bekommen. Nur 50.000 erhalten am Ende tatsächlich die Green Card, die eigentlich “United States Permanent Resident Card” oder amtlich “Form I-551” heißt. Allein in Deutschland gibt es in jedem Jahr mehr als 100.000 Menschen, die auf ihr Glück hoffen, auf diesem Weg in die USA zu gelangen. Das „Diversity Visa-Lottery Program“ wurde jetzt von der Trump-Regierung gestoppt. Die Registrierung der Bewerber, die normalerweise im Oktober und November stattfindet, war in diesem Jahr bereits mehrfach wegen der Einführung neuer Regeln verschoben worden – und ist bis zum heutigen Tag, Stand 20. Dezember 2025, weiterhin nicht möglich. Dies hatte viele USA-Aspiranten irritiert. Nun steht der Grund fest: Das Department of Homeland Security (DHS), die US-Heimatschutzbehörde, bekanntgegeben, dass die Green Card Lottery auf unbestimmte Zeit „pausiert“.

Offizieller Anlass für diese Maßnahme war ein Attentat an der Brown University im US-Bundesstaat Rhode Island, bei dem ein portugiesischer Green-Card-Gewinner zwei Studenten getötet hat. Das DHS hat nicht nur das Lotterieprogramm für 2027 vorerst gestoppt, sondern zudem angekündigt, sämtliche Green-Card-Gewinner, die sich aktuell mit diesem Rechtsstatus in den USA aufhalten, erneut zu überprüfen.

Zuletzt fast 20-mal mehr Greencards für Bewerber aus Kamerun und Iran als aus Deutschland

Seit vielen Jahren schon gibt es Bestrebungen, diesen in Zeiten illegaler Massenmigration und systematischem Missbrauch der legalen Einwanderungsoptionen unzeitgemäß und unsinnig gewordenen Weg der Visa-Vergabe zu beenden, die in den 1950er Jahren für qualifizierte Arbeitszuwanderer eingeführt wurde und in den 1990ern um den Zweck erweitert wurden, die “kulturelle und ethnische Vielfalt der Immigranten in den USA zu fördern und zu erhalten.” Aufgrund des seit Jahrzehnten steigenden Andrangs wurden unter anderem Quoten für Länder und Regionen eingeführt – was am Ende, vor allem unter der Biden-Regierung, allerdings dazu führte, dass Bewerber aus Afrika stärker berücksichtigt wurden als die aus Europa, mit spürbaren negativen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen. Unter den Gewinnern befanden sich bei der Lotterie für 2026 etwa 420 Deutsche, während Kamerun (!) 3.533 und der Iran 4.137 Gewinner vorzuweisen hatten.

Die Trump-Regierung brachte nun als erste US-Administration überhaupt den Mut auf, dieses Einfallstor für Problemzuwanderung und Gefähder – wenn auch formal derzeit nur „vorübergehend“ –, zu stoppen. Diese Maßnahme korrespondiert mit Trumps grundsätzlicher Ankündigung, die legale Einwanderung wieder stärker auf werte- und leistungsbasierende Kriterien abzustellen.

