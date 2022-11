Verhöhnung der Hinterbliebenen des Messeranschlags: Ludwigshafens Gutmenschen-OB

Als in Ludwigshafen kürzlich die Opfer der Messerattacke eines islamistischen somalischen Flüchtlings vom 18. Oktober bestattet wurden, glänzten Deutschlands hauptberufliche Dauerbetroffene und Haltungspolitiker mit Abwesenheit. Kein Scholz, keine Faeser, kein Steinmeier und auch keine Dreyer waren vor Ort. Wenig verwunderlich – hätten sie dort ja nicht nur ein weiteres Resultat der von ihnen mitgetragenen Wahnsinnspolitik erlebt, sondern womöglich ja noch das „falsche Zeichen“ gesetzt, indem sie sich an einer „von Rechten instrumentalisierten” Trauerarbeit beteiligt hätten.

So kennt man die Verfechter unserer Willkommenskultur: Wann immer Ausländer, Flüchtlinge oder Personen mit Migrationshintergrund Deutschen (oder „deutsch Gelesenen”) Tätern zum Opfer fallen, ja selbst wenn es noch nicht einmal Opfer gibt (wie beim Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim von Brandenburg letzte Woche), setzt das routinemäßige Schamprotokoll ein: Zum Tatort tingeln, dort in Sack und Asche gehen, den Opfern „ein Gesicht geben”, tief erschüttert in die Kamera blicken und artig seine Sprüchlein gegen Rechts aufsagen. Sind die Opfer Deutsche, werden sie totgeschwiegen, dann hat nichts mit nichts zu tun, denn sie waren eben nur zur falschen Zeit am falschen Ort, eine schicksalhafte, bedauerliche Zufallsbegegnung. Deswegen gibt es für die von NSU ermordeten Türken eine regelrechte Gedenkindustrie, während die Hinterbliebenen der von Anis Amri auf dem Berliner Breitscheidplatz Getöteten vom Staat im Stich gelassen wurden. Deutschland ist das Land der Opferapartheid.

Ludwigshafens OBin Steinruck toppt alles

Die Ludwigshafener SPD-Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck allerdings toppte in Sachen Kaltschnäuzigkeit und verblendetem Zynismus alles, was man in letzter Zeit an politischen Reaktionen auf die Nebenwirkungen der Dauerbereicherung durch Massenmigration gesehen hat. Zwar absolvierte die Verwaltungschefin nun pro forma auch ihren Pflichttermin bei der Gedenkfeier für die Opfer, wo sie vor allem mit hohlen Phrasen glänzte („Es ist wichtig zu spüren, dass es in solchen Momenten eine Gemeinschaft gibt. Menschen, die mitfühlen, die zuhören, die für Sie liebe Familien und Freunde, da sind. Menschen, die zeigen: Ihr seid nicht allein.”).

Zuvor aber, am vergangenen Samstag, war Steinruck auch auf einer nur noch sprachlos machenden, unfassbaren Gegenveranstaltung aufgetreten: Einer „Mahnwache gegen Rassismus in Ludwigshafen”. Deren hauptsächlicher Zweck: Jegliche Kausalität zwischen Problemmigration / Islamismus und explodierenden Horrortaten wie jener in Ludwigshafen zu leugnen. In ihrer dortigen Rede verhöhnte Steinruck die Opfer geradezu, indem sie sich an einer schier ungeheuerlichen Relativierung und Schönfärberei beteiligte, die sich zwar vorgeblich gegen die „Instrumentalisierung” der Trauer durch „Rechte“ richtete, in Wahrheit aber die Reaktionen auf die Tat für ihren eigenen „Kampf gegen rechts” selbst schamlos instreumntalsiiert:

Wörtlich sagte die Oberbürgermeisterin hier: „Es darf überhaupt keine Rolle spielen, welche Nationalität, Hautfarbe, Religion, Herkunft ein Opfer hat… Aber es darf auch keine Rolle spielen, welche Nationalität, Hautfarbe, Religion und Herkunft ein Täter hat.” Was Steinruck hier sagt, ist ein weiterer Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen. Denn abgesehen davon, dass Steinruck sich natürlich nie getraut hätte, so etwas nach den Black-Lives-Matter-Protesten oder nach tätlichen Angriffen auf Flüchtlinge auszusprechen: Was muss in Hinterbliebenen vorgehen, die den Familienvater und Ernährer, den geliebten Sohn, das eigene Kind verloren haben und sie totgestochen und mit abgehackten Gliedmaßen zu Grabe tragen mussten, wenn sie Steinruck so etwas sagen hören – in dem bitteren Wissen, dass sich bei dem Täter um einen in einem afrikanischen Failed State mit alltäglicher Gewalt sozialisierten Mann handelte, der nie nach Deutschland hätte gelangen dürfen? Der „Allahu Akbar” bei seiner Tat schrie? Diese Tat wäre eben sehr wohl vermeidbar gewesen, wie tausende andere zumindest der letzten sieben Jahre.

Die Realitätsverweigerung der ruchlosen Gutmenschen wird nur noch übertroffen von ihrer unerträglichen Empathielosigkeit gegenüber jenen, die die Folgen ihres Wahns ausbaden müssen; die die von ihnen herbeigeführten Blutbäder durchwaten müssen und mit dem eigenen Leben oder dem ihrer Liebsten für eine fahrlässige, kriminelle Naivität der Politik zahlen. Bei der Gedenkveranstaltung richtete Steinruck an die Trauergemeinde pathetisch die Worte: „Die Tat hinterlässt eine große Leere, ein Gefühl der Ohnmacht und die Frage: Warum?” Ja, warum wohl? Die Schäbigkeit liegt darin, dass Steinruck und ihre eigenen Parteifreunde die Antwort darauf genau kennen – oder zumindest kennen müssten, würden sie sie nicht per geradezu psychopathischer Dissoziierung verdrängen.

Unerwünschte Wahrheiten

Und diese Antwort lautet: Weil in Deutschland „Weltoffenheit“ vor Sicherheit der eigenen Bürger geht. Weil es keine Grenzkontrollen gibt und keine individuelle Überprüfung derer, die ins Land gelassen werden gibt. Weil „Schutzsuchende“ mit Opfernimbus notorisch verhätschelt werden – selbst dann noch, wenn ihre Gemeingefährlichkeit längst bekannt ist: Der Täter von Oggersheim hatte 2021 schon einmal zugestochen – und war dann von „landestypisch” milden Richtern laufengelassen worden. Auf das „Warum“ gibt es jede Menge Antworten; doch keine davon gefällt denen, die auf von unverbesserlichen Träumern und Linksradikalen organisierten „Mahnwachen“ herumlungern und Haltungsphrasen salbadern.

Der einzige Zweck aller öffentlichen Auftritte Steinrucks seit dem 18. Oktober besteht anscheinend darin, bloß keine politischen Konsequenzen aus dem Geschehen abzuleiten – und all jene, die eben diese fordern, mantraartig in die rechte Ecke zu stellen. Was sie am letzten Samstag bei der „Mahnwache“ von sich gab, war nicht von ungefähr fast wortidentisch mit den peinlich-verwaschenen Äußerungen von Malu Dreyer 2018 nach dem Mord an Mia in Kandel. Anscheinend existiert inzwischen so etwas wie eine intern sozialdemokratische Standard-Sprachregelung, eine Phraseologie aus dem Setzkasten zur jeweils schnellstmöglichen Rückkehr zur Tagesordnung. Wobei Steinrucks Auftritt allerdings eine Sonderstufe der politischen Verkommenheit darstellt: Kein Wort dazu, was man von SPD-Seite oder von der Ludwigshafener Stadtverwaltung aus zum Schutz der Menschen zu tun gedenkt. Anscheinend soll, ja muss also alles so weitergehen wie bisher: Ludwigshafener sollen sich weiter kritiklos abstechen lassen und dann gefälligst leise weinen. Und sollte der Täter wieder aus Afrika stammen und/oder Islamist sein, ist das laut Steinruck ja völlig irrelevant – denn es könnte ja genauso gut ein deutscher Rentner aus dem nächsten Kleingartenverein gewesen sein.