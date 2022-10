Verblendete Deutsche und das Islam-Missverständnis

Es gibt bestimmte heikle Tatsachen, die die meisten Menschen erst dann akzeptieren können, wenn sie sie entweder selbst am eigenen Leib oder zumindest bei Angehörigen erlebt haben, sprich: Sie glauben nur, was sie sehen/spüren (wobei selbst dann manche noch nicht der Wahrheit ins Auge sehen möchten). Vor allem trifft das auf „Solidar- und Gutmenschen” in ihrem Wunschdenken zu, die in Deutschland ganz besonders zahlreich sind. Dies betrifft etwa die potentielle Schädlich- oder Tödlichkeit der Corona-Impfung, die Unsinnigkeit der Energiewende sowie die Tatsache, dass Migranten aus islamischen Ländern übermäßig oft kriminell werden. Letzteres soll hier genauer beleuchtet werden.

Obwohl es in Deutschland bzw. allgemein in westlichen Ländern mittlerweile am Fließband zu (Gruppen-) Vergewaltigungen, zu religiösen Gewaltverbrechen im öffentlichen Raum und vor allem zu oft tödlichen Messerstechereien (siehe hier oder hier) kommt, bei denen manchmal sogar Gliedmaßen oder gar Köpfe abgetrennt werden, von den endlosen Fällen von Sozialbetrug ganz zu schweigen, und obwohl kein Ende dieser verwerflichen Taten in Sicht ist, ist ein Großteil der autochthonen Bevölkerung noch immer der Meinung, dass es keinen Zusammenhang zwischen kulturell-religiöser Prägung und Verbrechensinzidenz gäbe. Sie meinen, dass all dies Einzelfälle und wir doch selbst letztlich schuld seien, weil wir doch diese armen, traumatisierten Wesen „islamophob“ behandelt haben oder hätten besser integrieren müssen. Auf weitere Plattitüden möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen, all das haben wir alles schon bis zum Erbrechen geschrieben und gehört und es wird nicht besser, wenn man es zum hunderttausendsten Mal aufzählt.

Wieder ein bestialisches Abschlachten – und wieder kein Umdenken

Jetzt ist es also wieder passiert, diesmal in Ludwigshafen: Ein angeblich völlig traumatisierter Somalier schlachtete am hellichten Tag und auf offener Straße zwei ihm völlig unbekannte und unschuldige Männer bestialisch mit einer Machete ab, trennte dem jüngeren der beiden Opfer sogar den Arm ab – und der eigene Vater musste alles mitansehen. Als besondere Erniedrigung und Verhöhnung der Opfer und um seine Tat gebührend zu zelebrieren, ließ der Täter es sich nicht nehmen, dabei laut „Allahu Akbar“ zu schreien. Insofern kann man bestimmt nicht behaupten, dass das alles nichts mit dem Islam zu tun habe. Genau das wird aber getan oder zumindest insinuiert – denn man hört über diese wesentlichen Details zur Tat praktisch nichts. Stattdessen hören wir, wenn überhaupt, wieder die ganzen Beleids- und Bedauernsbekundungen oder werden sie in nächster Zeit noch hören, dass das alles ja so schrecklich sei, wir aber keinesfalls verallgemeinern dürften. Beschwichtigungen, die wie auswendig gelernt klingen, weil man sie so oder so ähnlich schon unzählige Male gehört hat – und jedesmal dienen sie dem Zweck, die eigentliche religiöse Motivlage zu verschleiern und den Islam aus der Schusslinie zu bringen. Möglicherweise gibt es auch deshalb immer mehr Politiker, die sich zu diesem „tragischen Einzelfall eines psychisch Kranken“ einfach gar nicht mehr äußern – obwohl es aufgrund ihres Amts eigentlich ihre Pflicht wäre.

Dass der Schlag Politiker, der uns heute regiert, von unbelehrbaren Betonköpfe geprägt wird, die allein schon aufgrund ihres stattlichen Einkommens von der Realität entkoppelt sind und in Elfenbeintürmen leben, verwundert eigentlich niemanden mehr. Doch mehr und mehr Menschen fragen sich, warum es noch immer so viele Vertreter des „gemeinen Fußvolkes” gibt, die sich lieber einen Arm abhacken würden (so wie es der oben besagte Ludwigshafener Messermörder mit seinem ersten Opfer tat), als der AfD ihre Stimme zu geben – weil sie anscheinend ernsthaft glauben, dass das alles nichts mit dem Islam zu tun habe, denn kaputte, gestörte und gewalttätige Menschen gäbe ja schließlich überall.

Bis zum großen Erwachen dauert es noch

Es stellt sich die Frage, wie viele Migranten aus islamischen Ländern mit einem unbekannten, aber beträchtlichen Anteil gewaltbereiter Extremisten eigentlich noch zu uns kommen müssen, wie viele solcher blutrünstigen Taten es eigentlich noch braucht, bis all diese Naivlinge endlich aufwachen. Früher hatte ich immer bei jeder weiteren Tat gedacht, jetzt müsste den meisten doch mal ein Licht aufgehen und sie müssten das Grundproblem erkennen -nur um dann immer wieder aufs Neue resigniert festzustellen, dass dem nicht so war. Mittlerweile bin ich desillusioniert genug zu glauben, dass es bis zum großen Erwachen noch sehr, sehr lange dauern kann – und angesichts der Überalterung unserer Bevölkerung werden viele drüber hinwegsterben, bevor es ihnen dämmert.

Natürlich gibt es auch Zeitgenossen, die extrem festgefahren in ihrer Meinung sind, an der sie jahrzehntelang festgehalten haben und sich deswegen niemals eingestehen möchten, sich geirrt zu haben. Ihr Weltbild fiele andernfalls wie ein Kartenhaus zusammen, und das würden sie nicht verkraften. Ein Großteil der Verblendeten wacht aber auch deshalb nicht auf, weil weder sie selbst ein idealisiertes Zerrbild von Migration haben, und weil weder sie selbst noch ihre Angehörigen leibhaftig und mit eigenem Auge je auf solche Bestien gestoßen sind, die vergewaltigen oder messern. Die meisten Menschen glauben nur, was sie selbst erleben, sehen oder am eigenen Leib spüren – ansonsten ist es ihnen zu abstrakt und zu entfernt, oder sie verdrängen die Probleme. Das ist die große Crux. Noch immer, auch in Westdeutschland, gibt es zahlreiche Gegenden, wo der Islam (noch) keine Rolle spielt und man Zuwanderer aus muslimischen Ländern mit der Lupe suchen muss – und das keineswegs nur in abgelegenen, ländlichen Regionen, sondern durchaus auch in elitären Großstadt-Vororten. Nur langsam dringt die „Bereicherung“ in diese Wohlfühlzonen ein, und manchmal geschieht dies dann auch urplötzlich – so wie jetzt in Oggersheim. Doch in den allermeisten Ecken ist es eben noch nicht der Fall.

Die meisten autochthonen Deutschen sind nach wie vor unter ihresgleichen

Ich habe selbst Verwandte, die ebenfalls in einem beschaulichen Vorort von Ludwigshafen wohnen. Auch sie sind typische Mainstream-Menschen, haben ihr eigenes Häuschen, leben gutbürgerlich, gönnen sich sogar schicke Luxusurlaube, geben sich natürlich weltoffen und sind – wie es sich für echte Gutmenschen gehört – natürlich allesamt auch drei- oder gar viermal gepiekst. Außer durch die etablierten Medien bekommen sie in ihrem dörflichen Umfeld, ihrem Nahbereich nichts von messermordenden Migranten mit – und weit und breit sieht man dort, außer vielleicht beim Dönerladen oder im Supermarkt, nur Biodeutsche, zumindest keine orientalischen oder afrikanischen Problemmigranten. Aber oben erwähnt, man kann theoretisch sogar in einer Großstadt mit hohem muslimischen Bevölkerungsanteil wohnen und von der Gesellschaftsveränderung trotzdem nichts mitbekommen, solange man im „falschen“ (in diesem Fall eher: richtigen) Viertel wohnt, in das sich Asylbewerber, Flüchtlinge und Clanangehörige im Normalfall nicht verirren.

Auch ich selbst entdecke in meinem direkten Umfeld kaum Muslime und schon gar keine Islamisten, obwohl ich nicht weit von Mainz wohne. Im Kindergarten, den unser Sohn besucht, gibt es zwei vom Erscheinungsbild her nichteuropäische Kinder: Das eine hat Eltern aus Afrika, das andere hat einen schwarzem Vater und eine weiße Mutter. Diese beiden bilden in unserem Kindergarten in puncto Migrationsstämmigkeit jedoch die Ausnahmen und beide Elternpaare sind in der Tat sehr nett. Sie sind allerdings auch Christen. Explizit muslimische Kinder habe ich dort jedoch noch nicht gesehen oder sie sind in der Anzahl so gering, dass sie mir nicht aufgefallen sind. Sichtbar wird das Problem einer schleichenden Islamisierung bislang eher in urbanen Ballungsräumen und sozialen Brennpunkten, wo (muslimische) Migranten nicht im einstelligen Prozentbereich, sondern bei 15, 20, 25 Prozent oder deutlich darüber vertreten sind. Und hier fangen dann auch die „Integrationsprobleme“ an.

Gerade in ländlichen Gegenden sind Muslime die Seltenheit

Abgesehen von den Großstadt-Vororten gibt es auch die noch immer zahlreichen ländlichen Gegenden, wo Migration derzeit (noch) keine große Rolle spielt und sich daher auch eher selten Muslime hinverirren. So ist es in weiten Teilen der pfälzischen Provinz, im Hunsrück, in vielen strukturschwachen Regionen in Nord- oder Osthessen, aber auch im Schwarzwald, im Bayerischen Wald oder vor allem in ostdeutschen Ländern. Geht man dort ins Restaurant, ist man nach wie vor unter seinesgleichen, isst typische regionale einheimnische Spezialitäten und prostet einander zu. Geht man einem gehobeneren Job nach oder ist Lehrer, Mitarbeiter in einer Bank oder IT-ler, nach, trifft man noch immer eher selten kulturfremde Einwanderer im Arbeitsalltag an, und im Tennis-, Golf- oder Reitverein stößt man auch eher selten auf Muslime.

Dass es sich hierbei nicht bloß um ein subjektives Gefühl, sondern um Fakten handelt, belegt die Statistik. Ich habe mir willkürlich drei westdeutsche Gemeinden herausgesucht, in denen Muslime rar gesät sind: So zum Beispiel, die Gemeinde Boppard im Hunsrück. Offensichtlich ist es so üblich, wenn es um die verschiedenen Religionszugehörigkeiten der Einwohner geht, islamische Glaubensangänger nicht als solche auszuweisen, sondern diese einfach der Kategorie „ohne Angabe, gemeinschaftslos“ zuzuordnen. So soll vermutlich der mittlerweile erreichte wahre Anteil an Muslimen verschleiert werden, sonst könnte man ja feststellen, in welchem Ausmaß er zugenommen hat. Auffällig ist nämlich, dass in der Boppard’schen Gemeindestatistik sogar die exotischsten Glaubensgemeinschaften, darunter die „Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg“ oder die „Heilsarmee„, als Rubriken gelistet sind, obwohl dort kein einziger Einwohner Mitglied ist!

Kaum Islampräsenz, aber auch kaum Interesse an der AfD

Andererseits können in Boppard wirklich (noch) nicht allzu viele Muslime wohnen , wenn man bedenkt, dass allein schon rund 66 Prozent evangelisch oder katholisch und gut 6 Prozent unter „Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche“ gelistet werden. Es gibt lediglich 27 Prozent sogenannte Gemeinschaftslose, was verglichen mit wirklichen islamischen „Shitholes“ wie Offenbach oder Berlin (diese hatten im Jahr 2021 68 Prozent bzw. 78 Prozent Einwohner, die in die Kategorie „Sonstige oder keine Religion“ fielen!). Man muss allerdings auch immer berücksichtigen, dass es mehr und mehr Konfessionslose und Areligiöse in Deutschland gibt. Hierbei handelt es sich in der Regel um Nichtgetaufte oder solche, die – aufgrund der dort inzwischen verbreiteten politischen Indoktrination völlig zu Recht – aus der Kirche ausgetreten sind. Übrigens waren 2021 gerade noch etwas mehr als 20 Prozent der Einwohner Berlins katholisch oder evangelisch. Da fragt man sich doch, wieso diese beiden Konfessionen überhaupt noch gesondert gelistet werden, wogegen islamische Gemeinden gar nicht erwähnt werden. Dabei müsste es doch genau umgekehrt sein, bei einem so geringen Anteil an christlichen Einwohnern könnte man diese doch einfach unter „Sonstige“ zusammenfassen. Aber das nur am Rande…

Was das Wahlverhalten der Einwohner Boppards anbelangt, so sind sie absolut linientreu. Bei der letzten Stadtratswahl erreichte die CDU rund 31 Prozent und die SPD 28 Prozent; alleine diese beiden Parteien zusammen haben also fast 60 Prozent. Die AfD stand hier – wohl mangels Erfolgsaussichten – anscheinend gar nicht erst zur Wahl. Zwar waren die Kommunalwahlen bereits 2019, doch auch das war schon vier Jahre nach der katastrophalen Masseneinwanderung und etlichen unschuldigen Opfern von Migrantengewalt; es gab also auch damals schon keine Ausrede mehr, um weiterhin die Parteien zu wählen, die diese selbstzerstörerische Zuwanderungspolitik mittrugen.

Kirchenaustritte und Überalterung zeigen Wirkung

Ein weiteres Beispiel einer westdeutschen, „islamarmen“ Stadt ist das im Schwarzwald liegende rund 21.000 Einwohner zählende Schramberg. 2020 waren hier „nur“ knapp 35 Prozent der Einwohner „konfessionslos“ oder gehörten einer „anderen Glaubensgemeinschaft an„, was für westdeutsche Verhältnisse relativ wenig ist. Allerdings könnte es gut sein, dass es mittlerweile etwas mehr Muslime in Schramberg gibt, denn bereits ein Jahr später, 2021, waren 36 Prozent weder evangelisch noch katholisch. Wie es in diesem Jahr aussieht, ist noch nicht bekannt. Der leichte Anstieg um 1 Prozent binnen eines Jahres könnte aber natürlich auch den Kirchenaustritten bzw. dem Wegsterben der älteren Bevölkerung geschuldet sein. Bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2019 kam die CDU auf über 30 Prozent, gefolgt von den freien Wählern mit gut 20 Prozent. Die AfD wird unter dem Punkt „Politik“ bei Wikipedia gar nicht gelistet, auch hier trat sie offenbar aufgrund mangelnder Beliebtheit gar nicht erst an.

Mein drittes Beispiel schließlich ist das knapp 30.000 Einwohner umfassende sauerländische Meschede: Hier lebten Ende 2019 lediglich 28 Prozent an Menschen, die weder katholisch noch evangelisch waren. Bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2020 haben CDU und SPD zusammen sage und schreibe über 70 Prozent geholt! Die AfD stand augenscheinlich auch hier nicht zur Wahl.

Ghettoisierung innerhalb der Großstädte erschwert den Realitätsschock

Wir sehen also: Es gibt trotz der enormen Masseneinwanderung noch immer zahlreiche westdeutsche Gegenden, die nicht nur von muslimischer Zuwanderung und Islamismus kaum bis gar nicht betroffen sind und wo man von dem Schlamassel, das die Großstädte bereits großflächig heimsucht, bislang noch nichts mitbekommt. Doch selbst wenn es in jeder deutschen 15 bis 25 Prozent muslimische Einwohner gäbe, so wäre das wahrscheinlich immer noch zu wenig, als dass die meisten autochthonen Deutschen aufwachen würden und darin eine Bedrohung sähen – da es eben stark auf das Viertel, in dem man lebt, ankommt. Abgesehen davon, dass ein hoher Anteil an Muslimen noch nicht automatisch überall eine proportional gebundene Zahl an islamistischen Straftaten bedeutet: Was nützt es, wenn ich zwar in einem Ort wohne, der insgesamt einen muslimischen Bevölkerungsanteil von 25 Prozent aufweist, ich jedoch in einem gediegenen, gutbürgerlichen Viertel lebe, wo wiederum der Anteil an muslimischen Einwohnern viel geringer ist, während er sich anderswo ballt? Zumal die Berührungspunkte noch seltener werden, wenn man etwa nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und nur in die Supermärkte um die Ecke geht, wo man ebenfalls meist nur (ältere) Biodeutsche und wenige Migranten antrifft?

Sind strenggläubige Muslime in ihrer Anzahl gering, treten sie nicht als Problem in Erscheinung und fallen in der Regel nicht negativ auf. Das ändert sich schlagartig erst, wenn sie einen gewissen Prozentanteil – mindestens 20 bis 25 Prozent – ausmachen. Dann kommt es nicht nur zu politischen Begehrlichkeiten nach Sonderbehandlungen (Haram-Speiseangebote, Muezzin-Rufe, Forderungen nach de Einführung von Scharia), sondern es nehmen auch die Übergriffe auf Nichtmuslime zu. Derartige Verhältnisse haben wir bis jetzt aber nur in Großstädten und auch dort nur in bestimmten Stadtteilen. Doch viele Biodeutsche, vor allem gutbürgerliche Akademiker mit Kindern, wohnen ohnehin nicht direkt in den Ballungszentren, da sie auf Einfamilienhäuser im „grünen Speckgürtel“ aus sind. Die gibt es zwar nicht überall und wenn doch, dann sind sie oft unerschwinglich. Aber selbst wenn, dann würden sie ja wiederum in einem sozial gehobeneren Stadtteil leben, zu dem Problemmigranten im Regelfall (noch) keinen Bezug haben. Genau das ist der springende Punkt. Bei den meisten Leuten reicht es eben nicht, etwas nur über die Medien oder durch Hörensagen mitzubekommen. Sie müssen mit wahrhaftigem Auge sehen, wozu die Art von deutscher Prekariatszuwanderung führt. Sie müssen die Folgen von Islamismus, von Terrorismus, von Ehrenmorden, von Clankriminalität, von Sexualstraftaten oder von hochgefährlicher Macheten- oder Messerkriminalität entweder im eigenen Nahbereich oder womöglich gar am eigene Leib erleben, bevor bei ihnen ein Umdenken einsetzt. Es liegt nun einmal in der Natur der Menschen, dass sie nur das begreifen, was sie sehen oder fühlen.

Düstere Zukunftsaussichten

Folgende Szenarien sind für die Zukunft denkbar: Zum einen kann es sein, dass auch noch in die entlegensten deutschen Kaffs der Islam Einzug hält und die weitgehend säkulare (oder gar noch christliche) autochthone Bevölkerung dies dann auch zu spüren bekommt. Die Folge wäre eine schleichende „Kreolisierung“ der Deutschen. Das würde dann allerdings noch einige Jahrzehnte dauern. Zum anderen ist auch denkbar, dass es die allermeisten muslimischen Einwanderer weiterhin nur in jene Ecken zieht, wo sie ihre „Ankerpersonen“, ihre ethnischen und kulturellen Bezugsgruppen vorfinden, sprich: die ohnehin schon islamisch geprägt oder unterwandert sind; statt derzeit etwa 50 Prozent wiesen diese Siedlungszonen eines Tages dann eben einen 90- oder gar 100-prozentigen Anteil an muslimischen Einwohnern auf, wohingegen Nicht-Muslime bis dahin entweder weggestorben oder weggezogen sind.

Es käme in diesem Fall also zu einer Zunahme der Ghettoisierung in Deutschland – wie dies allgemein und überall in Westeuropa zu beobachten ist: In manchen Gegenden leben nur noch Muslime, in anderen nur noch Nicht-Muslime. Die einheimische Bevölkerung zöge sich auf schrumpfende Inseln zurück. Diese Entwicklung, ein Nebeneinander der Parallelgesellschaften, ist die wahrscheinlichere – auch, weil ganz ohne weitere Zuwanderung und ohne Familiennachzug alleine schon die höhere Fortpflanzungsrate von Frauen in muslimischen Familien für eine entsprechende Bevölkerungsveränderung sorgen wird. Einen Wähleranteil von 30 Prozent oder mehr für die AfD (oder irgendeine andere bis dahin erstarkte Partei, die sich der Bewahrung und Rettung Deutschlands als Abstammungsgemeinschaft und Kulturnation verschrieben hat) wird es allerdings auch dann nicht geben, weil bis dahin der Großteil der in diesem Land lebenden „Deutschen“ muslimisch – und ein nicht unerheblicher Teil des Restes mutmaßlich noch immer verblendet – sein wird.