Verhaltenssteuerung heute: Wenn Freiheitsentzug als persönlicher Gewinn angepriesen wird

Seit Jahrzehnten erleben wir im digitalen Bereich mit atemberaubendem Tempo eine umfassende gesellschaftliche Entwicklung, die als fortschreitende Verhaltenssteuerung, Konditionierung und Indoktrination westlicher Gesellschaften interpretiert werden kann. Diese rasante Veränderung erleben Jung und Alt nicht als offen repressiv, sondern als subtilen Freiheitsentzug, der den Menschen als persönlicher Gewinn, Fortschritt oder notwendige Anpassung verkauft wird. Ausgangspunkt ist ein kultureller und geistiger Werteverfall, der laut dem französischen Anthropologen Emmanuel Todd mit dem Niedergang protestantischer Moralvorstellungen und deren Ersetzung durch nihilistische, relativistische und sozialistische Denkmodelle einhergeht. Diese Werteverschiebung hat die westlichen Gesellschaften moralisch geschwächt, orientierungslos und anfällig für ideologische Steuerung gemacht.

Dem Argument, dass seit Jahrzehnten eine systematische Umerziehung des Menschen stattfindet, die an Universitäten begann, später Schulen und Kindergärten erreichte und inzwischen auf die Auflösung familiärer Strukturen und elterlicher Autorität zielt, ist faktisch wenig entgegenzuhalten. Medien, insbesondere öffentlich-rechtliche, haben ihre Rolle als vierte Gewalt weitgehend verloren und agieren zunehmend gleichgeschaltet, gefördert durch internationale Stiftungen und ideologische Netzwerke. Abweichende Meinungen werden marginalisiert, diffamiert oder sanktioniert, wodurch eine Schweigespirale entsteht. Spätestens seit der Corona-Krise ist es sichtbar geworden, dass der offene Diskurs faktisch eingeschränkt wird und Kritik zunehmend als moralisch verwerflich gilt.

Feindbilder zur Durchsetzung der Transformation

Zentraler Bestandteil dieser Entwicklung ist die Machtverschiebung von Nationalstaaten hin zu international agierenden Organisationen wie WHO, WEF, IWF oder WTO. Diese haben zusehends exekutive Entscheidungen zentralisiert und unter dem Versprechen von Gleichheit, Sicherheit und globalem Fortschritt eine neue Form des internationalen Sozialismus etabliert. Zur Durchsetzung dieser Transformation werden Feindbilder aufgebaut, permanente Krisenszenarien erzeugt und die Notwendigkeit ökonomischer Opfer suggeriert, die vor allem den Mittelstand treffen. Historische Parallelen wie Währungsreformen oder Lastenausgleichsmaßnahmen erinnern an eine Vergangenheit, die sich niemand wünscht.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Digitalisierung als Instrument der Kontrolle. Konzepte wie Smart Cities werden offiziell als nachhaltige, effiziente und sichere Lebensräume beworben, bergen jedoch ein erhebliches Überwachungs- und Missbrauchspotenzial. Durch Kameras, Sensoren, Gesichtserkennung, Big Data und KI entsteht ein digitales Panoptikum, das Bewegungen, Verhalten und soziale Beziehungen der Bürger erfasst und auswertet. Internationale Beispiele wie das chinesische Sozialkreditsystem dienen als Referenz für mögliche Entwicklungen in Europa, etwa durch ökologische Bewertungen, Mobilitätsbeschränkungen oder den Entzug von Zugängen zu Dienstleistungen. Die geplante oder schleichende Einführung von digitalen Identitäten (eID) kann man daher als entscheidenden Schritt zur totalen Kontrolle sehen.

KI-Tools fördern Denkfaulheit und Abhängigkeiten

Durch die Verknüpfung persönlicher, gesundheitlicher, finanzieller und biometrischer Daten verliert der Bürger jede anonyme Handlungsfreiheit. Belohnung und Bestrafung können in Zukunft automatisiert erfolgen, ohne dass ein formales Sozialkreditsystem offen benannt wird. Parallel dazu sind international Bemühungen zu erkennen das Bargeld als letzte Bastion individueller Freiheit schrittweise abzuschaffen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem digitalen Zentralbankgeld (CBDC). Dieses muss nach kritischer Hinterfragung als programmierbares Geld gesehen werden, das zeitlich, räumlich und zweckgebunden eingesetzt werden kann. In Verbindung mit einem bedingungslosen Grundeinkommen kann dann der individuelle Konsum künstlich gesteuert, Sparen verhindert und Verhalten sanktioniert werden.

Der Mensch gerät somit in ein „digitales Gefängnis“, in dem seine wirtschaftliche Existenz, Meinungsfreiheit und Bewegungsfreiheit von Systemkonformität abhängen. Die plötzlich allgegenwärtige Präsenz von Künstlicher Intelligenz für alle muss ebenfalls ambivalent beurteilt werden, überwiegend jedoch kritisch. Die KI ersetzt bald menschliche Arbeit in großem Maßstab, bedroht Millionen Berufsbilder und führt zu Sinnkrisen, Massenarbeitslosigkeit und einer Entwertung von Bildung. Gleichzeitig fördert der alltägliche Einsatz von KI-Tools Denkfaulheit, Abhängigkeiten und den Verlust der eigenständigen Problemlösungskompetenz. Bildung verliert damit ihren Zweck, wenn kritisches Denken nicht mehr gefragt ist.

Moralisch aufgeladener Ausnahmezustand

In letzter Konsequenz daraus erkennt man die Gefahr der Zerstörung des Geistes, was mittels tiefenpsychologischer Mechanismen erzeugt wird, wodurch das freie Denken systematisch abtrainiert wird. Sprachregulation, moralischer Druck, Identitätspolitik und Schuldnarrative führen zu Gruppendenken, kognitiver Abschottung und freiwilligem Verzicht auf Kritik. Neurobiologische Erkenntnisse aus Studienergebnissen belegen, dass chronischer, ideologischer Stress die Fähigkeit zur Informationsverarbeitung und Urteilsbildung beeinträchtigt. Der gefährlichste Aspekt hingegen scheint die entstandene Selbstverständlichkeit zu sein, dass diese Denkweise, die nicht mehr als Ideologie erkannt wird, als Realität akzeptiert wird.

Abschließend möchte ich aber mit Nachdruck bewusst für eine Rückkehr zur Vernunft plädieren, zu einer Normalität und geistiger Autonomie zurückzukehren. In diesem Sinne möchte ich an C. G. Jung erinnern ebenso wie auch an den zeitgenössischen Denker wie Norbert Bolz, der für eine Wiederbesinnung auf den gesunden Menschenverstand eintritt, und einen offenen Diskurs und argumentative Qualität im Geiste des kritischen Rationalismus fordert. Der moralisch aufgeladene Ausnahmezustand, der durch permanente Krisen erzeugt wird, legitimiert autoritäre Strukturen und fördert erlernte Hilflosigkeit. Dennoch sehe ich Anzeichen eines wachsenden Widerstands und hoffe auf eine neue Aufklärung, die Zweifel zulässt, die Freiheit verteidigt und die Menschenwürde wieder ins Zentrum stellt.

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Der vorstehende Beitrag stellt einen zusammengefassten Auszug aus dem sehr lesenswerten aktuellen Buch des Autors “ Umerziehung zum neuen Menschen: Umprogrammierung – Konditionierung – Indoktrination” dar.