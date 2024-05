Verfassung in Gefahr? Ein Jurist halluziniert von der AfD-Machtergreifung

Thomas Darnstädt hat Angst. Er sorgt sich um das Grundgesetz. Mittlerweile sei die deutsche Verfassung 75 Jahre alt, doch Grund zur Freude gäbe es nicht – denn sie sei unter „existenziellen Druck“ geraten. Der studierte Jurist zeichnet im “Spiegel” das Horrorszenario einer AfD-Machtergreifung. Die ist zwar noch weit entfernt, aber schon rein vorsorglich müsse das Bundesverfassungsgericht gestärkt werden. Wichtige Entscheidungen sollten nur noch von einer Zweidrittelmehrheit, nicht mehr von einer einfachen Mehrheit getroffen werden dürfen. Man müsse das oberste deutsche Gericht „verbarrikadieren“, um Szenarien wie in Polen oder Ungarn zu verhindern. Auch sei denkbar, dass die AfD die berühmte Präambel des Grundgesetzes uminterpretiere, um die Menschenwürde nur noch Deutschen zuzusprechen.

Möglich sei ebenfalls, einfach eine komplett neue Verfassung zu verabschieden, denn dies gehe aus dem letzten Artikel des Grundgesetzes hervor. So könne die AfD sich die politische Handhabe einfach maßschneidern. Allerdings stellt sich hier die Frage, warum Deutschland noch nicht längst eine neue Verfassung hat. Denn das Grundgesetz hatte eigentlich nur einen provisorischen Charakter und sollte nach der Wiedervereinigung Deutschlands eigentlich ersetzt werden.

“Zynischer Originalton”

Denkbar wäre auch, dass ein von der AfD regiertes Bayern sich einfach vom Rest der Republik abspalte. Dafür seien Mehrheiten möglich. Sicher? Die Bayernpartei, die auf eine Unabhängigkeit des Freistaates pocht, führt eine absolute Nischenexistenz. Auch glaubt Darnstädt, dass die AfD in diesem Jahr bei den Wahlen in Ostdeutschland Mehrheiten erzielen könnte. Allerdings geht es hier nur um eine relative Mehrheit, sprich: die AfD könnte jeweils stärkste Partei werden. Ohne Koalitionspartner wäre eine echte Regierungsmehrheit dann allerdings immer noch in weiter Ferne. Zudem brechen die Umfragewerte der AfD derzeit ein. Wie die Resultate im Herbst aussehen, kann also noch niemand realistisch voraussagen.

Björn Höcke will Darnstädt noch nicht einmal beim Namen nennen (so wie Lord Voldemort); er zitiert nur dessen Aussage zur Remigration und „wohltemperierten Grausamkeit“ – und schlägt den Bogen zum Holocaust: „Das ist der zynische Originalton von einst, so reden Völkermörder.“

Weitreichende Zensurphantasien

Dann stellt er die Frage, warum die Wähler mittlerweile glauben, dass die Regierung sich über die Interessen des Volkes hinwegsetzt (ganz so, als wäre das nicht der Fall!). Auch versteht Darnstädt nicht, wieso immer mehr Deutsche an eine globale Machtelite glauben; er selbst scheint das aber zu tun.

Offenbar schweben ihm weitreichendere Zensurphantasien vor, wenn er schreibt, man müsse „das Netz aus den Klauen von Mark Zuckerberg und Elon Musk zurückzuerobern, um es zum zukunftsfähigen Medium der demokratischen Kommunikation zu machen.“ Beide erreichen über Facebook beziehungsweise Twitter/X fast die gesamte Menschheit, besitzen kombiniert über 300 Milliarden Dollar und dürften mehr Macht haben als etwa zwei Drittel aller Staatsschefs zusammen. Aber Globalisten sind natürlich nur die anderen.