Josef Stalin wird die Aussage zugeschrieben: “Die Leute, die die Stimmen abgeben, entscheiden nichts. Die Leute, die die Stimmen zählen, entscheiden alles.” Das Originalzitat aus der Politbürositzung vom Dezember 1923 soll gelautet haben: “Я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это – кто и как будет считать голоса” (zu deutsch: “Ich glaube, es ist völlig unwichtig, wer in der Partei abstimmt und wie; äußerst wichtig ist aber, wer die Stimmen zählt und wie.” Der Kern der Aussage ist aber der gleiche: Die Wahlhandlung ist ein Ritual, mit dem das Volk oder die Parteimitglieder ruhiggestellt werden. Die Feststellung des Wahlergebnisses ist dagegen hochpolitisch. Vielleicht hätte Stalin noch ergänzen sollen, dass auch die Kontrolleure der Auszählung wichtig sind. Ein Gefolgsmann Stalins, Walter Ulbricht, formulierte diesen Anspruch 22 Jahre später: „Es muß demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“

Das Bundesverfassungsgericht hat nun mit seinem Beschluss vom 20. Oktober 2026, der am heutigen Mittwoch, 18. November 2026 veröffentlicht wurde, genau diese Aussagen im Ergebnis bestätigt. Boris Reitschuster hat diesen ungeheuerlichen Beschluss sehr gut analysiert. Seine Aussagen sollen hier nicht wiederholt, sondern ergänzt werden. Die Kernaussage in der heutigen Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts lautet: „Die These der Beschwerdeführerinnen, es sei unwahrscheinlich, dass das BSW in etlichen der von ihnen aufgelisteten Wahlbezirken keine oder nur wenige Stimmen erhalten habe, während ,Kleinstparteien‘ in diesen Bezirken mehr Stimmen als das BSW erhalten hätten, geht über die bloße Mutmaßung, es lägen Wahlfehler vor, nicht hinaus.“ Es spielt keine Rolle mehr, dass es sich um eine Wahlprüfungsbeschwerde handelte; der Bundestag hat die Aufgabe, bei Einsprüchen von Bürgern das Wahlergebnis auf seine Richtigkeit zu prüfen. Die Wahlprüfungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgerichts wird erhoben, wenn das Parlament seine Pflicht aus Sicht des Antragstellers nicht erfüllt hat. Zu diesen Pflichten zählt auch die Beweiserhebung.

Gesunder Menschenverstand genügt nicht

Es ist also eigentlich nicht die Aufgabe der Bürger, einen lückenlosen Beweis für eine Verfälschung des Wahlergebnisses zu liefern. Aber genau das wird jetzt von den Bürgern verlangt. Die vier Beschwerdeführer – eine Partei ist nicht zur Anfechtung des Wahlergebnisses berechtigt – hatten in ihrem Einspruch nicht die Wiederholung der Wahl gefordert, sondern die Überprüfung des Ergebnisses auf seine Richtigkeit. Dafür muss eigentlich ein konkreter Hinweis auf ein unlogisches Wahlergebnis und damit auf ein Indiz für eine fehlerhafte Auszählung ausreichen. Ob wirklich ein Fehler vorliegt, ist dann ein Gegenstand der Überprüfung. Der Bundestag hat aber auf der Grundlage der Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses vom 5. Dezember 2025 in seinem Beschluss vom 18. Dezember 2025 diese Überprüfung verweigert. Genau dagegen richtete sich die Wahlprüfungsbeschwerde. Diese Verweigerung der Überprüfung wurde jetzt als verfassungskonform bezeichnet.

Das Signal, das von dieser Entscheidung ausgeht, ist so eindeutig wie fatal: Wahlergebnisse können von den örtlichen Wahlvorständen also „frisiert“ werden und diese müssen nicht befürchten, dass dies überprüft wird. Stalin hatte Recht! Es kommt nicht auf die Stimmabgabe an, sondern auf die Auszählung der Stimmen. Die Hürde für den Nachweis von Unrichtigkeiten bei der Auszählung wurde so hoch gelegt, dass sie niemand mehr überspringen kann. Auch wenn man für die Bundestagswahl vom 23. Februar 2025 keine systematische Wahlfälschung unterstellen mag: Für eben solche zukünftigen Wahlfälschungen wurde von Karlsruhe jetzt ein Freifahrtschein ausgestellt. Kritische Bürgern sollten sich jetzt fragen, ob diese faktische Lizenz zur Wahlfälschung in Zukunft genutzt werden wird.

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing…

Es ist in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass die Richter des Bundesverfassungsgerichts von Bundestag und Bundestag und Bundesrat bestimmt werden, und dass dort bisher ausschließlich Kandidaten von Union, SPD, FDP und Grünen berücksichtigt wurden. Sie wurden nach politischer Zuverlässigkeit ausgewählt und es wird von ihnen erwartet, die Macht der Altparteien zu sichern. Der erste Leitsatz des heute verkündeten BVerfG-Beschlusses vom 20. Oktober 2026 lautete: “Das … Gebot, den behaupteten Wahlfehler innerhalb der Einspruchsfrist substantiiert zu begründen, soll sicherstellen, dass ein … festgestelltes Wahlergebnis nicht auf einer unzureichenden Tatsachengrundlage … in Frage gestellt wird. Damit schützen die Substantiierungsanforderungen das Vertrauen in die staatlichen Organe und Institutionen … und sichern zugleich die Arbeits- und Funktionsfähigkeit der auf Zeit gewählten Volksvertretung, die ohne ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Akzeptanz ihre Funktion nicht zu erfüllen vermag.“ Hier werden die Prioritäten eindeutig formuliert: Es geht um den Schutz des “Vertrauens in die staatlichen Organe”, nicht um den Schutz des Wählerwillens. Zur Erinnerung: In Paragraph 1, Absatz 1 des NS-“Heimtückegesetzes” vom 20. Dezember 1934 wurde die Schädigung des Ansehens der Reichsregierung unter Strafe gestellt. Auch damals ging es um den Schutz des „Vertrauens in die staatlichen Organe“.

Aber der Leitsatz erwähnt auch das Mindestmaß an gesellschaftlicher Akzeptanz erforderliche das „Mindestmaß an gesellschaftlicher Akzeptanz“. Dieses wäre eigentlich nur dann gegeben, wenn die entstandenen Zweifel an der Richtigkeit des Wahlergebnisses mit einer Überprüfung ausgeräumt und einfach abgebügelt würden; Sahra Wagenknecht, die Gründerin des BSW, hatte vor der Entscheidung des Gerichts vor den möglichen Folgen einer Ablehnung der BSW-Beschwerde durch das Verfassungsgericht gewarnt. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte Wagenknecht, eine solche Entscheidung würde jedes Vertrauen in den Rechtsstaat untergraben. Das sieht man in Karlsruhe aber anscheinend anders. Nach dieser Lesart fördert das Vertuschen von Fehlern die Akzeptanz und die Korrektur von Fehlern würde sie schwächen. Dass dieser Ansatz den Verdacht erzeugt, dass die nach den Regeln des gesunden Menschenverstandes wahrscheinlichen und nicht überprüften Fehler absichtlich und nicht versehentlich verursacht sein könnten, will das Bundesverfassungsgerichts offenbar nicht sehen.

Wahlbehinderung der Auslandsdeutschen

Es steht zu befürchten, dass nun auch die zweite Baustelle zur Anfechtung der Wahl vom 23. Februar 2025 durch Karlsruhe planiert werden wird. Der Verfasser hat am 25. Februar 2025 hier, am 17. März 2025 hier, am 12. August 2025 hier und am 17. August 2026 hier über seine Anfechtung der Bundestagswahl vom vom 23. Februar 2025 berichtet, die er auch hier dokumentiert hat. Stand 5. November 2026 wurden vom Wahlprüfungsausschuss 763 von 1.041 Einsprüchen abgelehnt. Davon beanstandeten 488 die Briefwahl aus dem Ausland.

Tatsache ist, dass bei der Bundestagswahl im Februar 2025 rund 200.000 registrierte deutsche Wähler faktisch von der Wahl ausgeschlossen wurden. Doch deutsche Staatsbürger sind auch dann wahlberechtigt, wenn sie im Ausland wohnen. Von rund 3,5 bis 4 Millionen Auslandsdeutschen haben sich nur 213.255 von ihnen in die Wählerverzeichnisse eintragen lassen. Hinzu kamen aber noch eine unbekannt Zahl an Auslandsdeutschen mit einem Zweitwohnsitz in Deutschland, die bereits eingetragen waren. Die große Mehrheit von ihnen konnte ihre Stimme nicht abgeben. Weil das Wahlgesetz keine Stimmabgabe in den Botschaften oder Konsulaten vorsieht, bleibt hier nur die Briefwahl. Die verkürzten Fristen der vorgezogenen Bundestagswahl waren dafür aber zu kurz. Der Verfasser vertritt in seinem Einspruch die Rechtsauffassung, dass der Gesetzgeber verpflichtet gewesen wäre, auch für die Auslandsdeutschen eine realistische und zumutbare Möglichkeit zu schaffen, ihre Stimme abzugeben. Wegen des knappen Ergebnisses für das BSW wären diese Stimmen wahlentscheidend gewesen. Über den betreffenden Einspruch des Verfassers vom 23. Februar 2025 mit dem Aktenzeichen WP 13/25 wurde auch nach 633 Tagen (!) noch nicht entschieden; das Beste hebt sich der Ausschuss wohl bis zuletzt auf! Wahrscheinlich wird man diesen Einspruch mit der lapidaren Begründung ablehnen, dass schon über 500 oder 600 ähnliche Einsprüche abgelehnt wurden. Auf die Argumentation wird dann in der Logik der „Arroganz der Macht“ niemand eingehen. Und eine hiergegen eingereichte Wahlprüfungsbeschwerde wird dann ebenso arrogant abgelehnt.

Vertrauensverlust der Bevölkerung

Nach einer am gestern veröffentlichten aktuellen INSA-Umfrage für “Bild” fordern 58 Prozent der Deutschen vorgezogene Neuwahlen. Angesichts des Beschlusses zur Wahlanfechtung des BSW und des dadurch verstärkten Vertrauensverlustes in die staatlichen Organe dürfte dieser Anteil weiter steigen. Mit der Anordnung einer Wahlwiederholung aufgrund einer Wahlanfechtung könnten die etablierten Parteien ihr Gesicht wahren und sich trotzdem dem Wählerwillen beugen. Auch wenn sie in den nächsten zwei Jahren weiter an Vertrauen verlieren werden; nach dem jetzigen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist nicht damit zu rechnen.

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Boris Reitschuster fasste die Konsequenz der BVerfG-Entscheidung wie folgt zusammen: „Karlsruhe winkte die Corona-Notbremse durch, ließ einen abgewählten Bundestag noch schnell ein Schuldenpaket in Billionenhöhe beschließen und gestand der AfD Ausschussvorsitze nur auf dem Papier zu. Jede dieser Entscheidungen lässt sich juristisch irgendwie begründen – wenn auch, zumindest in meinen Augen, nur mit Mühe. Zusammen ergeben sie ein Muster, und die Bürger sehen dieses Muster. Andreas Voßkuhle, Harbarths Vorgänger, nannte das Vertrauen der Bevölkerung einmal ,das Kapital des Gerichts‘. Seine Nachfolger verprassen es.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.