Verbrecherische und menschenverachtende Kinderehen: Soll das etwa auch „zu Deutschland gehören“?

”Kinderehe“ ist ein Begriff, der in seiner Verharmlosung ein brutales Verbrechen verschleiert. Die viral gegangene Geschichte eines achtjährigen Mädchens namens Ravan, das in der sogenannten „Hochzeitsnacht“ an den Folgen eines gerissenen Uterus starb, weil ein 40-jähriger Mann sich ein Recht auf ihren Körper nahm, ist kein Einzelfall. Es ist ein erschütterndes Beispiel für eine Praxis, die weltweit Millionen Mädchen betrifft und die vor allem im islamischen Kulturraum nach wie vor vielfach gang und gäbe ist – insbesondere in Ländern wie Afghanistan und Pakistan, aber auch aus muslimischen Staaten Afrikas, von wo Deutschland auch unter der neuen Regierung gar nicht genug Menschen aufnehmen kann.

Die barbarische Praxis ist indes Ausdruck von Kultur oder Tradition, sondern ein klarer Verstöße gegen Menschenwürde, Kinderrechte und internationale Gesetze. Laut UNICEF werden jährlich etwa 12 Millionen Mädchen unter 18 Jahren zwangsverheiratet. Neben den westasiatischen Islamländern ist die Kinderehe vor allem in Regionen wie Subsahara-Afrika und Südasien weit verbreitet; in Indien sind 15,5 Millionen Mädchen betroffen, in Nigeria 3,5 Millionen. Diese Mädchen werden ihrer Kindheit beraubt, von Bildung ausgeschlossen, sozial isoliert und häufig Opfer sexuellen Missbrauchs. Die Folgen sind verheerend: körperliche und psychische Traumata, gesundheitliche Risiken durch frühe Schwangerschaften und ein Leben in Armut.

Islamversteher schauen weg

Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989, die von Deutschland 1992 ratifiziert wurde, verpflichtet Staaten, Kinder vor jeglicher Form von Gewalt und sexueller Ausbeutung zu schützen (Artikel 19 und 34). Dennoch bleibt die Umsetzung in vielen Ländern mangelhaft. In Deutschland sind Kinderrechte in Gesetzen wie dem Strafgesetzbuch oder dem Sozialgesetzbuch VIII verankert, doch Kinderehen finden auch hier statt – oft in migrantischen Communities, wo sie als „kulturelle Tradition“ verharmlost werden. Doch Kinderehe ist keine Ehe, sondern Missbrauch und Pädophilie – und eine Form der Sklaverei und sexuellen Ausbeutung.

Junge Mädchen können keine informierte Zustimmung geben; sie sind rechtlich und emotional nicht in der Lage, eine Entscheidung über das Zusammenleben mit einen (zumal oft fremden, viel älteren Mann) zu treffen. Wer diese Praxis toleriert oder rechtfertigt, macht sich mitschuldig an der Verletzung grundlegender Menschenrechte. Organisationen wie „Girls Not Brides“ kämpfen weltweit gegen Kinderehen – doch der Weg ist lang. Es braucht Aufklärung, strengere Gesetze und deren konsequente Durchsetzung – auch vor unserer Haustür, in Deutschland, wo Islam-Appeasementvertreter und Multikulti-Verharmoser gezielt wegschauen. Es gilt, die Wahrheit klar zu benennen: Kinderehe ist Gewalt, ein Verbrechen, das wir nicht dulden dürfen! Die Erinnerung an Ravan und Millionen anderer Mädchen verpflichtet uns, nicht wegzusehen – sondern endlich zu handeln!