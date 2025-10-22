Verhinderte Messerattacke in Landau: Im Land des Totschweigens

Landau in der schönen Südpfalz. Ein Vorfall, der nicht erwähnt wird und doch viele Menschen bewegt: “Ein Mann” läuft mit einem Messer durch die Stadt, verwirrt, offenbar unter Einfluss von Alkohol oder Drogen, gefährlich gestikulierend. Diesmal greift die Polizei schnell und professionell ein. Niemand wird verletzt, kein Blut, kein Drama. Aber es hätte auch anders ausgehen können. Es war Glück, das muss man sagen.

Was mich aber wirklich irritiert, ist das Schweigen danach: Weder die örtliche Presse noch der offizielle Polizeibericht haben den Vorfall überhaupt erwähnt. Kein Wort, als wäre nichts gewesen. Und genau das ist das Problem. Denn wenn man solche mittlerweile überall in Deutschland alltägliche Vorfälle totschweigt, vermittelt man ein trügerisches Sicherheitsgefühl.

Schweigen schützt niemanden

Eltern lassen ihre Kinder unbesorgt durch die Stadt laufen, weil sie denken, ihnen passiert ja eh nichts. Dass es ein Sicherheitsrisiko gebe, wird ebenso wie die Veränderung des Stadtbilds als rechte Stimmungsmache versachlicht und folglich tabuisiert. In Wahrheit, heißt es, sei Deutschland so sicher wie nie oder zumindest nicht unsicherer als früher, es würde nur anders wahrgenommen.

Bloß: Das stimmt eben nicht. Die Realität ist eine andere – und ich finde, die Öffentlichkeit hat ein Recht, informiert zu werden. Nicht, um Angst zu verbreiten, sondern um die Bürger wenigstens zum eigenen Schutz wachsam zu halten. So funktioniert eine aufgeklärte Gesellschaft. Schweigen schützt niemanden. Es macht uns nur blind für die Realität. Aber es ist weder die Aufgabe der Politik noch der Medien, verstörende Ereignisse und Gefahren zu verschweigen, bloß weil sie zufällig einmal glimpflich ausgegangen sind. Im Gegenteil: Gerade das rechtzeitige Hinsehen verhindert Schlimmeres.

Die Probleme klar benennen

Ich höre von Eltern, die Angst haben, ihre Kinder allein zur Schule gehen zu lassen. Von Senioren, die sich fragen, was aus der Sicherheit ihrer Stadt geworden ist. Von Polizisten, die froh sind, wenn sie ihre Einsätze unversehrt überstehen. Das alles gab es vor zehn Jahren noch nicht, jedenfalls nicht ansatzweise so wie heute.

Wir kennen alle die Gründe und das alles zeigt, dass die Bevölkerung sehr wohl spürt, erlebt und weiß, wie die Realität in diesem Land aussieht – auch wenn Journalisten und linke Demonstranten so tun, als gäbe es all das nicht. Wir müssen das klar benennen, auch wenn es die üblichen Reaktionen nach sich zieht. Natürlich gibt es immer ein paar Stimmen, die einen gleich in eine Ecke stellen, sobald man Dinge beim Namen nennt. Das ist bedauerlich, aber bezeichnend. Sachliche Beobachtung hat nichts mit Ideologie zu tun. Mir geht es um Verantwortung, um Ehrlichkeit und darum, dass man nicht wegschaut, wenn mitten in einer friedlichen Stadt ein Mann mit einem Messer herumfuchtelt. Das darf kein Normalzustand sein. Landau ist dabei nur ein beliebiges Beispiel.