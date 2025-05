Uschi von der Leyen und die EU-Transparenzlüge: Von Pfizergate zu Piepergate

Am 14. Mai 2025 rückte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einmal mehr ins Zentrum der Kritik: Das EU-Gericht entschied, dass die Weigerung der Kommission, die SMS-Kommunikation zwischen Ursula von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla im Impfstoffdeal 2021 offenzulegen, rechtswidrig sei. In einer Erklärung betonte das Gericht, die Kommission habe „keine schlüssige Begründung geliefert, warum sie die in den Impfstoffverträgen ausgetauschten Nachrichten als bedeutungslos oder für die weitere Bearbeitung unerheblich einstufe“.

Doch die Sorgen der Kommissionschefin reichen weiter: Neben dem Pfizergate-Urteil sind seit April 2025 die Zolltarif-Verhandlungen mit den USA ins Stocken geraten und faktisch blockiert. Gleichzeitig droht EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, die Kommission zu verklagen – wegen von der Leyens Vorstoßes für einen 150-Milliarden-Euro-Verteidigungskredit ohne Zustimmung des Parlaments.

Vom Triumph zum Debakel

Die Impfstoff-Deals von 2021, einst als vermeintlicher Triumph gefeiert, hängen nun wie ein Damoklesschwert über dem Kopf der Kommissionspräsidentin. Kritiker werfen von der Leyen und ihrem Team vor, die EU habe durch überzogene Käufe Steuergelder verbrannt, während die Kommunikation mit Pfizer unter Ausschluss der Öffentlichkeit lief. Selbst eine gerichtliche Vorladung im Januar 2025 umging die Kommissionschefin mit der gesundheitlichen Ausrede einer „Lungenentzündung“. Das Urteil vom Mai 2025 zwingt Brüssel nun zur Transparenz – doch die Schäden sind bereits angerichtet.

2024 zeigte sich das System von der Leyen von seiner fragwürdigen Seite: Trotz schwächerer Testergebnisse setzte sie ihren Parteigenossen Markus Pieper (CDU) als EU-Beauftragten für Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) durch – gegen zwei deutlich besser bewertete Kandidatinnen. Parlamentsgruppen wie Grüne, Sozialdemokraten und Linke stimmten mit 382 zu 144 Stimmen gegen die Ernennung. Selbst nach Piepers Rücktritt am 15. April 2025 bleibt der Eindruck von Vetternwirtschaft. Ironisch mutete dabei an, dass von der Leyen, die sich öffentlich als „Champion der Frauenrechte“ gibt, einen Mann aus ihrem eigenen konservativen Parteibündnis bevorzugte.

„Piepergate“ und Vertrauenskrise

Kürzere Erwähnung finden andere Kritikpunkte: Die Kommission wirft der Leyen Machtkonzentration vor, da sie im Januar 2025 ihre Befugnisse nicht an Vizepräsidentin Teresa Ribera abgab. Ein diplomatischer Alleingang nach ihrem Israel-Besuch 2023 sorgte bereits für Empörung unter EU-Beamten. Dazu kommen Vorwürfe zu engen Verbindungen zu US-Unternehmen – etwa durch Familienanteile an einem mit Pfizer geschäftlich verbundenen Pharmaunternehmen. Doch diese Punkte treten hinter den beiden zentralen Skandalen zurück, die die Glaubwürdigkeit der Kommissionschefin untergraben.

Ursula von der Leyen bewegt sich in einem Labyrinth aus Geheimverträgen, parteilichen Ernennungen und Machtkämpfen. Die Pflicht zur Transparenz wird immer wieder aufgeschoben, während die EU-Kommission zunehmend als Apparat wahrgenommen wird, der eigene Interessen verfolgt. Die Skandale um Pfizer und Pieper sind nicht isoliert zu betrachten; sie offenbaren ein strukturelles Problem: Wo bleibt die Balance zwischen Führung und Kontrolle? Die Antwort bleibt aus – und mit ihr der Glaube an eine unabhängige EU-Exekutive.