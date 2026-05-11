Verdreifacht statt halbiert: Merz hat “geliefert”

Halbieren wollte Merz die AfD: Noch 3 Prozentchen runter – und er hat die Union halbiert; exakt verdreieinhalbfacht hat er allerdings jetzt schon die AfD. Es gibt politische Sätze, die altern schlecht. Und es gibt politische Sätze, die altern derart katastrophal, dass sie Jahre später wie Realsatire wirken, wie ein schlecht konservierter Wahlkampfschlager aus einer anderen Epoche, irgendwo zwischen Hybris, Moraltheater und strategischem Blindflug.

„Die AfD halbieren” ist so ein Satz. Das war einmal der große Schlachtruf. Die historische Mission. Die demokratische Großoffensive.

Der politische Endkampf gegen rechts – geschniegelt, geschniegelt bis zur letzten Talkshowfrisur, flankiert von Haltungsjournalismus, Brandmauerromantik und jener eigentümlichen Berliner Selbstgewissheit, wonach man Wähler offenbar wie fehlerhafte Software zurücksetzen könne, wenn nur genügend Leitartikel, Aktionswochen und Empörungsgipfel produziert würden. Und nun? Nun sitzt die Republik vor den aktuellen Zahlen wie ein Aktionär vor dem Totalabsturz seines Lieblingswertes und reibt sich verwundert die Augen. 2020 stand die AfD bei 8 Prozent. 2026 steht sie bei 28 Prozent. Nicht halbiert, nicht marginalisiert, nicht demokratisch wegmoralisiert. Sondern verdreieinhalbfacht.

Wo die 20 Prozent mehr seit damals wohl herkommen, wo die CDU doch im selben Zeitraum nur rund 17 Prozent verloren hat? Sind das etwa alles ehemalige “CDU- Rääächte„? Allein dieses Wort besitzt inzwischen eine gewisse poetische Grausamkeit: Verdreieinhalbfacht. Es klingt wie eine Mischung aus mathematischer Präzision und politischer Ohrfeige. Man muss kurz innehalten, nachrechnen und merkt dann erschrocken: Ja, verdammt, es stimmt tatsächlich. Währenddessen steht die Union da wie ein einstiger Industriekonzern, der zu lange daran glaubte, dass fixe Marktanteile ein Naturgesetz seien. Doch so sieht es aus: 40 Prozent hatte die Union damals. 23 Prozent hat sie heute – Tendenz fallend.

Und wenn man die CSU herausrechnet, bleibt von der großen Kanzlerpartei der alten Bundesrepublik nur noch eine CDU übrig, die irgendwo bei 18 Prozent herumirrt wie ein Manager ohne Navi im Strukturwandel. Das eigentlich Komische ist dabei gar nicht die AfD. Das wirklich Komische ist die völlige Verwechslung von Ursache und Wirkung: Man hielt Millionen Wähler offenbar für Opfer eines schlichten Kommunikationsproblems, für Menschen, die einfach nur falsch informiert seien. Die man mit „Haltung“, betreutem Denken und einem Dauerfeuer moralischer Belehrung schon wieder zurück in die gewünschte Spur lenken könne.

Die Realität schlägt brutal zurück

Doch Politik funktioniert nicht wie Kindererziehung im Berliner Lastenradmilieu. Wer Bürger über Jahre belehrt, diffamiert, ignoriert oder mit immer neuen ideologischen Großexperimenten überzieht, darf sich irgendwann nicht wundern, wenn diese Bürger anfangen, genau jene Partei zu wählen, die am lautesten gegen dieses System auftritt.

Und so entstand das vielleicht größte politische Gesamtkunstwerk der vergangenen Jahre:

Der Versuch, eine Partei zu halbieren, führte dazu, dass sie sich verdreieinhalbfachte, während gleichzeitig die einst mächtige Volkspartei CDU langsam selbst in Richtung Halbierung taumelt. Es ist fast schon lyrisch, oder wirkt wie ein antikes Drama, nur ohne Katharsis.

Denn je stärker die politische Klasse versucht, die Realität moralisch niederzuringen, desto brutaler schlägt dieselbe Realität irgendwann in Zahlen zurück. Trocken. Gefühllos. Mathematisch. 28 zu 23: Zahlen können manchmal drastischer sein als jede Polemik.

Vor allem dann, wenn sie zeigen, dass sechs Jahre politischer Feldzug exakt das Gegenteil dessen bewirkt haben, was ursprünglich beabsichtigt war. Oder, um es mit jener schlichten Weisheit zu sagen, die inzwischen über der gesamten Berliner Republik schwebt wie ein Fluch: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.