„Verfolgungsjagd“ durch Aachen: Märchenstunde mit Armin Laschet

Über den möglichen nächsten Außenminister Armin Laschet, oder seinen Führerschein abgeben muss, berichtet “Bild” dies: “An einem Abend Anfang Juli 2024 raste Ex-CDU-Chef Armin Laschet (64) in seiner Heimatstadt Aachen in eine Radarfalle.

Wochen später erhielt Laschet einen Bußgeldbescheid. Nach Bild-Informationen stellten die Ordnungshüter eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 47 km/h fest – dabei ist auf dem Außenring in Aachen nur Tempo 50 erlaubt. Laschet, der aktuell als Außenminister in einer schwarz-roten Regierung gehandelt wird, soll 428,50 Euro Strafe zahlen. Dazu werden ihm zwei Punkte im Flensburger Verkehrssündenregister und ein Monat Fahrverbot aufgebrummt.” Und weiter: “Laschet gab an: Er habe sich bedroht gefühlt und an Morddrohungen, die er als Ministerpräsident erhalten hatte, erinnert. Deshalb habe er dann an einer Ampel Vollgas ­gegeben.” “Bild” zitiert Laschet: “Das war eine aufwühlende Begebenheit, die mich sehr bewegt hat.”

Die Ausrede mit der schwangeren Oma auf dem Rücksitz? Schnee von gestern! Um die haarsträubende Fahrt mit 97 in der 50er-Zone zu rechtfertigen, braucht es jetzt also ein Kaliber schwerer. Und was passt da besser für einen Politiker als das altbewährte, aber immer noch effektive Bedrohungsszenario? Laschet ließ über seinen Anwalt mitteilen, mehrere dunkel gekleidete, ihm unbekannte Männer sollen in ein Auto gestiegen sein und seien ihm eine Zeit lang gefolgt.

Dumm fürs Image

An einer Ampel kommt es dann zum Showdown: Das Adrenalin steigt, der Puls rast, hektische Blicke in den Rückspiegel – dann der entscheidende Augenblick: Grün!! Armin schießt mit seinem Fahrzeug über die Kreuzung und – da er kein Ooono nutzt – gleich mal in den nächsten Blitzer rein. Das Bußgeld dürfte nicht schmerzen und auch das einmonatige Fahrverbot wird wohl nicht so schlimm ausfallen, denn auch im Landtag von NRW gibt es einen Dienstwagenservice, den man im Fall der Fälle in Anspruch nehmen kann.

Nur dumm fürs Image! Julian Reichelt kommentiert diesbezüglich: “Armin Laschet verliert seinen Führerschein, weil er mit 97 Stundenkilometern durch Aachen knallt. Und dann erzählt Laschet bei Gericht eine haarsträubende Märchengeschichte, dass er angeblich verfolgt wurde und deswegen plötzlich Angst vor Morddrohungen hatte, was aber offenbar auf keinem Bild zu erkennen ist. Wohlgemerkt, das ist die CDU, die ‚falsche Tatsachenbehauptungen‘ von normalen Bürgern unter Strafe stellen will. Vollkommen irre.”