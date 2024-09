Verhinderter Terror in München: Schon wieder ein Islamist und kein Nazi

Zu früh gefreut (oder aufgeregt): Als heute Vormittag die ersten Bilder vom Münchner Täter durch den Äther schossen (siehe Screenshot unten), der nahe des Münchner NS-Dokumentationszentrums und des israelischen Konsulats mit einem Weltkriegs-Sturmgewehr samt aufgepflanztem Bajonett gestellt und nach einem kurzen Schusswechsel erschossen wurde, waren die linken Relativierer und “Gegen-Rechts”-Besessenen wie elektrisiert: Endlich einmal ein weißer, augenscheinlich mitteleuropäischer Phänotyp! Womöglich gar ein Einheimischer? Ein Deutscher? Ein echter Nazi! Das wär’s doch! Endlich wieder frisches Futter für die Empörungsmeute, nach all den Jahren, in denen man von NSU, Lübcke-Mord, Halle und Hanau hatte zehren müssen, um den Popanz des Rechtsterrorismus als Dauerbedrohung an die Wand zu malen und das Mantra zu exemplifizieren, wonach “der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft ist“!?

Doch auch die alternativen Medien bereiteten sich flugs auf dieses Szenario vor – natürlich mit gegenläufiger Stoßrichtung, in präventiver Abwehrhaltung inklusive Mutmaßungen über eine womöglich schiefgelaufene False-Flag-Aktion des Verfassungsschutzes, die vermutlich eigentlich vor den Ostwahlen hätte stattfinden sollen.

Tatsächlich hätten Regierung, linkes Feuilleton und die inzwischen auf Knopfdruck mobilisierbare “Zivilgesellschaft” aus ihrer Sicht quasi den Jackpot gezogen, wenn so rasch nach dem gar schröcklichen “Rechtsruck” in Sachsen und Thüringen die allzeit virulente Gefahr von rechts endlich wieder einmal manifest geworden wäre; auf Jahre hinaus hätten sie, bei einem biodeutschen Täter mit dieser Motivlage, frische Relativierungsmasse für Whataboutisms gehabt, mit der sich zumindest die nächsten zehn islamistischen Terroranschläge hätten neutralisieren lassen.

Zumindest keine Ladehemmung bei der Polizei mehr

Jedoch, zu dumm: Daraus wurde nichts. Der Schein hatte getrogen: Leider war auch dieser Täter doch wieder Islamist. Genauer gesagt: Ein bosnischer Pass-Österreicher, der – laut Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel und Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann – einen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat geplant haben soll; “möglicherweise” jedenfalls, wie einschränkend hinzugefügt wurde wurde.

Gegen 9 Uhr heute früh war der 18-Jährige am Karolinenplatz mit einer Repetierwaffe angetroffen worden – und eröffnete auf die hinzugerufene Polizei sogleich das Feuer. Da deutsche Sicherheitsbeamte inzwischen, anders als noch vor wenigen Monaten, endlich einmal ihre psychische und technische Ladehemmung abgelegt haben, erwiderten die Beschossenen geistesgegenwärtig das Feuer und trafen den Mann tödlich. Erste anschließend angestrengte Ermittlungen ergaben, dass dieser offenbar einen gezielten islamistischen Anschlag geplant hatte. Bereits vorletztes Jahr sei er in Österreich wegen mutmaßlicher Nähe zur Terrororganisation Islamischer Staat in Österreich angezeigt worden, so die “Rheinische Post”. Der augenscheinliche „Bezug zum Generalkonsulat des Staates Israel“ sei als antiisraelische Terrorattacke im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg werten.

Frustration und Erleichterung – je nach Lager

Auch wenn natürlich jeder abgeknallte Terrorist ein Grund zum Feiern und jeder Islamist weniger in Deutschland (ob er nun nach Afghanistan oder ins Jenseits abgeschoben wird) rundum zu begrüßen ist, so stellen sich auch hier doch wieder die üblichen Fragen: Wie kommt ein 18-jähriger in Deutschland, im Land der Messerklingenlängenbegrenzung und Waffenverbotszonen, an ein scharfes Weltkriegsgewehr? Wieso konnte auch dieser Islamist offenbar ohne jedes Wissen (geschweige denn Alarm) der deutschen Geheimdienste nach Deutschland einreisen, während kritische Publizistin wie der ebenfalls aus Österreich stammende Martin Kellner mit penibel überwachten Einreiseverboten belegt werden? Und wieviele solcher Schläfer und Zeitbomben – zumal solcher – denen man die fremde Herkunft wie in diesem Fall gar nicht ansieht – halten sich eigentlich in diesem Land auf und tummeln sich allüberall in unserer Mitte?

Während nun die einen frustriert und die anderen erleichtert sind, dass es schon wieder nicht der “richtige“, ergo: narrativtaugliche, Täter aus Sicht des Linksstaates gewesen ist, ist etwas ganz anderes an diesem Vorgang fürwahr verstörend: Inzwischen herrscht nämlich in Deutschland eine beklemmende Gleichgültigkeit, Gewöhnung und Routine angesichts täglicher Horrortaten, von denen noch vor 20 Jahren jede einzelne geeignet gewesen wäre, das Land zu schockieren und wochenlang in Atem zu halten. Die importierte Gewalt aber eskaliert zunehmend und inzwischen sind sogar tägliche Schießereien mit mehreren Toten das neue Normal. Die ebenfalls ausufernde Messergewalt gerät da fast schon zur Nebensache. So wie auch einst sein legendäres industrielles Potenzial ist auch Deutschlands innere Sicherheit längst ein untergegangener Mythos und dieses Land auf rasanter Schussfahrt in Richtung eines Drittweltstaates. Die passende Bevölkerung dafür hat man sich ja schon hergeholt.