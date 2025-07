Vaterlandslose Gesellen ohne Ehre und Rückgrat: CDU Gifhorn lehnt Deutschlandfahnen an Schulen ab

36 Jahre, nachdem Angela Merkel als FDJ-Propagandistin die DDR-Jugend gegen den BRD-Klassenfeind im Westen einschwor und knapp vier Jahre nach Ende ihrer Kanzlerschaft, in der sie eben dieser BRD mit ihrer Zersetzungspolitik über Massenmigration und Prinzipienverrat den ultimativen Todesstoß versetzte, ist von ihrer einstigen Partei CDU nur noch ein trauriger Trümmerhaufen selbstverleugnender, verlorener und verlogener Seelen geworden. Wenn Merkel je einen Auftrag für dieses beispiellose Destruktionswerk erhalten haben sollte – sie hat ihn mit Bravour erfüllt: Erst wurde die Union demontiert und dann Deutschland. Sie hat ihre verlorene Heimat, die DDR, gründlich gerächt.

Was zu beweisen war: Linke Erfüllungspolitik, Festhalten an der großen ökosozialistischen Transformation, Antichambrieren gleichermaßen bei Kulturmarxisten und Islamisten im In- und Ausland sowie vor allem Aufrechterhaltung des deutschlandfeindlichen Narrativs sind heute die “Markenkerne” der Post-Merkel-CDU unter dem charakter- und rückgratlosesten Wählerbetrüger aller Zeiten Friedrich Merz, der sich als würdiger Nachfolger der Großen Deutschlandzerstörerin aus der Uckermark erweist. Seine Brandmauer-Psychose zur Dauerächtung der blauen Partei, die für alles steht, was einst die Union vertrat, hat sich inzwischen bis in die tiefste Provinz breitgemacht.

Fortgesetzter de-facto-Landesverrat

So lehnte diese Woche die CDU im niedersächsischen Gifhorn einen AfD-Antrag zur Beflaggung der örtlichen Schulen mit der Deutschlandfahne ab. Während sie im nahen Wolfenbüttel einen ähnlichen Antrag vor einiger Zeit noch unterstützt hatte, ist die CDU Gifhorn also bereit, Schwarz-Rot-Gold zu verraten – und zwar ebenso bereitwillig, wie die CDU das bundesweit mit Deutschland insgesamt tut, wann immer es selbst um sinnvolle, für das Land überlebensnotwendige Anträge und Vorschläge der AfD geht: Diese werden nicht etwa aus inhaltlichen Gründen, sondern nur deshalb abgelehnt, weil sie eben von der AfD kommen.

Der Gifhorner AfD-Stadtrat Stefan Marzischewski-Drewes, der auch im Hannoveraner Landtag sitzt und dort bis letztes Jahr die AfD-Fraktion anführte, sieht die CDU auf einem anhaltenden „rot-grünen Linkskurs“ und wirft ihr vor, die Zeichen der Zeit nicht erkannt zu haben. Die Ablehnung des Antrags gegen die Landesfahne an staatlichen Schulen (in sämtlichen anderen Ländern Europas eine absolute Selbstverständlichkeit!) zeige, dass die CDU keine bürgerliche Mittepartei mehr sei.

Politische Schizophrenie

Das allerdings bestätigt Friedrich Merz jeden Tag: Dessen politische Schizophrenie trat gerade gestern zum Vorschein, als er die Entscheidung von Bundestagsvizepräsidentin Julia Klöckner verteidigte, das Hissen der Regenbogenflagge auf dem Bundestag zum diesjährigen Christopher Street Day am 26. Juli zu verbieten: Seine eigenen politischen Partner, die ihm bei der Legalisierung zuerst seines Wort- und dann Verfassungsbruchs beim “Schuldenpaket” geholfen hatten (und für die er noch vor vier Monaten wegen seiner migrationspolitischen Vorstöße zum “Nazi-Steigbügelhalter” galt, ehe er sich ihre Zustimmung erkaufte), feuern seitdem aus allen Rohren gegen ihn – und führen der Öffentlichkeit damit die Widernatürlichkeit dieser Regierungskoalition vor Augen, indem sie offenbaren, auf welche linksradikalen Extremisten dieser Kanzler seine “Macht” (besser: seine Rolle als Grüß-August von Antifa-Klingbeils Gnaden) stützt.

Es würde nicht wundern, wenn die Union in den nächsten drei Wochen noch umfällt – und der Regenbogen doch noch über den Reichstag weht. An etlichen Schulen, Kirchen und öffentlichen Gebäuden tut er dies ohnehin schon – anders eben als Schwarz-Rot-Gold und alles, wofür Deutschland sonst noch steht und was nicht nur keine “Sichtbarkeit” erfährt, sondern für ausdrücklich unerwünscht erklärt wird. Gifhorn ist bald überall.