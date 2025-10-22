Veränderungen im Stadtbild – auch in Heilbronn

Gestern Nachmittag war ich mal wieder in der Heilbronner Innenstadt unterwegs und absolvierte meinen seit vielen Jahren obligatorischen Spaziergang mit zwei Kaffeestops im “Schümli” und im “Weltladen” (siehe Bild oben). Im Hintergrund, unter dem Regenbogen: Die Kilianskirche, eines der Wahrzeichen von Heilbronn. Da gestern Bundeskanzler Friedrich Merz zum Spatenstich für das neue, riesige KI- Zentrum Ipai in Heilbronn angereist war, kam mir bei meinem üblichen City-Rundgang natürlich das von Merz angesprochene deutsche “Stadtbild” in den Sinn. Die ausnahmsweise einmal zutreffende Aussage des Kanzlers wird – wie jede unliebsame Wirklichkeit in diesem Land – zum Skandal erklärt.
Dazu nur soviel: Natürlich hat sich das Stadtbild im Lauf der letzten Jahre komplett verändert – auch in Heilbronn. Das liegt schon allein an der schieren Masse der zugewanderten Menschen. Da sie zumeist aus anderen Kulturen kommen, ist das auch offensichtlich. Mit der vielbemühten Pauschalkritik von “Rassismus” oder “Ausländerfeindlichkeit” hat diese objektive Feststellung rein gar nichts zu tun. Die hohe Polizeipräsenz infolge Gewaltverbrechen und Bedrohungslagen überall in den Städten – auch in Heilbronn – unterstreicht dies zusätzlich.
Nicht mehr umkehrbar
Auch die Läden und Geschäfte haben sich entsprechend verändert: In Heilbronn gibt es auf 0,5 (!) Quadratkilometern in der City 21 Dönerläden, 18
Friseurläden (darunter immer mehr Barbershops) und 17 Nagelstudios. Dazu Shisha-Bars, Wettbüros, Handyläden. Das Publikum: vielfach orientalisch und/oder afrikanisch. Wenn vielleicht ein Drittel der Menschen in unserer Innenstadt hier noch Deutsch reden, ist das eher zu hoch gegriffen. Und jedem ist klar: Dieser Zustand wird auch nicht mehr umkehrbar sein.
Deshalb müssen ja auch immer größere Anstrengungen unternommen werden, um an einem “friedlichen Zusammenleben” zu arbeiten. Der Stadt Heilbronn mit ihrer Stadtinitiative muss man da immerhin zugestehen, dass sie schon versucht, in dieser Hinsicht Akzente zu setzen. (Ach ja, noch was: Glatzköpfe, Springerstiefel oder „rrrechte Doitsche“ sind übrigens gar keine zu sehen.)
Heimat immer fremder
Die komplette Veränderung des Stadtbilds ist jedenfalls eine Tatsache. Menschen, die nicht zurechtkommen mit diesem drastischen “Kulturwandel”, der da binnen zehn Jahren ungefragt über unser Land gebracht wurde, sollten nicht kategorisch als “Rassisten” oder gar “Nazis” beschimpft werden. Sie wollen in der Regel nämlich einfach ihre Werte, ihre Traditionen und auch ihre Sprache erhalten. Sie haben ein Recht darauf, ihre Heimat zu bewahren; eine Heimat, die ihnen immer fremder wird.
Die allermeisten haben für dieses Land hart gearbeitet – früh eingewanderte damalige Gastarbeiter und ihre Familien natürlich eingeschlossen. Da wird es dann ganz, ganz schwierig, wenn sich durch einseitige Medien und ideologisierte Politiker das Gefühl breitmacht, inzwischen sei eher alles Deutsche als das wirkliche Feindbild zu identifizieren. Das reißt tiefe Gräben auf, die nur noch schwer zugeschüttet werden können.
4 Antworten
ALLES ist umkehrbar. Es braucht nur den politischen Willen.
Heilbronn war doch noch nie schön und hat gravierende Fehlentwicklungen über Jahrzehnte hinweg einfach mal ignoriert. Kleiner Trost: Pforzheim und Mannheim stehen noch schlechter da, andere Kommunen im Muschdderländle BaWü holen gewaltig auf – oder sinken gewaltig ab, je nach dem. Nirgendwo gibt es Widerstand, weil die Menschen ihren Niedergang auf masochistische Weise genießen oder es uns selbst jetzt noch zu gut geht, aber zumindest mancherorts ist die Hoffnung auf die nächste Wahl noch nicht ganz verloren gegangen…
Tagsüber wird man auch keine Deutschen
sehen oder hören.
Die sind nämlich arbeiten, damit sich die
Gäste ungestört als INVASOREN aufführen
dürfen.
Die Fressbuden würden nicht existieren,
wenn keine Deutschen mehr dort ihren
Döner holen würden.
Gut. Manche können sich keine anständige
Mahlzeit mehr leisten.
Diese Gräben kann keiner mehr zuschütten, denn die Parallelgesellschaften werden täglich größer.
Je mehr Kulturfremde einwandern und sich hier fortpflanzen, desto größer wird ihr Einfluß nicht nur auf das Stadtbild. Die Autochthonen werden dadurch verdrängt, bis sie schließlich nur noch in Reservaten leben.
Die Geschichte der nordamerikanischen Ureinwohner zeigt, was uns blühen wird, wenn wir nicht bereit sind, unsere Zivilisation und Kultur mit den notwendigen Mitteln zu verteidigen.
Wer sich von dem Gesülze des Rassismus sedieren lässt, ist in meinen Augen ein Idiot und verdient seinen Abgang.
Ein harmonisches und friedvolles Miteinander kann es nur unter Gleichen geben. Ungleichheit erzeugt Spannungen, die sich früher oder später in Aggressionen entladen. Die täglichen Opfer unter den Einheimischen sprechen diesbezüglich eine klare Sprache.
Schlimmer als nicht sehen können ist jedoch nicht sehen wollen. Solche Leute werden einen hohen Preis zu bezahlen haben. Er wird sie womöglich ihr Leben kosten. Das ist das Karma resultierend aus Verblendung und Dummheit.
Diese scheußliche Suppe haben sie sich selbst eingebrockt und müssen sie auch selbst auslöffeln. Guten Appetit!