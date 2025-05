USA streichen jegliche Finanzierung der „Gain of Function“-Forschung im Ausland

Donald Trump hat gestern eine weitere Executive Order erlassen, die die Finanzierung jedweder „Gain-of-Function„-Forschung in Laboren außerhalb der USA verbietet. In den USA unterliegt diese gefährliche Art der Manipulation von Viren schon länger äußerst strengen Auflagen und einer engmaschigen Kontrolle, weshalb die Zahl der diesbezüglichen Projektanträge drastisch zurückging. Dies veranlasste skrupellose, wenn nicht verbrecherische ethikbefreite Wissenschaftler wie Anthony “Dr. Covid“ Fauci, derartige Forschungen einfach ins Ausland, unter anderem in chinesische und ukrainische Biolabore, „auszulagern“.

Selbst wenn es sich dabei faktisch um Biowaffenforschung handelte, die erstens für die dortige Bevölkerung lebensgefährlich waren und zweitens auch nach internationalem Recht geächtet sind, wurden in Wildwest-Manier entsprechende Projekte durchgeführt und mit US-Steuermitteln finanziert. Teils wurde das Geld dafür über dunkle Kanäle vom Budget des National Institute of Health (NIH) abgezweigt; Fauci war von 1984 bis 2022, fast vier Jahrzehnte, Direktor der wichtigsten NIH-Einrichtung National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Auf sein Betreiben wurden die Mittel dann an die Giftküchen im Ausland weitergeleitet.

Corona als “Fauci-Nebenprodukt”

Inzwischen gilt es international als erwiesen (außer natürlich für deutsche pseudojournalistische Märchenerzähler und Mittäter des politmedialen Vertuschungskartells), dass auch Sars-CoV 2, der Erreger, der für die Corona-Plandemie der Jahre 2020-2022 herhalten musste, ein Produkt dieser Forschungen war, mithin seine (absichtliche oder versehentliche) Erzeugung von den USA quasi finanziert wurde. Die gestrige präsidiale Anordnung von Trump implementiert nun überfällige Mechanismen, die eine bessere und tiefergehende Kontrolle des Geldflusses an ausländische Biolabore und ähnliche Einrichtungen sicherstellen sollen. Labore in Ländern, in denen niedrigere Standards als in den USA gelten, sind in Sachen Finanzierung jeglicher Forschungsarbeit von vornherein ausgeschlossen – und die “Gain of Function”-Forschung wird komplett “defunded”.

Übrigens: Bei einer Anhörung im Senat hatte Fauci den Senatoren, die ihn zu dieser hochumstrittenen und fragwürdigen Forschung und seiner diesbezüglichen Verantwortung befragten, frech ins Gesicht gelogen. Dafür wurde er von Joe Biden kurz vor Ende von dessen Amtszeit vorsorglich präventiv begnadigt, zusammen mit anderen suspekten und halb- oder vollkriminellen Figuren (darunter auch Bidens missratener Skandalsohn Hunter). Die Rechtmäßigkeit von Faucis Begnadigung steht derzeit allerdings auf dem juristischen Prüfstand. Das Department of Justice bereitet bereits eine Regierungsanklage gegen ihn vor.

