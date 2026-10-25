Verkauf von Straßennamen: Wie verzichten Städte und Gemeinden auf mögliche Millioneneinnahmen?

Dass Städte Steuern und Abgaben kassieren, das kennt jeder von uns. Doch einen dritten Einnahmeweg haben sie bisher verschlafen: den Verkauf von Straßennamen! Ein Straßenschild kostet großzügig gerechnet 100 Euro. Bei einer Auktion für die jeweiligen Namenspaten kämen aber locker 30.000 Euro oder mehr in die klamme Stadtkasse. Warum beispielsweise die langweilige Südstraße nicht einfach umbenennen? Zum Beispiel in Willy-Ehrlich-Straße. Die Straße bleibt, wo sie ist, keine Bauarbeiten wären nötig. Auch die Häuser bleiben stehen. Die Laternen auch. Es ändert sich nur der Name. Willy Ehrlich überweist 30.000 Euro, denn er will, dass sein Name nicht vergessen wird. Das Schild kostet die Stadt 100 Euro. Der Rest wandert zum Stadtkämmerer. Eine Handelsspanne, von der jeder Discounter träumt. Und Willy Ehrlich, der bislang schon Sportvereine gesponsert hat, bliebe auf alle Ewigkeit in Erinnerung.

Noch besser wäre eine öffentliche Versteigerung im Netz, etwa unter dem Slogan: „Dein Name auf dem Straßenschild.“ Wer bietet mehr für die alte Schulstraße? Mindestgebot 20.000 Euro. Wer am meisten bietet, kriegt den Zuschlag. Sein Name ziert künftig das blaue Straßenschild. Und wenn zwei Sponsoren die selbe Straße haben wollen, gäbe es endlich einen Bieterwettkampf wie bei Ebay. Man müsste diese Routine nur einmal als Einnahmequelle begreifen.

Ein Name für die Ewigkeit

Nicht nur Straßen, auch Plätze stünden zum Angebot. Ein kleiner Platz für 150.000 Euro? Kein Problem. Aus dem König-August-Platz wird der Götz-Kubitschek-Platz. Die breite Gärtnerstraße steigt auf zur Friedrich-Weidel-Allee. Das Geld ist danach nicht weg, es hat nur ein anderer: die Stadtverwaltung. Doch auch dieser Markt braucht Preisklassen. Eine Prachtallee in bester Lage kostet mehr als ein Seitensträßchen. Plätze gehören ins Premiumsegment. Für den schmaleren Geldbeutel bleiben die Sackgassen; wie zum Beispiel die Lars-Hackebeil-Sackgasse. Die gäbe es günstiger, für 30.000 oder 50.000 Euro.

Der “Käufer“ ist für alle Zeiten geadelt. Denn der neue Straßenname stünde auf Stempeln und Briefbögen der Anwohner, im Personalausweis, auf Rechnungen und Gewerbeanmeldungen, im Computer des Bürgeramts, beim Standesamt und beim Grundbuchamt. In Stadtplänen, Telefonbüchern, in allen Navis und Onlinekarten. Und das Fräulein, das im Navi sitzt, spräche ihn laut und vernehmlich aus: „In 200 Metern rechts abbiegen in den Willy-Ehrlich-Weg.“ Willy Ehrlich sitzt derweil beim Kaffee. Sein Name ist trotzdem in aller Munde. Das schlägt so manches Bundesverdienstkreuz. Der Orden landet in der Schublade; der Willy-Ehrlich-Weg ist überall. Wer der Nachwelt etwas hinterlassen will, bekommt hier echte Anerkennung für sein Geld.

300.000 Euro für Leuchtbuchstaben am Kreisliga-Stadion

Bei kommunalen Gebäuden geht noch mehr. Wer 500.000 Euro für die Renovierung des Gemeindesaals überweist, bekommt seinen Namen in Leuchtbuchstaben an den Eingang. Ein Meter hoch und 10 Meter breit, schöne, blaue leuchtende Buchstaben: Ulrich-Siegmund Halle! Bürgerversammlung im Willy-Brandmeister-Haus! Klänge doch gut. Die so gegen einen kleinen oder größeren Obolus Selbstgeehrten könnten ihren Freunden und Verwandten stolz zuflüstern: „Schaut mal nach oben!“ Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt – auch Sporthallen, Bäder und Brücken kämen in Betracht. Im Profisport läuft das seit Jahren; die Allianz Arena heißt nicht so, weil ein Herr Allianz dort je ein Tor geschossen hätte.

Warum aber sollen Namensrechte nur Konzernen gehören? Der Handwerksmeister, der Arzt, der Fabrikant mit vollem Sparbuch könnte seiner Stadt etwas Bleibendes hinterlassen. Und gleichzeitig dafür sorgen, dass auch von ihm etwas Bleibendes bleibt. Ursula von der Leyen sprach am 27. August 2026 in Paris von zehn Billionen Euro privater Ersparnisse auf europäischen Konten und nannte diese auf Französisch „paresseuse“ – träge, faul. Ein Teil dieses “faulen” Geldes könnte vielleicht bald ein Schuldach abdichten.

780 Millionen für leere Kassen wären verfügbar

Dass Geld überall fehlt, muss man niemandem erklären. Deutschland klamme Kommunen schlossen 2025 mit einem Rekorddefizit von 31,9 Milliarden Euro ab – wohlgemerkt trotz Rekordsteuereinnahmen (die Gründe kennen wir). Der von den Städten und Gemeinden beklagte Investitionsstau liegt laut Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bei 231,2 Milliarden Euro. Allein Schulen schlagen hiervon mit 68,9 Milliarden zu Buche. Hinter diesen abstrakten Zahlen stehen kaputte Klos, Wohnheime für Gäste aus aller Welt, undichte Dächer, Turnhallen aus den Siebzigern und Kitas, deren Sanierung jedes Jahr neu verschoben wird.

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Wenn die Steuern nicht ausreichen, dann sorgt man eben kreativ für zusätzliche Einnahmequellen… und mit dem Verlauf von Straßennamen lässt sich all das schnell sanieren. Nur 26.000 Straßen, Plätze, Hallen oder vergleichbare Objekte zu durchschnittlich 30.000 Euro ergäben schonmal 780 Millionen Euro. Plus obendrauf noch die extrateuren Müller-Milch-Plätze.