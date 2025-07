Verfassungsschutz vs. YouTube-Stars: Hausverbot im Stuttgarter Parlament für freiheitliche Influencer

Wer schon einmal den Landtag in Baden-Württemberg besucht hat, wird sich wenig beeindruckt zeigen. Das Parlamentsgebäude in Stuttgart lädt weder architektonisch noch inhaltlich dazu ein, in allzu große Begeisterung zu verfallen. Trotzdem sollte auch hier das Plenum als Wiege der Demokratie gelten, wo der Souverän gerade deshalb selbstverständlich möglichst oft den Sitzungen beiwohnen sollte, weil es doch nach gewöhnlicher Auffassung das Volk ist, welches hier der eigentliche Hausherr ist. Doch diese Einschätzung ist heute weit gefehlt. So hat Landtagspräsidentin Präsidentin Muhterem Aras nun kurzerhand drei Influencern den Zugang untersagt – und dafür die verräterische Begründung genannt, diese würden vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch oder staatsdelegitimierend eingeordnet.

Konkret ging es darum, dass die drei an einer von der AfD initiierten Veranstaltung im Hohen Haus teilnehmen wollten; doch daraus wurde nichts: Die grünen Landtagspräsidentin selbst machte öffentlich, dass der Inlandsgeheimdienst die drei besonders bei jungen Menschen beliebten Video-Influencer Boris von Morgenstern, Leonard Jäger alias “Ketzer der Neuzeit” und Miro Wolsfeld alias “Unblogd” ins Visier genommen habe. Allein auf Grundlage schlichter Behauptungen durch die Schlapphüte also entzieht man hier Bürgern das Recht, ihre eigene Volksvertretung zu besuchen und damit die Schauplätze der Gesetzgebung und vermeintlich freier Debatte zu betreten, wo doch eigentlich – zumindest dem Vernehmen nach – unterschiedliche Meinungen, Perspektiven und Sichtweisen ausgetauscht werden.

Wenige bis überhaupt keine haltbaren Indizien

Entsprechend groß und berechtigt ist nun die Empörung – und das nicht nur in den sozialen Medien. Mittlerweile greifen Behörden in autoritärer bis totalitärer Manier in die grundlegenden Befugnisse von Unbescholtenen ein – doch die Belege und Nachweise für deren vermeintlichen politischen “Extremismus” ist freilich ebenso wenig tragfähig wie das “Gutachten” des Bundesverfassungsschutzes über die AfD, welches zuletzt für Schlagzeilen sorgte und das sogar Innenminister der SPD für völlig ungeeignet halten, um damit im Zweifel ein Verbotsverfahren in Karlsruhe zu begründen. Und so liegen auch gegen die drei vom Stuttgarter Parlamentshausverbot betroffenen Youtuber nur wenige bis überhaupt keine haltbaren Indizien vor, welche geeignet wären, ihnen auch nur ansatzweise persönliche oder politische Integrität abzusprechen.

Bei Boris von Morgenstern etwa wird raunend auf dessen “Kontakte” zum österreichischen Aktivisten Martin Sellner verwiesen, der angeblich “rassistische, völkische und antisemitische Positionen” vertrete, wie hier – natürlich wieder völlig unbelegt – behauptet wird. Konkrete Vorhaltungen gibt es diesbezüglich jedoch nicht, stattdessen ergeht man sich in Plattitüden ohne Nutzen und Wert, um jene an die Kandare zu nehmen, die mit ihrer virtuellen Präsenz unzweifelhaft dazu beitragen, die jüngere Generation mit so manchen unliebsamen Wahrheiten zu konfrontieren; Wahrheiten mit Sprengkraft, die gerade etablierte Parteien nur ungern an die Oberfläche kommen lassen würden.

Floskelhafte Märchenerzählungen über kritische Oppositionelle

Auch die über Jäger, den “Ketzer der Neuzeit”, verbreiteten Anwürfe sind weitgehend substanzlos. Ihm unterstellt man – wiederum ohne konkrete Beispiele –, er vertrete in “wesentlichen Teilen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung entgegenstehende ethnopluralistische Ansichten”. Das Ziel seines Engagements liege darüber hinaus darin, “das Vertrauen in Politik, demokratische Entscheidungsprozesse und das staatliche System insgesamt zu erschüttern”. Floskelhafte Märchenerzählungen über kritische Oppositionelle aus der Mitte der Zivilgesellschaft sind normalerweise das typische Merkmal der Despotie.

Und so ist auch im dritten Fall, bei Miro von Wolsfeld, selbstverständlich rein gar nicht von dem, was man ihm anlastet, plausibel oder konsistent. Man wirft “Unblogd” lediglich vor, für das Magazin “Krautzone” zu schreiben, welches sich zweifelsohne dezidiert gegen Massenmigration, kontra Klimawahnsinn und für eine libertär anmutende Denkweise einsetzt. Wer diese Thesen allerdings als verwerflich, anrüchig oder nicht von Demokratie und Meinungsfreiheit gedeckt darstellt, entlarvt sich durch Anhänger einer Kriminalisierung anderslautender Überzeugungen im Ungeist der Diktatur. Der Missbrauch unserer Gewalten ist mittlerweile derart augenscheinlich, dass es gar kein offizielles Umlegen der Schalthebel an der Macht mehr bräuchte, um für jedermann klar werden zu lassen: Das vielbesagte “Nie wieder!” ist gerade jetzt.