Veggie-Dämmerung bei Iglo: Zunge schlägt Moral

Wenn ein Konzern wie Iglo seine vegetarische Linie „Green Cuisine“ zurückfährt und die Marke „Veggie Love“ gleich ganz einstellt, ist das mehr als eine Sortimentsbereinigung; es ist ein stilles Eingeständnis: Der große Veggie-Hype der vergangenen Jahre trifft auf die Realität von Kaufkraft, Geschmack und Alltagskultur. Laut aktueller Pressemitteilung reduziert Iglo sein Veggie-Sortiment und setzt wieder stärker auf Fleischprodukte und klassische Fertiggerichte, um verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. Parallel dazu zeigen Marktanalysen: Die anfängliche Begeisterung für Fleischersatzprodukte hat ihren Zenit überschritten. Umsätze stagnieren oder gehen zurück, ein erheblicher Teil der Verbraucher probierte einmal – und kehrte dann zum Gewohnten zurück. Was als moralisch aufgeladener „Ernährungswandel“ verkauft wurde (wer erinnert sich nicht an en “Rügenwalder”-Hype), erweist sich im Alltag vieler Menschen als endliche Episode: spannend, teuer, oft enttäuschend in Geschmack und Textur – und am Ende doch kein Ersatz für das Schnitzel vom Metzger oder die altmodische Frikadelle.

Man könnte also sagen, Iglo kehrt zur Realität zurück, weil der Markt etwas sehr Banales signalisiert: Moralische Erzählungen ersetzen nicht die sensorische Erfahrung, und politische Kampagnen können das, was Menschen essen wollen, nur begrenzt umerziehen. Denn die Geschichte des Veggie-Booms ist eine Geschichte der Überhöhung.

Vom Hype zur Ernüchterung

In wenigen Jahren wurde aus einem Nischenmarkt eine Art Ersatzreligion: Wer Erbsenprotein-Buletten kaufte, stand vermeintlich auf der richtigen Seite der Geschichte. Fleischesser gerieten unter Rechtfertigungsdruck, Hersteller von Ersatzprodukten wurden als Pioniere einer besseren Welt gefeiert. Doch der Markt kennt keine Erbsünde, sondern nur Wiederkaufraten. Studien zeigen, dass viele Kunden Fleischersatz aus Neugier probierten, aber nur ein kleiner Teil dauerhaft dabei blieb. Geschmack, Konsistenz und Zusatzstoffe werden als zentrale Gründe für den Rückgang genannt. Die Zeitdiagnose wird inzwischen sogar im Mainstream formuliert: Der Hype lässt nach, der Trend bleibt – aber auf niedrigerem, nüchternerem Niveau, während der Fleischkonsum in Deutschland zuletzt wieder leicht gestiegen ist, muss die Zeit eingestehen.

Aus nüchterner, bürgerlich-konservativer ist dieser Stimmungswechsel interessant, weil er einmal mehr zeigt, wie weit sich die symbolische Politik vom Alltagsverhalten der Bevölkerung entfernt hat. In Talkshows und Lehrmaterialien wird das Ende des Fleischzeitalters beschworen, in den Tiefkühltruhen und an den Kassen findet eine sanfte Gegenreformation statt. Die Bürger stimmen mit dem Einkaufswagen ab – und nicht mit den Schlagworten der Ernährungsaktivisten.

Die semantische Frontlinie

In diese Phase der Ernüchterung hinein verlagert sich der Kulturkampf auf ein scheinbar lächerliches Feld: die Produktnamen. Das Europäische Parlament hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, vegetarische und vegane Ersatzprodukte künftig nicht mehr „Burger“, „Schnitzel“ oder „Wurst“ nennen zu dürfen. Begriffe wie „Tofu-Wurst“ oder „Veggie-Burger“ sollen reserviert werden für tierische Produkte; Fleischersatz muss auf Phantasiebezeichnungen ausweichen. Parallel dazu diskutiert Brüssel seit Jahren darüber, dass pflanzliche Drinks nicht „Milch“ heißen dürfen – was der EuGH bereits bei Sojamilch und dergleichen begrifflich legalisiert hat. Die Begründung lautet offiziell: Verbraucherschutz. Man wolle Verwechslungen verhindern, Klarheit schaffen, Landwirte schützen. Die Gegenseite – von Verbraucherschützern bis zu Herstellern – hält das für künstlich: Niemand halte ein „Sellerie-Schnitzel“ für ein Kalbsschnitzel, und Begriffe wie „Seitan-Schnitzel“ seien vielmehr Orientierung als Täuschung.

Hier zeigt sich ein paradoxes Spannungsfeld: Aus konservativer Perspektive liegen eine Sympathie für die Position „Wurst ist Wurst, Schnitzel ist Schnitzel – und Wurst wächst nicht am Sojafeld“ nahe. Der Schutz der Begriffe ist auch ein Schutz kultureller Formen. Ein „Fischstäbchen“ ist mehr als ein Proteinriegel in Panade; es steht für eine Esskultur, einen Geruch, eine Kindheitserfahrung. Dass das EU-Parlament genau hier ansetzt, ist nicht völlig absurd, sondern berührt die Frage, ob Sprache noch an Wirklichkeit gebunden sein soll. Gleichzeitig aber ist die regulatorische Antwort von Brüssel erneut technokratisch-übergriffig. Sie ersetzt den gesunden Menschenverstand durch eine Namenspolizei, die bis ins Kleingedruckte definieren will, was sprachlich erlaubt ist. Eine emotional aufgeladene Debatte darüber, ob ein Erbsen-Pressling „Burger“ heißen darf, wirkt grotesk in einem Europa, das an ganz anderen Stellen seine Realitätssinne verliert.

Zwischen Pflanzenstäbchen und Wahrheit

Das Beispiel „Fischstäbchen“ macht die Verwirrung deutlich. Darf man pflanzliche Produkte „Fischstäbchen“ nennen? Aus Sicht der Veggie-Lobby: ja – weil der Name Orientierung bietet, nicht Herkunft beschreibt. Aus Sicht der Fleischfraktion und vieler konservativer Politiker: nein – weil der Begriff historisch und kulturell an Fisch gebunden ist.

Jenseits der Marketingfragen berührt das eine tiefere Wahrheitsebene. Sprache ist nicht beliebig; sie trägt Erfahrungsgehalte. Wer die Wörter umetikettiert, greift in die kulturelle Speicherung von Wirklichkeit ein. Insofern sind „Pflanzenstäbchen“ als klare Benennung nicht nur ehrlich, sondern auch zivilisiert: Man sagt, was Sache ist. Der Kunde weiß, dass er ein Produkt aus Pflanzenfasern in Fischform kauft, nicht einen Fisch aus der Nordsee.

Am deutlichsten wurde das in Stuttgart, wo vor einem halben Jahr eine Filiale der Dresdner „Veganen Fleischerei“ eröffnete. Das Sortiment heißt „Kein Schnitzel“, „Keine Wurst“, „Kein Gulasch“. Die Sprache macht dabei schon die Kapitulation mit: Man verkauft die Abwesenheit als Essenz. Doch man muss mit aristotelischer Unterscheidung von Substanz und Akzidenz daran erinnern, dass Wörter wie „Wurst“, „Schnitzel“ oder eben „Fischstäbchen“ keine beliebig befüllbaren Hüllen, sondern kulturell sedimentierte Gattungsbegriffe sind – Verdichtungen von Jagd, Zucht, Schlachtung, Haltbarmachung, von Festen und Fastenzeiten.

Der Körper als letzte Instanz

Wer pflanzliche Imitate mit diesen Namen versieht, lebt von einem Kredit, den Metzger, Jäger und Bauern über Jahrhunderte erarbeitet haben, und ersetzt Sein durch Schein: Textur, Farbe und Marketing treten an die Stelle der materiellen Wahrheit des Produkts. Sprache, so die Pointe, ist Gemeingut und Ordnung der Wirklichkeit, kein Marketingspielzeug; „vegane Wurst“ ist dann nicht mehr ein harmloser Scherz wie „Katzenzungen“, sondern eine semantische Enteignung, bei der die Aura des Überlieferten genutzt wird, um etwas ganz anderes zu verkaufen. Problematisch wird es dort, wo der Veggie-Markt selbst beginnt, mit der eigenen Moral zu schummeln. Iglo musste bereits ein „Veggie Love“-Produkt vom Markt nehmen, weil es trotz „Veggie“-Marke tierisches Lab im Gorgonzola enthielt – also objektiv betrachtet nicht vegetarisch war. Die Verbraucherzentrale Hamburg setzte eine Unterlassungserklärung durch; das Produkt darf nicht mehr als „Veggie“ verkauft werden. Ausgerechnet der moralisch erhöhte Sektor stolpert damit über ein einfaches Wahrheitsgebot: Wenn Veggie draufsteht, muss Veggie drin sein.

Die Ironie ist offensichtlich: Während Brüssel darüber nachdenkt, ob eine Erbsenbulette „Burger“ heißen darf, täuschen reale Produkte ihre eigene Zielgruppe mit Labeln, die nicht halten, was sie versprechen. Hier wäre eine konservative Haltung klar: Semantischer Realismus beginnt nicht bei EU-Verbotslisten, sondern bei der Ehrlichkeit der Produzenten. Im Hintergrund dieser Debatten steht etwas, das sich durch keine Kampagne wegregulieren lässt: der menschliche Körper. Er ist die letzte Instanz, an der sich moralische Erzählungen, Verpackungstexte und EU-Verordnungen brechen. Geschmack, Sättigung, Verträglichkeit – all das lässt sich nicht durch Diskurs ersetzen. Die Ernährungsforschung zeigt, dass viele Kunden zwar aus Umwelt- oder Tierwohlmotiven zu Ersatzprodukten greifen, aber langfristig vor allem Preis, Geschmack und Einfachheit entscheiden

Zwischen Freiheit und Bevormundung

Genau darauf reagiert Iglo. Wenn der Konzern sagt, man müsse „wieder mehr fleischbasierte Proteinquellen anbieten“, um Kunden zurückzugewinnen, wird klar: Der Körper hat abgestimmt. Der Veggie-Hype war ein Versuch, den Gaumen politisch zu erziehen; er ist an der Alltagsanthropologie des Durchschnittsdeutschen vorerst gescheitert. Für eine konservative Interpretation bedeutet das: Hier wird im Kleinen sichtbar, was im Großen gilt. Die Moderne versucht, den Menschen als formbares Projekt zu behandeln – geschlechtsneutral, ernährungserziehbar, kulturrelativ. Aber an bestimmten Stellen wie Geschlecht, Nahrung oder Familie schlägt die Wirklichkeit zurück. „Die Realität setzt sich immer durch“, wie Boris Reitschuster formulierte, „nur nicht sofort.“

Bleibt also am Ende nur Häme über vegane Schnitzel und gescheiterte Marken? Das wäre zu billig. Ein aufgeklärter Konservatismus hat kein Interesse daran, Menschen ihr Sellerieschnitzel zu verbieten. Er verteidigt die Freiheit des Einzelnen, anders zu leben – aber er wehrt sich gegen die Verwandlung dieser Lebensstile in moralische Zwangsordnung. Was von der Veggie-Episode bleibt, ist eine doppelte Lektion. Erstens: Märkte sind keine pädagogischen Einrichtungen. Man kann Verbraucher nicht dauerhaft gegen ihren Geschmack, ihre Traditionen und ihre ökonomischen Zwänge umerziehen. Zweitens: Sprache ist kein neutrales Spielfeld. Wer die Begriffe von Wurst, Milch, Fleisch und Fisch umdefiniert, greift in die kulturelle Grammatik ein, mit der eine Gesellschaft sich selbst versteht.

Die Tiefkühltruhe als Seismograph

Der richtige Weg wäre deshalb weder ein EU-weites Namensverbot noch ein zynischer Anything-goes-Markt, in dem alles alles heißen darf. Sondern ein semantischer Realismus: Pflanzenstäbchen sind Pflanzenstäbchen, Fischstäbchen sind Fischstäbchen. Und wer pflanzliche Produkte mit Fleischnamen auszeichnet, muss zumindest so klar kennzeichnen, dass kein normaler Käufer getäuscht wird – weder im Hinblick auf Zutaten noch auf Erwartung. Iglo, eine Ikone deutscher Tiefkühlkost, steht damit exemplarisch für eine Epoche, in der Konzerne und Politik gleichermaßen einer Erlösungserzählung aufgesessen sind: Die richtige Ernährung wird die Welt retten, und die richtige Verpackungssprache wird die Menschen erziehen. Jetzt, da Bilanzzahlen und Konsumstatistik einen anderen Text schreiben, beginnt ein mühsamer Rückweg zur Normalität.

Ob man in Brüssel in einigen Jahren rückblickend sagen wird, dass „Pflanzenstäbchen“ der Beginn einer ehrlicheren Sprache waren, oder ob man darin nur ein weiteres Kapitel europäischer Regulierungsobsession erkennt, wird davon abhängen, ob der Kontinent den Mut findet, Realität und Freiheit höher zu gewichten als Symbolpolitik. Bis dahin bleibt die Tiefkühltruhe ein zuverlässigerer Seismograf als manche moralischen Beschlüsse.