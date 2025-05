Verdiente Negativ-Auszeichnung: „Correctiv“ mit Karl-Eduard-von-Schnitzler-Preis 2024 für Desinformation ausgezeichnet

Die regierungsfinanzierte Desinformations- und Hetzplattform “Correctiv” wurde am vergangenen Samstag in Frankfurt am Main mit dem satirischen Karl-Eduard-von-Schnitzler-Preis 2024 ausgezeichnet, benannt nach dem berüchtigten DDR-TV-Agitator, dessen “Schwarzer Kanal” damals als Inbegriff staatlicher Lügen galt, inzwischen aber mühelos vom öffentlich-rechtlichen Programm und seinen furchterregenden linksradikalen Einpeitschern überholt wurde (Georg Restle und Jan Böhmermann, letzterer übrigens im Vorjahr Schnitzler-“Preisträger”, lassen grüßen) . Vergeben wird der Anti-„Preis“, mit dem herausragende Leistungen in Desinformation, Meinungs-Manipulation und Propaganda gewürdigt werden, von der Stiftung für Meinung & Freiheit e.V. und „Tichys Einblick“ (TE), dessen Verleger Roland Tichy es sich nicht nehmen ließ, auch dieses Jahr die Laudatio auf “Correctiv” und dessen Gründungsprotagonosten David Schraven zu halten.

Tichy zollte “Correctiv” Anerkennung für dessen unermüdlichen Einsatz in der Verbreitung von Narrativen aus, die staatliche Interessen stützen, statt unabhängigen Journalismus zu betreiben. Einen besonderen Schwerpunkt nahm dabei die “Correctiv”-“Berichterstattung” über das sogenannte „Potsdam-Treffen“ ein, bei dem angeblich “rechtsextreme Deportationspläne” geschmiedet wurden. Das meiste von dem, was “Correctiv” – inzwischen sogar gerichtlich festgestellt – erstunken und erlogen hatte, wird leider trotz erwiesener Unwahrheit noch immer von Politikern und Mainstream-Medien unbeirrt weiterbehauptet oder -kolportiert – und fand sogar Eingang in Schulbücher sowie eine offizielle Gedenktafel am Ort der historischen Wannsee-Konferenz (!).

Gefilterte Realität

Tichy “würdigte” die Professionalität der manipulativen Methoden wie versteckten Kameras und selektiver Berichterstattung, mit dem die “Traumfabrik Correctiv” hierbei ein grotesk verzerrtes Bild der Wirklichkeit zeichnete, und ging auch auf die dubiose Finanzierung von “Correctiv” ein, das in den letzten Jahren rund 2,5 Millionen Euro an öffentlichen Gelder kassiert habe, zuzüglich Förderungen von Milliardärsstiftungen wie der Open Society Foundation. Seine Preisverleihungsrede war ein bitter-sarkastischer Hochgenuss: Politik, so leitete der Verleger ein, beginne zwar mit der Betrachtung der Wirklichkeit; doch was geschehe, wenn diese nicht mehr zum Weltbild der Politiker passe? Dann wird eben “nachgeholfen”. Historische Beispiele wie Xerxes, der einst das Meer auspeitschen ließ, oder Potemkin, der Russland mit blühenden Fassaden täuschte, ebenso wie Honecker, vor dessen DDR-Rundfahrten alle Häuser entlang der Wegstrecken hübsch weiß getüncht wurden, damit sich ihm seine Republik als sozialistisches Idyll präsentierte, zeigen, wie der Selbstbetrug der Mächtigen seit jeher funktioniere.

Ideologen lebten in einer gefilterten Realität, geprägt von lügenden Apparaten – und die sprichwörtlichen „Potemkinschen Dörfer“ liefern auch heute die erwünschten “Wahrheiten”. Die Ausblendung der fatalen Folgen der Masseneinwanderung bei gleichzeitigem Aufbauschen einer rechtsextremen Umsturzgefahr fallen in diese Kategorie – und statt die Lügen und Projektionen aufzudecken, stützen heutige deutsche Medien aufgrund ihrer Nähe zur Macht und wegen finanzieller Abhängigkeit eben diese.

Ideologische Abgründe: Aufschlussreiche Podiumsdiskussion

So werde kritisches Denken erschwert, monierte Tichy, und bezog sich auch auf die unrühmlichen „Faktenchecks“ von “Correctiv”, mit denen dieses seit Corona eine regierungsfreundliche Realität konstruiert habe. Besonders die Berichterstattung über das Potsdam-Treffen samt Skandalisieren eines frei erfundenen „Deportationsplan“ zeige, wie Medien und Politik fiktive Narrative schaffen. Trotz gerichtlicher Widerlegung prägen solche Erzählungen die öffentliche Wahrnehmung, unterstützt von Verfassungsschutz und Regierung. Deutschland, so Tichy, lebe inzwischen in einem „politmedialen Fiktionalisierungskomplex“, in dem Fakten gänzlich ignoriert und Schattenbilder zur Wahrheit erklärt würden.

Bevor es dann zur eigentlichen – wie üblich ironisch und augenzwinkernd gestalteten, gleichwohl natürlich in Abwesenheit des Ausgezeichneten erfolgten – Preisverleihung kam, führte TE-Autor Holger Douglas noch durch eine hochkarätige Podiumsrunde, bei der der Filmemacher Imad Karim, der Literaturwissenschaftler und Autor Jörg Bernig, die Journalistin Silke Schröder sowie Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen über den Zustand der Meinungsfreiheit, die allgegenwärtige Manipulation der Öffentlichkeit und die ideologischen Abgründe des politmedialen Komplexes sprachen und dabei teils erschütternde Abgründe der Verleumdung und Menschenjagd offenbarten. Einmal mehr erwies sich die Verleihung des Karl-Eduard-von-Schnitzler-Preises als wichtiger, so ironischer wie bitterer Kontrapunkt zum erdrückenden und immer totalitäreren Meinungsterror eines Milieus, das Deutschland einem Land der Lügen gemacht hat.