V-Operation „Auferstanden aus Ruinen“: Wie Agent Steimle die AfD im Alleingang versenkte

Heute mal exklusiver Enthüllungsbericht aus der Abteilung „Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr“ zum Trojanischen Holzspielzeug aus dem Osten. Eigentlich hätte es ein ganz normaler, sterbenslangweiliger AfD-Infoabend werden können im sachsen-anhaltinischen Dessau-Roßlau. Die üblichen Themen standen auf dem Programm: Schimpfen über die Wärmepumpe, klagen über die Deindustrialisierung und die altbewährte Warnung zum Thema Migration. Doch weil der politische Alltag im Osten ohne ein bisschen Folklore einfach zu trocken ist, hatte man den Ostkabarettisten Uwe Steimle eingeladen – den Mann, der die DDR emotional nie ganz verlassen hat und dessen Humor so verlässlich zündet wie eine feuchte thüringische Streichholzschachtel.

Was dann folgte, war keine politische Debatte, sondern ein meisterhaftes Lehrstück in Sachen politischer Sabotage. Man muss die Genialität des Systems einfach bewundern: Während der Verfassungsschutz mühsam Telefone abhört und V-Männer bezahlt, schicken die etablierten Kräfte der Altparteien einfach einen sächsischen Kabarettisten ins Rennen. Uwe Steimle ist das ultimative, biologisch abbaubare U-Boot des Establishments.

Akte „U-Boot“: Mission erfüllt!

Man könnte vermuten, dass sich das geheime Protokoll aus dem Bundesamt für satirische Zersetzung (BSZ) zu diesem Kommandaoauftritt wie folgt las: “Codename: ‚Bautz’ner Senfbombe‘ / Zielobjekt: Tino Chrupalla und Co. / Auftrag: Die AfD so tief im SED-Sumpf versenken, dass selbst die treuesten Wähler kurz googeln müssen, ob sie gerade die ‚Aktuelle Kamera‘ oder eine Parteiveranstaltung mitverfolgen / Bezahlung: Zwei Kisten Halloren-Kugeln und lebenslanges Wohnrecht im MDR-Archiv.” Jedenfalls, was soll man sagen? Mission accomplished!

Ein Lied für ein Halleluja (oder den Staatsanwalt)! Denn der Höhepunkt des Abends war kein politischer Schlagabtausch, sondern ein musikalisches Duett der Extraklasse: Steimle stimmte die DDR-Nationalhymne an. Und weil Chrupalla und der sachsen-anhaltische Spitzenkandidat Ulrich Siegmund politisch so feinfühlig agieren wie ein Panzer im Porzellanladen, wehrten sie sich kaum – und forderten lediglich, danach aber bitte auch die Nationalhymne der Bundesrepublik zu singen. Soviel Anstandswahrung muss sein Die Ironie des Jahrhunderts: Eine Partei, die sich den „patriotischen Aufbruch“ auf die Fahnen schreibt, grölt aus voller Kehle die Hymne eines sozialistischen Staates, der Mauern baute, um Patrioten am Weglaufen zu hindern.

Das große Heucheln der Kartellparteien

Das Ergebnis: Die Linken im Land weinen vor Lachen, die Medien haben Schlagzeilen für die nächsten drei Wochen und die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits wegen Volksverhetzung und Störung des öffentlichen Friedens. Dazu noch ein paar feine Steimle-Schenkelklopfer über Friedrich Merz („Wo ist Stauffenberg, wenn man ihn braucht?“) und zum Angela-Merkel–Porträt („Im Moment hängt sie erstmal, aber wenn der Nagel bricht, stellen wir sie an die Wand“. Humor auf höchstem Staatsanwalts-Niveau!”).

Natürlich ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. CDU-Kanzleramtschef Thorsten Frei zeigte sich „extrem befremdlich“ berührt, während CSU-Generalsekretär Martin Huber sofort die moralische Keule der „Geschichtsvergessenheit“ schwang. Dabei muss man die Flexibilität unserer etablierten Spitzenpolitiker bewundern: Die Linke singt die Internationale und pflegt Rosa-Luxemburg-Denkmäler, was dann verniedlicht wird à la “Ach wie süß, ein bisschen Folklore aus der Arbeiterbewegung. Völlig harmlos!” Und dass die Rechtsnachfolgerin der Mauerschützenpartei zu Machtverlustverhinderungszwecken bald womöglich Koalitionspartner ist, stört in der Union auch keinen. Doch kaum singt die AfD – nein, nicht das Horst-Wessel-Lied, sondern die DDR-Hymne, dann heißt es: “Das ist der endgültige Beweis: Der Staatsstreich steht kurz bevor! Sofort verbieten!“

Danke für den Bärendienst!

Liebe AfD, das war jedenfalls ein strategischer Geniestreich. Wer solche Gäste einlädt, braucht sich um die politische Konkurrenz keine Sorgen mehr zu machen – die kann sich nämlich entspannt zurücklehnen und beim Popcorn-Essen zusehen, wie sich die Opposition selbst zerlegt. Beim nächsten Mal vielleicht doch lieber einen Zauberer einladen. Der lässt zwar auch Dinge verschwinden, aber im Idealfall nicht die eigenen Wählerstimmen.

Standing Ovations jedenfalls für Uwe Steimle! Er kam, er sang – und er lieferte dem Verfassungsschutz genau das, was dort auf dem Wunschzettel stand. Das Bundesverdienstkreuz ist quasi schon auf dem Weg.

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