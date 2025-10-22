Veränderungen im Stadtbild – auch in Heilbronn

Gestern Nachmittag war ich mal wieder in der Heilbronner Innenstadt unterwegs und absolvierte meinen seit vielen Jahren obligatorischen Spaziergang mit zwei Kaffeestops im “Schümli” und im “Weltladen” (siehe Bild oben). Im Hintergrund, unter dem Regenbogen: Die Kilianskirche, eines der Wahrzeichen von Heilbronn. Da gestern Bundeskanzler Friedrich Merz zum Spatenstich für das neue, riesige KI- Zentrum Ipai in Heilbronn angereist war, kam mir bei meinem üblichen City-Rundgang natürlich das von Merz angesprochene deutsche “Stadtbild” in den Sinn. Die ausnahmsweise einmal zutreffende Aussage des Kanzlers wird – wie jede unliebsame Wirklichkeit in diesem Land – zum Skandal erklärt.

Dazu nur soviel: Natürlich hat sich das Stadtbild im Lauf der letzten Jahre komplett verändert – auch in Heilbronn. Das liegt schon allein an der schieren Masse der zugewanderten Menschen. Da sie zumeist aus anderen Kulturen kommen, ist das auch offensichtlich. Mit der vielbemühten Pauschalkritik von “Rassismus” oder “Ausländerfeindlichkeit” hat diese objektive Feststellung rein gar nichts zu tun. Die hohe Polizeipräsenz infolge Gewaltverbrechen und Bedrohungslagen überall in den Städten – auch in Heilbronn – unterstreicht dies zusätzlich.

Nicht mehr umkehrbar

Auch die Läden und Geschäfte haben sich entsprechend verändert: In Heilbronn gibt es auf 0,5 (!) Quadratkilometern in der City 21 Dönerläden, 18

Friseurläden (darunter immer mehr Barbershops) und 17 Nagelstudios. Dazu Shisha-Bars, Wettbüros, Handyläden. Das Publikum: vielfach orientalisch und/oder afrikanisch. Wenn vielleicht ein Drittel der Menschen in unserer Innenstadt hier noch Deutsch reden, ist das eher zu hoch gegriffen. Und jedem ist klar: Dieser Zustand wird auch nicht mehr umkehrbar sein.

Deshalb müssen ja auch immer größere Anstrengungen unternommen werden, um an einem “friedlichen Zusammenleben” zu arbeiten. Der Stadt Heilbronn mit ihrer Stadtinitiative muss man da immerhin zugestehen, dass sie schon versucht, in dieser Hinsicht Akzente zu setzen. (Ach ja, noch was: Glatzköpfe, Springerstiefel oder „rrrechte Doitsche“ sind übrigens gar keine zu sehen.)

Heimat immer fremder

Die komplette Veränderung des Stadtbilds ist jedenfalls eine Tatsache. Menschen, die nicht zurechtkommen mit diesem drastischen “Kulturwandel”, der da binnen zehn Jahren ungefragt über unser Land gebracht wurde, sollten nicht kategorisch als “Rassisten” oder gar “Nazis” beschimpft werden. Sie wollen in der Regel nämlich einfach ihre Werte, ihre Traditionen und auch ihre Sprache erhalten. Sie haben ein Recht darauf, ihre Heimat zu bewahren; eine Heimat, die ihnen immer fremder wird.

Die allermeisten haben für dieses Land hart gearbeitet – früh eingewanderte damalige Gastarbeiter und ihre Familien natürlich eingeschlossen. Da wird es dann ganz, ganz schwierig, wenn sich durch einseitige Medien und ideologisierte Politiker das Gefühl breitmacht, inzwischen sei eher alles Deutsche als das wirkliche Feindbild zu identifizieren. Das reißt tiefe Gräben auf, die nur noch schwer zugeschüttet werden können.