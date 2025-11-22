Verfilzte Parteiendemokratur und linke Ideologie: Der reinigende Crash ist unausweichlich

Der Politikwissenschaftler Björn Harms hat es in einem unbedingt lesenswerten X-Beitrag auf den Punkt gebracht: “Das Geplänkel der Tagespolitik verdeckt meist den Blick auf das Wesentliche: Personelle Wechsel an der Spitze von Ministerien und Behörden ändern in einem Land gar nichts, wenn fast die gesamte Staatsbürokratie in der Hand des politischen Gegners ist. Kaum ein Minister entstammt heute dem Fachbereich, den er führen soll. Ihre kurzen Amtszeiten erlauben überhaupt nicht, dass sie ihren Arbeitsbereich vollständig überblicken. Sie sind ihren Abteilungsleitern und Referenten hilflos ausgeliefert, weil diese die legislative Maschinerie weitgehend beherrschen. Die Verwaltung wird somit durch eine Expertokratie geführt, auf die der Wähler keinerlei Einfluss hat. Da sich der Staat im Zuge der Demokratisierung fortan in jeden Lebensbereich der Menschen einmischen wollte, um die Bevölkerung zu vermeintlich besseren Menschen zu formen, forderte die Vielfalt der Aufgaben auch einen Aufwuchs der Bürokratie. Die Sozialdemokratisierung Europas tat ihr Übriges zum Aufbau riesiger Staatsapparate. Umso mehr strebten die Parteien danach, Verwaltungsämter mit eigenen Mitgliedern zu besetzen. Der Gedanke eines ‘pouvoir neutre‘ ist heute nur noch ein müder Traum. Hinter allen wichtigen Schaltstellen der Bürokratie verbirgt sich ein Parteibuch.”
Und Harms benennt auch die riesigen Probleme, an dieser Entwicklung fundamental etwas zu ändern: “Wer wirkliche Veränderung will, muss den Staatsapparat tatsächlich vom Kopf auf die Füße stellen. Das kostet nicht nur eine Menge Geld, sondern benötigt öffentlichkeitswirksame Schützenhilfe, denn der Widerstand durch Medien und NGOs würde massiv sein. Der Staat ist momentan wasserdicht. Er hat sich gegen Eindringlinge von Außen abgeriegelt und hat genügend konformistischen Nachwuchs, der aus den Universitäten in die Maschinenräume der Staatsbürokratie gespült wird. Momentan sehe ich kein Durchkommen.”
Über Jahrzehnte etabliertes Abwehr- und Abhängigkeitsgeflecht
Damit bringt Harms das Dilemma der Showveranstaltung namens “demokratische Wahlen” auf den Punkt: Die Festung der Parteien-Diktatur bringt man nicht durch Demos, “Mehr Freiheit”-Träumereien und Wahlen (vor allem bei auch in Deutschland zunehmenden Unregelmäßigkeiten) zu Fall. Dieses Abwehr- und Abhängigkeitsgeflecht über die Parteien hinaus wurde über Jahrzehnte in Stellung gebracht, der “Marsch durch die Institutionen” bis in die kleinsten Einheiten an der Basis vollzogen. Das habe ich bereits in meinen PEGIDA-Reden dargestellt. Meine Hoffnung damals, vor über zehn Jahren, ruhte noch auf den Wirtschaftsführern, die konkurrenzfähig im internationalen Markt bleiben wollen. Leider war dies eine totale Fehleinschätzung, da diese als temporär eingesetzte Manager nur Verwalter, aber keine visionsgeleiteten Unternehmer sind, also kaum selbst “skin in the game” haben. Sie haben den von Politikern, Medien und den unsäglichen, meist fremdfinanzierten, NGOs diktierten Kurs in kritikloser Zeitgeist-Anbiederung mitgetragen und sich in ihrem vorauseilenden Gehorsam gegenüber den ideologischen Kernthemen “Pride”, Migration und grünen Energie-Hirngespinsten sogar noch gegenseitig übertroffen.
Kein Zweifel: Der totale und reinigende Crash ist unausweichlich. Bloß sind die Europäer auf den kurzen Moment eines Machtvakuums danach natürlich weder vorbereitet, noch haben Sie einen Plan für die Zukunft. In diese Lücke springen dann der Islam und ausländische Kräfte. “Isch over”, wie der Schwabe sagt… und ein zukunftsfähiges Konzept für Mittel- und Westeuropa ist schlicht nicht in Sicht.
7 Antworten
@Personelle Wechsel an der Spitze von Ministerien und Behörden ändern in einem Land gar nichts
das ist aber schon seit 50 Jahren so, ein Wechsel von CDU/CSU zur SPD und zurück brachte zwar andere Dienstwagenfahrer, aber keine andere Politik – deshalb nicht Kartellparteien, sondern Blockpart – eine Partei mit mehrerer Flügeln zu Täuschung des Volkes und um mehr Spitzenposten für gierige Politiker zu generieren !
Es gab nur wenige individuelle Ausnahmen, bsp. wenn sich ein Spitzenpolitiker scheiden lassen wollte und zur Günstigerstellung das Scheidungsrecht geändert werden mußte.
Immer schön, wenn es endlich mal etwas allgemeiner wird !
VD – sehr interessant und informativ
Das sehe ich exakt genau so. Da würde letztlich nur noch die „Kettensäge“ helfen.
Das ist aber mit dem geboosterten, dauersedierten Michel leider nicht zu machen.😢
Ansonsten darf man gespannt sein, was uns nächste Woche in Gießen erwartet.
Viva la libertad, carajo!
Javier Milei
Die Reinigung hat der Michel 1990 vergeigt! Hätte er Rückgrat gehabt und sich nicht mit einer dümmlichen „Unblutigen Revolution“ einlullen lassen, hätten wir uns Merkel und die alten SED und STASI Mitarbeiter erspart!
Man mag sich nicht vorstellen, wie es ohne diese Zerstörer hier ausshen würde. Und bestimmt würden die Renten heute auf mindestens 2.500 Euro für jeden Rentner sein.
Dazu passt auch das: Ein Nebelkerze nach der anderen 😂🤡😂
Wird Weimers wahre Rolle dubios verschleiert? – Rechtsanwalt Walther Wegner im Interview
Hallo ihr Ängstlichen.
So schwierig ist das nicht, man muß nur die Arbeits- bzw. Kündigunsgesetze kennen. Bedeutet Arbeitsverweigerung initiieren. Genauso wie diese den Staat bestimmen wollen, kann man diese mit genau den gleichen Methoden matt setzen.
Dazu dienen Bspw. Zwangsversetzungen, Zumutbarkeit ist kein Hindernis sondern ein Anreiz. Es wäre mir ein göttliches Vergnügen diese Leute genau in die Umstände zu bringen, welche diese genau dort hinbringen wo sie hingehören. Vielleicht verstehen einige sogar was sie angerichtet haben.
Zu prüfen ist selbstverständlich auch ob und wie ganze ’Behörden’ aufzulösen sind. Am besten sind natürlich die Allwissenden, welche klagen.
Da muß doch was zu regeln sein, so etwas wie Bumerangkräfte. Hört sich unlösbar an, das ist aber falsch. Also, ein Gutteil der Richterschaft wird sich weigern das Recht so anzuwenden wie es geschrieben steht. Denn die Auslegung ist das Entscheidende und gleichzeitig aus diesem Grunde auch das Entscheidende. Jetzt geht es los:
Wenn wir uns einig sind, daß das Volk der souverän ist, dann wird vieles möglich. Wie folgt. Das Ziel so viele wie möglich auszumustern ist erreichbar, in dem einige neue Richter eingestellt werden, so zusagen als eigene Abteilung, wird einfach von einer neuen Regierung so bestimmt. So wie seit der heiligen Merkel eine ganze Reihe von Überflüssigen Abteilungen erfunden wurden. Diese Richter werden von ’uns’ ausgesucht, ich höre die Linken schon jetzt schreien. Doch da müssen wir alle durch, denn ich nenne diese Leute mal Amtsverhinderer, können den Staat nur so lange biegen bis es rechtlich zu viel wird. Dann stehen einige neue Richter bereit und können einschreiten. Das Ganze wird selbstverständlich medial so aufgeblasen das die Vernünftigen nicken können. Immer schön auf die Kostendrüse drücken.
Über eines sind wir uns ja wohl alle im Klaren, was die können, können wir schon lange. Ich selbst habe einige dieser Umstände erlebt, so nebenbei.
Wo aufmüpfige Besserwisser dann nach einer Zeit plötzlich nicht mehr da waren. Das spricht sich natürlich rum und dann kommt Unruhe auf. Klare schriftliche Anweisungen sind der Schlüssel, die müssen gegen gezeichnet werden. Oh das wird ein Fest. Trump hat mit dem Leistungsnachweis auch etwas tolles gemacht, da sind ne ganze Menge gegangen worden. Nutzloses muß nicht bezahlt werden und nun kommen dann wieder die Versetzungen ins Spiel. Ich freue mich schon drauf.
So, nun kommt der große Bereich des Krankschreibens. auch da läßt sich was machen, denn plötzliches allgemeines Krankschreiben ist ja ein beachtenswertes Phänomen. Es gibt Amtsärzte die ebenfalls ernannt werden können. Simulanten können fristlos gekündigt werden, habe ich ebenfalls bereits erlebt, ist aus der Wirklichkeit. Meine Frau die alles Andere als gesund ist, wurde von einem grünen ’Arzt’ zu über sechs Stunden Arbeit beurteilt, so für 400€ 40 Minuten, gute Bezahlung nicht wahr, kein Problem für diesen Staat Jemanden in Gefahr zu bringen. Ihr behandelnder Arzt hatte gleich am nächsten Tag eine Beurteilung für bis zu drei Stunden angefertigt, doch das ’Sozialgericht ’ hat selbstverständlich das grüne Gutachten genommen. Das gleiche Gericht hatte auch 2023 mal eben für drei Monate der Einstellung der Unterstützung für meine Frau zugestimmt. Das Verdrehen oder Hinbiegen ist der Regelfall, also los gehts.
Die Einsparungen gehen in die Milliarden, warum? Allein die gezahlten Renten für Beamte gehen in Richtung eine Billion. Denn wie bei Richter Dettmer läßt sich alles machen. Dann gibt es noch das breite Thema der Herabstufungen, auch hier läßt sich vieles machen.
Wenn es bekannt ist, sowohl im Volke wie auch bei den Betreffenden, wird sich einiges bewegen, es müssen allerdings immer und beständig betrügerische oder wie Sie wohl sagen korrupte Fälle bekannt werden, die Leute die jetzt noch schlafen dürfen nie zur Ruhe kommen. Fälle wie Graichen dürfen niemals vergessen werden.
Ich kann nichts machen, aber gewisse Netzseiten haben schon eine ganze Menge bewegt! Das da einige schon im Voraus aufgeben ist verständlich, doch ich als altermann suche und finde.
Die etablierten Parteien sind seit der Scheineinheit immer mehr vom deutschem Volke abgewichen da ja so das Ziel erreicht war komplett alles perfekt für den Westen umzubauen in dem Unternehmen die pleite waren auch mit Gebrauchtwaren das große Los hatten sowie die Medienmafia mit ihren Schmierblättern und Sendern die von da an nur Volksvergiftungspropaganda sowie die Umerziehungslüge des Befreiers predigten. Die UDSSR war weg und so waren ehemalige Sowjet-Satteliten wichtige Absatzpunkte für ihre Produktionen, Waren und auch die Erweiterung des bewaffneten US-Tentakels NATO. Das Völkergefängnis TEUROPA mit Einheitswährung wurde so ermöglicht und für die Wahlkandidaten etablierter demokratischer Parteien wurde für den ein oder anderer ein märchenhafter Olymp eröffnet mit fetten Diäten, Gehälter sowie Privilegien. Immer weiter und weiter bis jetzt gerade wird mit Lobbys und NGOs ein feines Leben für falsche Propheten und Moralaposteln in Manier eines letzten Aufgebotes für das Teufelsprojekt Agenda 2030 geboten. Der grenzenlose Einweltstaat ist die totale Totgeburt mit dem Regenbogenlogo was schon alleine in der islamischen Welt scheitert und die Gier nach Macht ist wie in einer Drückerkolonne unbegrenzt was dieses bunte Schneeballsystem auch ist. Am Ende werden Techniker und Wissenschaftler Programme und Trojaner verwenden um den ein oder anderen zu berappen. Es gibt dann wie beim Science-Fiction einen großen Dampfpilz ohne Rückspultaste auf dem Planeten und der Welthunger ist auf verbrannter Erde gestillt. Die Terminator-Reihe gibt es dann auf vollem Schlage. mfg