Verfassungsschutz, Staatskirchen und AfD: Der dissonante Dreiklang

Bekanntlich hat am 2. Mai 2025 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die AfD auf Bundesebene offiziell als „gesichert rechtsextremistische Bewegung“ eingestuft. Auf Grund der Klage der AfD wurde diese Einstufung nun vorerst ausgesetzt. Diese Einstufung basiert auf einem sogenannten „Gutachten“ mit einem Umfang von über 1000 Seiten. Wie es sich für eine saubere, demokratische und rechtsstaatliche Vorgehensweise gehört, wurde dieses “Gutachten” nicht von der Behörde offengelegt und schon gar nicht den Beschuldigten zur Stellungnahme ausgehändigt. Wie es sich für diese selbst ernannten Superdemokraten gehört, wurde dieses „Gutachten“ vorab dem woken linksgrünen Propagandamedium “Spiegel“ zugestellt, der alsdann genüsslich über die Beschuldigten herziehen durfte. So geht Rechtsstaat heute! Dass das Gutachten nunmehr doch öffentlich verfügbar gemacht wurde, ist alleine “Cicero” und anderen freien Medien zu verdanken, die dies gestern nachholten. Daraufhin jammerte bei “Maischberger” in der ARD der “Spiegel”-Frontmann Markus Feldenkirchen über soviel Transparenz – ausgerechnet der, an dessen Blatt das Gutachten vorab durchgestochen wurde.

Inzwischen hat das BfV angekündigt, die Einstufung “gesichert rechtsextrem” nicht mehr zu verwenden. Wer jedoch glaubt, dass die vorläufige Aussetzung dieser Einstufung auf Einsicht seitens der Autoren zurückzuführen ist, irrt. Es dürfte sich um ein Bündel diverser Gründe für diese Aussetzung handeln. Zum einen geschieht dies wohl auf juristischen Rat mit Blick auf das von der AfD angestrengte verwaltungsgerichtliche Eilverfahren. Außerdem ist der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zu nennen: Kurz vor Ende der Amtszeit Nancy Faesers und just zu dem Zeitpunkt, da die AfD von einem Umfragerekord zum nächsten jagt, dürfte sich eine Mehrheit der Bürger darüber im Klaren sein, dass dieses Vorgehen als glasklare politische Intrige zu werten ist. Dies dürfte auch dem politischen Establishment aufgefallen sein. Und nicht zuletzt wurde auch von außen – insbesondere von Seiten der Trump-Administration – massiv Druck ausgeübt.

Rationaler Verfassungspatriotismus ist etwas Positives

Als lohnend erweist sich ein Blick auf den Begriff selbst respektive die Definition des Verfassungsschutzes bezüglich “Rechtsextremismus”. diese lautet, dass ein Rechtsextremist die Auffassung vertrete, dass “der Wert eines Menschen durch seine ethnische oder nationale Zugehörigkeit bestimmt” werde. Und weiter: “Dieses Werteverständnis konterkariert zentrale Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und steht damit in einem fundamentalen Widerspruch zum Grundgesetz.” Tatsächlich? Nun, das Grundgesetz selbst propagiert keinen emotional aufgeladenen Nationalstolz, sondern ermöglicht einen rationalen, wertegebundenen Patriotismus, der sich auf Demokratie, Menschenrechte und das friedliche Zusammenleben stützt. Diese Form wird auch als Verfassungspatriotismus bezeichnet. Der Begriff wurde erstmals 1970 von dem Politikwissenschaftler Dolf Sternberger eingeführt. Dieser sah die Verfassung als Grundlage für die politische Identität der Bürger und betonte die Bedeutung der aktiven Teilnahme am politischen Leben. 1986 griff der Philosoph Jürgen Habermas dieses Konzept auf und formulierte es als Antwort auf den Historikerstreit, der versuchte, die deutsche Geschichte zu relativieren. Habermas erklärte: „Der einzige Patriotismus, der uns dem Westen nicht entfremdet, ist ein Verfassungspatriotismus.“

Vergleicht man nun Partei- und Wahlprogramm der AfD, das sich kaum von den Wahlversprechen der CDU im jüngsten Wahlkampf unterschieden hat (die diese dann anschließend ausnahmslos gebrochen hat), so muss man zum Schluss kommen, dass hier keine Differenzen zum genannten Verfassungspatriotismus erkennbar sind. An diesen Parteigrundlagen muss gemessen werden, wie diese Partei zu bewerten ist; nicht an Aussagen einzelner Mitglieder. In jeder Partei gibt es Individuen, die mit ihrem Verhalten ab und zu über das Ziel hinausschießen. Als Beispiel mag hier die “Russland-Connection” in Baku von Ralf Stegner (SPD) dienen.

Politische Einmischung von EKD und DBK

Eine ganz spezielle Rolle in diesem aufgeheizten politischen Klima spielen die Staatskirchen. Die Grundhaltung der beiden großen Kirchen – der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Kirche, vertreten durch die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) – gegenüber der AfD ist von einer starke Fundamentalablehnung geprägt, sowohl in Bezug auf die politischen Positionen der Partei als auch auf die Gefahr einer Vereinbarkeit mit christlichen Werten. Es gibt eine Fülle von diesbezüglichen Aussagen. Dies ist insofern zumindest erstaunlich, als das traditionelle christliche Werte- und Menschenbild faktisch nur noch von der AfD vertreten wird. Trotzdem hat der Rat der EKD wiederholt vor den politischen Zielen der AfD gewarnt. Heinrich Bedford-Strohm, der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende, hat in mehreren öffentlichen Äußerungen erklärt, dass die Kirche den Patriotismus und Nationalismus, wie er von der AfD vertreten wird, ablehne. Besonders der Umgang mit Flüchtlingen und die Haltung der AfD zur europäischen Solidarität seien mit den “ethischen Grundsätzen des Christentums unvereinbar”.

In der evangelischen Kirche stellt die Bibel mit dem Alten und Neuen Testament das zentrale Element im christlichen Leben dar. Liturgien, Rituale, Sakramente und vieles mehr spielen – im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche – hier eine untergeordnete Rolle. Wenn sich nun Heinrich Bedford-Strohm mit seinen Äußerungen derart aus dem Fenster lehnt, wäre es angebracht, sich einmal näher mit der Bibel zu beschäftigen, insbesondere auch mit Jesus und dessen Verhältnis zum Staat. Dass die Kirche den Patriotismus und Nationalismus der AfD ablehnt, mag man eventuell noch verstehen; zieht man jedoch die Bibel – hier speziell das Alte Testament – zu Rate, so muss diese Ablehnung ebenfalls hinterfragt werden. Die Bücher des Alten Testamentes, des Tanachs (zum Beispiel Josua, Richter, Könige und so weiter) zeigen die Geschichte des Volkes Israel auf. Israel, das auserwählte Volk, ist allerdings geprägt von einem Nationalismus oder auch Patriotismus, der seinesgleichen sucht. Überspitzt ausgedrückt könnte man sagen, dass diese Bücher – würden sie heute geschrieben – als faschistisch bezeichnet werden müssten. Dies wiederum hätte als conclusio zur Folge, dass Heinrich Bedford-Strohm diese biblischen Bücher oder ihren Inhalt ebenfalls ablehnen müsste, sofern er nicht mit ungleichen Ellen messen will.

Missbrauch moralischer Autorität

Die Frage, ob sich die Kirchen in die Politik einmischen sollen und dürfen, ist ein zwar spannendes, aber zumeist konfliktträchtiges und hochproblematisches Streitthema. Es berührt die Trennung von Kirche und Staat, die Rolle der Kirchen als moralische Instanzen und deren Verantwortung für die und in der Gesellschaft. Es gibt sowohl Argumente dafür als auch dagegen, dass Kirchen sich politisch äußern oder aktiv in politische Prozesse eingreifen. Als Argument dafür spricht die Funktion einer „moralischen Stimme“ der Gesellschaft; als Gegenargument muss die Gefahr der Vereinnahmung der Kirchen bezeichnet werden. Leider fällt dabei auf, dass sich beide Kirchen stets eher auf die Seite der jeweiligen Machthaber und offiziellen Linie geschlagen und diese moralisch gestützt haben. Als krasses Beispiel mag hier die Rolle der Staatskirchen in Zeiten des Dritten Reichs, aber auch die Kirche im SED-Staat (mit Ausnahme der unmittelbaren Wendezeit) angeführt werden. Ausgenommen hiervon seien explizit die Bekennende Kirche von Dietrich Bonnhöfer sowie andere Freikirchen des Widerstandes.

Ob sich Kirchen in die Politik einmischen sollten, ist eine Frage des Kontextes und der Art der Einmischung. Kirchen haben eine ethische und soziale Verantwortung, sich zu gesellschaftlichen und politischen Fragen zu äußern, wenn grundlegende Werte wie Menschenrechte, Gerechtigkeit, Frieden und Solidarität betroffen sind. Sie sollten sich jedoch nicht parteipolitisch positionieren oder ihre moralische Autorität für politische Zwecke missbrauchen lassen. Eine Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen und mittlerweile faktisch rund 14 Millionen AfD-Wähler (und einer noch größeren Zahl an Sympathisanten) muss hier als völlig inakzeptabel bezeichnet werden – ganz abgesehen davon, dass sich die Kirchen selbst durch vermehrte Austritte schaden. Eine klare Trennung von Kirche und Staat muss daher prinzipiell gewahrt bleiben, auch wenn die Kirchen als moralische Instanzen aktiv in die Gesellschaft eingreifen. Und dies ist im Fall der Beteiligung an Anti-AfD-Kampagnen definitiv nicht mehr gegeben.