Verhandlungen über Dutzende neue Handelsabkommen, China geschickt isoliert: Trumps Zollpolitik ist ein voller Erfolg

US-Präsident Donald Trump hat mit seinen Strafzöllen ein globales Wirtschaftsbeben ausgelöst, wie man es seit Corona nicht mehr gesehen hat. Die üblichen Verdächtigen aus Politik und Medien in Deutschland und Europa konnten und wollten darin natürlich wie immer nichts anderes erkennen als die plan- und sinnlose Aktion des unberechenbaren Irren, der angeblich von nichts eine Ahnung hat und einfach aus blinden Impulsen heraus handelt. Tatsächlich folgt Trumps kompromisslose Strategie einem klaren Masterplan, dessen Konturen sich nun, mit einsetzendem Erfolg, abzeichnen. Denn nichts von dem, was ökonomische und geistige Tiefflieger dem angeblich erratischen, unzurechnungsfähigen oder minderbemittelten US-Präsidenten als Motive unterstellten – von der angeblichen Anzettelung eines Handelskrieges bis zur Drückung von Handelsdefizit oder gewaltsamer Minderung der Staatsverschuldung durch erzwungene Anheizung der inländischen Nachfrage – war Zweck dieser Übung. In Wahrheit folgt diese einer Doppelstrategie: Erstens die Beseitigung der einsteigen und unfairen Handelsbeschränkungen zum Nachteil der USA durch Staaten und Gemeinschaften (wie der EU mit ihrer Hochzollpolitik gegen US-Einfuhren, während ihr Export gleichzeitig von den niedrigen US-Zöllen profitiert). Und zweitens die Schwächung Chinas und seines globalen wirtschaftlichen Einflusses, der sich mittlerweile komplette durch vertikale Wertschöpfungsketten zieht.

Insofern war Trumps gestrige Ankündigung, 75 Ländern eine Aussetzung der gerade angehobenen Zölle für die Dauer von 90 Tagen zu gewähren, auch kein “Rückzieher” oder Eingeständnis einer “Niederlage” – sondern sie ist Teil des Plans: Infolge des Zoll-Schocks antichambrieren nun eben diese Staaten beim Weißen Haus, sind plötzlich zu Zugeständnissen in ihrer eigenen Zollpolitik bereit und versuchen, neue Handelsabkommen mit den USA zu schließen. Genau das war das Ziel Trumps, und solange diese Verhandlungen nun laufen, werden die Hochzölle ausgesetzt zugunsten eines reduzierten „gegenseitigen Zolls“ von 10 Prozent gelten und nur unter der Bedingung, dass diese Länder auf Vergeltungsmaßnahmen verzichteten. Ziel sei es, Lösungen für Handelsbarrieren, Währungsmanipulationen und nichttarifäre Handelshemmnisse zu finden, so Trump.

China gerät ins Hintertreffen

China wird davon allerdings nicht profitieren (ebenso wenig wie die EU, die keinerlei Kompromissbereitschaft gegenüber Washington zeigt), und das ist der zweite Teil von Trumps Vorhaben: Nachdem Peking Trumps Zölle mit einer Erhöhung von 34 auf 84 Prozent beantwortet hatte, reagierte dieser mit einer weiteren Steigerung von 104 auf 125 Prozent, was er er mit der „mangelnden Achtung“ begründete, die China „den Weltmärkten entgegenbringt“. Er hoffe, dass Peking in naher Zukunft einsehe, dass die “Ära der Ausbeutung” der USA und anderer Staaten “nicht mehr tragbar“ sei, so Trump. Bei diesem Poker, das der Dealmaker und gewiefte Fuchs Trump fraglos beherrscht, handelt es sich keineswegs um das verantwortungslose Hasardspiel, dass deutsche Trump-Hasser und Pseudoexperten des hiesigen Feuilletons zwanghaft in allem erkennen wollen, was Trump tut – sondern um eine wohldurchdachte Strategie: Inzwischen ächzt nämlich China unter den Lasten der exorbitanten US-Zölle. Und während dieser Konflikt anhält, werden die USA Dutzende neuer Abkommen verhandelt haben, die ihre Stellung auf dem Weltmarkt massiv verbessern – während China immer mehr ins Hintertreffen gerät.

Als Resultat wird es gezwungen sein, sich von US-Staatsanleihen zu trennen, weil seine Währung dramatisch an Wert verlieren wird. Außerdem wird die aufstrebende Mittelschicht es der autoritären kommunistischen Partei übelnehmen, dass sie sich auf den Handelskrieg mit den USA eingelassen hat, anstatt ebenfalls schleunigst zu einer Einigung zu kommen. Andere Länder werden die chinesische Schwäche registrieren, was zu einem Gesichtsverlust des Reichs der Mitte führen und es schwächen wird oder zumindest kann. Das war Trumps Ziel: Den großen Rivalen jenseits des Pazifiks in die Schranken zu weisen. Das Reich der Mitte ist ihm in die Falle getappt und hat sich auf einen Handelskrieg eingelassen, der sich am Ende äußerst nachteilig für seine globale Rolle auswirken dürfte, und genau das war das Kalkül des erfahrenen Geschäftsmannes Trump und seiner Berater. Die europäischen Wichtigtuer, die Trump verachtet und deren Gesprächsangebote er bislang rundheraus abgelehnt, sind in ihrer verschlafenen provinziellen Denkweise und ihrer ideologietriefenden Wirtschaftsferne und Weltfremdheit gar nicht fähig, dies zu erkennen – und genau wegen dieser Inkompetenz und Phantasielosigkeit haben sie auch jeden weltpolitischen Einfluss verloren. Die Welt wird nach Trumps Präsidentschaft in vier Jahren eine andere sein, während die Europäer ihre Dummheit und Arroganz bis dahin endgültig mit völliger Irrelevanz bezahlt haben werden. Es sei denn, es gelingt ihnen zuvor noch, die Welt mit ihrem wahnwitzigen Ukraine-Eskalationskurs in den Dritten Weltkrieg zu stürzen.