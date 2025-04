USA vs. China: 84 zu 101

In einer mehr als trotzigen Reaktion hat die chinesische Regierung mit einer Erhöhung der Zollabgabe von 34 Prozent – zusätzlich zu den ohnehin schon mehr als unverschämten 67 Prozent, die die Kommunisten für US-Produkte bisher eingesammelt haben – reagiert. Das sind genau diejenigen, die ansonsten der Welt in großer Lautstärke etwas über fairen Handel erzählen wollen. Das sind genau diejenigen, die chinesische Firmen mit Unsummen subventionieren, um weiter Konsumenten (vor allem im Westen) mit ihren Dumping-Preisen „beglücken“ zu können. So erhält der Online-Schrotthändler Temu zum Beispiel jährlich bis zu 500 Millionen Dollar aus dem Staatssäckel dafür, um europäische und amerikanische Onlineshops platt zu machen. Da werden dann auch schon mal Fahrräder über Vietnam ins Ausland verschickt, um bestehende Zollbarrieren zu umgehen. Damit man die als „Made in Vietnam“ deklarieren kann, werden dort einfach ein paar Teile angeschraubt – ebenfalls „Made in China“. Die Chinesen treiben es darüberhinaus aber noch schlimmer, wie ich bereits in diesem Artikel beschrieben habe.

Donald Trump hat umgehend auf die „Retourkutsche“ des Roten Drachen reagiert: Er twitterte: „Gestern erließ China Vergeltungszölle von 34 Prozent, zusätzlich zu ihren bereits rekordverdächtigen Zöllen, nicht-monetären Zöllen, illegalen Subventionen für Unternehmen und massiven langfristigen Währungsmanipulationen, trotz meiner Warnung, dass jedes Land, das Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA ergreift, indem es zusätzliche Zölle erhebt, die über den bereits bestehenden langfristigen Zollmissbrauch unserer Nation hinausgehen, sofort mit neuen und wesentlich höheren Zöllen konfrontiert wird, die über die ursprünglich festgelegten Zölle hinausgehen.”

Noch immer hinken die USA hinterher

Sodann folgte – für Trump typisch, aber überaus wirksam – die Drohung: “Wenn China also nicht bis morgen, den 8. April 2025, seine 34-prozentige Erhöhung über den bereits seit langem bestehenden Handelsmissbrauch hinaus zurücknimmt, werden die Vereinigten Staaten ab dem 9. April zusätzliche Zölle in Höhe von 50 Prozent gegen China erheben. Außerdem werden alle Gespräche mit China über die von ihnen gewünschten Treffen mit uns abgebrochen! Die Verhandlungen mit anderen Ländern, die ebenfalls um Treffen gebeten haben, werden sofort aufgenommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“

Und immer noch hängen die USA im Zollkrieg hinterher. China kassiert 101 Prozent und liegt damit um 17 Prozent in Führung. Die chinesische Börse schmierte derweil um 12 Prozent ab – während sich der Dow Jones schon wieder ein wenig vom ersten Schock erholte. Da wird Xi Jinping wohl noch ein wenig tiefer in die Subventionskasse greifen müssen, um Temu und Co. auf dem Schlachtfeld der Billigpreise fit halten zu können…

Besuchen Sie auch den Blog des Autors.