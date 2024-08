Verlorenes Land

In Solingen werden Blumen auf einer Regenbogenflagge niedergelegt. Der Solinger Bürgermeister Tim Kurzbach, der selbst in eine Schleuser-Affäre verwickelt ist, und namhafte Politiker der Altparteien zeigen sich „erschüttert von der Tat“. ARD und ZDF warnen in Dauerschleife vor der „Gefahr von Rechts“, vor dem „Rechtspopulismus“ und natürlich vor der AfD. 200 Menschen demonstrieren auf der Straße gegen „Hass und Hetze“, die sich gegen Ausländer richten. Man könnte meinen, es sein ein AfD-Mitglied oder zumindest ein AfD-Wähler gewesen, der am Freitag bei der 650-Jahres-Feier in Solingen drei Menschen erstach und bis zu acht weitere zum Teil lebensgefährlich verletzte.

Dem ist aber nicht so. Es war der 26 Jahre alte Syrer Issa al Hassan, der wohl 2022 als „Flüchtling“ nach Deutschland kam und nun diese schrecklichen Tat unter dem Kampfruf der Islamisten, „Allahu Akbar”, begangen haben soll. Aber weil im heutigen Deutschland einfach nicht sein kann, was nicht sein darf, ergeht sich die ARD auch nach der Festnahme des Täters in der Theorie, dass die Gründe für die Tat „unklar“ seien, aber auch etwas damit zu tun haben könnten, dass “jemand was gegen Ausländer hat“. Ein Kommentator sagte dies wortwörtlich.

Da sind die 18 Euro und 36 Cent für die GEZ, die man gezwungenermaßen jeden Monat zahlen muss, doch gut angelegt! Wie war doch gleich nochmal der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen? Neutral zu informieren? Aber lassen wir das an dieser Stelle lieber.

Die ewig gleichen Sprechblasen

Auch die Politiker der Altparteien sondern wieder einmal die ewig gleichen Sprechblasen ab: Man sein „erschrocken“, „erschüttert“, man „verurteile die Tat“ und wolle ab jetzt aber ganz bestimmt „mit aller Härte des Gesetzes vorgehen“. Dasselbe sagte man auch nach Mannheim und nach den hunderten anderen „Einzelfällen“ die sich inzwischen mehrmals die Woche wiederholen. Sehen wir der ebenso traurigen wie bestürzenden Wahrheit ins Auge: Dieser Staat hat weder die Kraft noch den Willen und inzwischen wohl auch nicht mehr die Möglichkeiten, dieser importierten Gewalt etwas entgegenzusetzen. Der Rechtsstaat zerbröselt förmlich vor unseren Augen. Vor Gericht entscheidet nicht mehr das Gesetz über Urteil und Strafmaß, sondern die ethnische Herkunft und die politische Gesinnung. So etwas hatten wir schon mal in Deutschland und es nahm kein gutes Ende.

Die Politiker der selbsternannten „demokratischen“ Altparteien und auch die vom Staat finanzierten Massenmedien, tragen maßgeblich die Verantwortung für die heutigen Zustände in Deutschland. Das wissen die betroffenen Kreise natürlich selbst und halten deshalb auch zusammen wie Pech und Schwefel. Sie versuchen, solche Taten einfach auszusitzen, sie zu relativieren oder glatt zu leugnen – besonders vor anstehenden Wahlen. Ein weiteres wichtiges Mittel im Instrumentenkasten des Verbundes aus Altparteien und Medien ist natürlich das Diffamieren des politischen Gegners, der es doch tatsächlich wagt, die Probleme im Land offen anzusprechen. Dasselbe unselige Verhalten, denselben innigen Schulterschluss von Politik und ÖRR haben wir schon beim Thema Corona und der Frage nach der Aufarbeitung dieser Ära erlebt. Überwachung, Bevormundung, Denunziation, Verarmung und eine ans Pathologische grenzende Realitätsleugnung: Das sind die Merkmale eines gescheiterten Staates, und all das ist heute in der Bundesrepublik zu finden.

Realitätsverleugnung

Seit der illegalen Grenzöffnung im Jahre 2015 unter Angela Merkel (CDU), erleben wir ein Staatsversagen historischen Ausmaßes. Es begann mit einer “menschlichen Geste” der Aufnahme von einigen hundert Flüchtlingen am Budapester Bahnhof, am Ende kamen 4 Millionen – und bis heute sind es Monat für Monat 35.000. Jetzt, fas zehn Jahre später, ist sogar schon der Gang vor die eigene Haustür lebensgefährlich geworden. An öffentlichen Orten wie Schwimmbädern oder Marktplätzen sind kaum noch Vertreter der „schon länger hier lebenden“ Personen anzutreffen. Der öffentliche Raum wird in rasender Geschwindigkeit von den „Neubürgern“ in Besitz genommen, die dort ihre eigene „Kultur“ ausleben und ein zunehmendes Selbstbewusstsein entwickeln.

Dagegen wäre im Prinzip nichts zu sagen, der Deutsche war fremden Kulturen gegenüber schon immer recht aufgeschlossen; das Problem ist jedoch leider, dass sich ein Teil der importieren „Kultur“ als sehr gewalttätig und rückständig herausgestellt hat und keinerlei Integrationsbereitschaft noch Respekt zeigt. Im Gegenteil: Die hiesigen Verhältnisse nähern sich immer mehr denen in den Ursprungsländern der Neubevölkerung an. Laut BKA-Statistik ereignen sich jeden Tag zwischen 30 und 50 Messerangriffe auf Deutschlands Straßen, Tendenz stark steigend. Dabei wird die Dunkelziffer von Kennern der Szene als doppelt so hoch eingeschätzt. Doch das sogenannte „beste Deutschland aller Zeiten“ scheint einfach kein probates Mittel gegen die importieren Gewalttäter finden zu wollen.

Vom blühenden Deutschland in die Dritte Welt

Dabei wäre diese Lösung recht einfach: Die Grenzen schließen und alle sich illegal hier aufhaltenden Personen in ihre Herkunftsländer abschieben. Dazu fehlt jedoch der politische Wille – was in der Folge dazu führt, dass sich das einst blühende Deutschland mit riesigen Schritten auf das Level eines Drittweltlandes zubewegt. Gewalttätige Banden, Drogendealer und Kriminelle haben vielerorts ganze Straßenzüge, ja sogar ganze Stadtteile so unsicher gemacht, dass andere Nationen ihre Bürger inzwischen sogar ausdrücklich davor warnen, nach Deutschland zu reisen, weil sie dort Opfer von Übergriffen werden könnten.

Und wie reagiert die Regierung auf diese selbst herbeigeführten Zustände? Mit Zensur. Man darf die Wahrheit einfach nicht mehr aussprechen, weil das ja „Rassismus“, „Hass“ und „Hetze“ sei. Der Alternative für Deutschland, die diese Zustände als einzige Partei offen anspricht und zu Recht kritisiert, wird vom Kartell der Altparteien und Medien vorgeworfen, „dumm“, „populistisch“, rückständig“, „undemokratisch“ und „menschenfeindlich“ zu sein; ein Übel, das es auszugrenzen und zu verbieten gelte. Natürlich darf da auch der Vorwurf des “Rechtsextremismus” nicht fehlen. Das ist alles nichts Neues. Die bloße Benennung offensichtlicher Tatsachen und biologischer Fakten gelten heute ja schon als rechtsextrem; in bestimmten Kreisen setzt einen bereits das Essen von Fleisch, das Fahren eines Fahrzeugs mit Verbrennermotor oder die Ablehnung eines hochexperimentellen gefährlichen Impfstoffs mit einem „Nazi“ gleich. Vom Bekenntnis zu Deutschland ganz zu schweigen.

Offene Grenzen

Dabei stellt diese ständige Gleichsetzung der demokratisch legitimierten Opposition und jeder abweichenden Meinung mit den schlimmsten Zeiten der deutschen Geschichte in Wirklichkeit eine abstruse Verharmlosung der abartigen Verbrechen dar, die damals begangen wurden. Der Ruf „Nie wieder ist jetzt“ ist daher an die völlig falsche Adresse gerichtet. Leistung und Kompetenz gelten heute als unfair gegenüber anders Begabten, Scheinprobleme – Sylt-Gesänge oder Klima- beziehungsweise “Hitze”-Panik) werden zu Staatskrisen und drohenden Katastrophen aufgebauscht – während die wahren Gefahren und politisch selbstgeschaffenen Risiken – Massenmigration, Kriminalität, Islamisierung, Deindustrialisierung – bis zum bitteren Ende verleugnet werden. Aber in einem Land, wo es Tampons für Männer und „menstruierende Personen“ gibt, kann einen fast nichts mehr erschüttern.

Jedes Jahr übertreten „Geflüchtete“ in der Größenordnung mehrerer Großstädte die Grenzen Deutschlands – und da sind die Personen, die vom Außenministerium unter Frau Baerbock eingeflogen werden, noch gar nicht mitgezählt. Die wenigstens dieser Menschen sind nach den geltenden Gesetzen dazu berechtigt, hier im Land zu bleiben. Doch die Ampel betreibt auch weiterhin fröhlich die Politik der „offenen Tür“. Die Folgen sind absehbar: Schon in wenigen Jahren werden die Sozialsysteme unter dem Ansturm kollabieren und die Steuerlast wird für die Deutschen unbezahlbar werden – was die hart arbeitenden Bürger mit Migrationshintergrund im Land natürlich einschließt. Diese gut integrierten, hier erfolgreich heimisch gewordenen Zuwanderer und ihre Nachkommen leiden ebenso wie die Autochthonen unter dieser Regierung – was einer der Gründe dafür ist, dass auch diese Bevölkerungsgruppe ihre politische Zukunft zunehmend in der AfD sieht, die deshalb unter Migranten mehr Wählerzuwächse als jede andere Partei verzeichnet. Ironischerweise werden diese Bürger dann ebenfalls als „Nazis“ diffamiert – was zuweilen zu sehr amüsanten Situationen führt.

Zeichen des drohenden Zusammenbruchs

Derzeit erleben wir die ersten Anzeichen des drohenden Zusammenbruchs: Man möchte wieder einmal dort sparen, wo es den wenigsten Widerstand zu erwarten gibt – bei den Rentnern. In der “Welt” nannten die Wirtschaftsweisen die Stabilisierung der Rente bei 48 Prozent und einer Durchschnittsrente von 1.500 Euro brutto nach 45 Jahren Arbeit ein „üppiges Geschenk auf Kosten der Jungen“. Der Wirtschaftsflügel der CDU fordert derweil die Rente mit 70. Da weiß man doch, was man bekommt, wenn man die CDU wählt! Als nächstes stehen dann diejenigen auf der Liste, die sich mit ihrer eigenen Hände Arbeit etwas aufgebaut haben: Die Haus- und Wohnungsbesitzer. Das geplante Vermögensregister wird wie der Lastenausgleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wirken, das dem Staat weitere Milliarden Euro in die leeren Kassen spülen soll – kein Wunder, das Bürgergeld muss ja schließlich irgendwie finanziert werden. Und die Milliarden für die Ukraine und all die grandiosen grünen und woken Projekte im Ausland wachsen auch nicht auf Bäumen. Da muss der deutsche Michel schon mal ein Opfer bringen!

Aber was bedeutet dieses Vermögensregister (vulgo Lastenausgleich) eigentlich? Zum Beispiel dieses: Nehmen wir einmal an, Sie haben Ihr Eigenheim für 200.000 Euro abbezahlt. Bei einem Lastenausgleich könnte nun der Staat von Ihnen die Hälfte dieser Summe einfordern und Sie hätten keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Haben Sie diese 100.000 Euro nicht, müssen Sie Kredit aufnehmen – was auch hier wieder die Rentner besonders hart treffen wird, denn die werden bei den Banken keinen Kredit bekommen –, oder Sie müssen Ihr Eigenheim verkaufen. Tja, dumm gelaufen! Der Staat wird dann überglücklich sein, Ihnen Ihr Eigenheim zum geringstmöglichen Preis abzukaufen – nämlich genau für die 100.00 Euro, die Sie dem Staat „schulden“. Angenehmer Nebeneffekt der Sache ist dann, dass auf diese Art auch wieder neuer Wohnraum für die „Geflüchteten“ zur Verfügung steht, während die „schon länger hier Lebenden“ sehen können, wo sie bleiben. Das ist es, worauf die Politik in Deutschland unweigerlich zusteuert.

Gibt es Hoffnung?

Im September finden in drei ostdeutschen Bundesländern Wahlen statt und viele Menschen hoffen darauf, dass die Wähler die Altparteien so sehr abstrafen, dass die endlich ihre fatale Politik ändern. Den Anfang machen die Wahlen am kommenden Sonntag in Sachsen und Thüringen. Machen wir uns realistischerweise nichts vor: Es wird sich vermutlich nicht viel ändern, denn die Altparteien werden entweder Verhinderungskoalitionen untereinander oder mit dem neuen Spieler auf dem Feld eingehen, dem Bündnis Sahra Wagenknecht; dabei werden jegliche politischen Inhalte dem Ziel untergeordnet werden, die einzig echte Opposition, die AfD, von der Regierungsbeteiligung fern zu halten – denn dies ist die einzige Schnittmenge des Altparteienkartells, darin sind sich alle einig. Und wenn das nicht reicht, wird man sich irgendetwas anderes einfallen lassen, um zu verhindern, dass die AfD in Regierungsverantwortung kommt. Man wird dann vermutlich von der „großen Verantwortung für das Land“ hören und dass man es nicht zulassen dürfe, dass „Nazis“ die Regierung übernehmen, oder ähnlichen Unsinn.

Sollten die Altparteien bei den Wahlen tatsächlich eine verheerende Niederlage erleiden, werden sie nicht zögern, vom autoritären in den totalitären Modus umzuschalten – und das mit dem aller reinsten Gewissen, denn es geht ja um die “Rettung der Demokratie“. Daher auch die ständigen Rufe nach mehr Zensur, nach mehr Überwachung, nach mehr Regulierung, nach mehr Gleichschaltung.

Jetzt zählt es im Osten!

Letzte Falls es unter diesen Umständen dann überhaupt noch zu den Bundestagswahlen 2025 kommen sollte, werden wir dort Ähnliches erleben: Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir 2025 eine schwarz-grüne Bundesregierung bekommen, sei es unter einem Kanzler Habeck oder ein Kanzler Wüst; es wir auf jeden Fall ein sehr grüner Kanzler werden.

Die Frage ist jedoch, ob unser Land weitere vier Jahre des „Weiter so in Richtung Abgrund“ überleben kann, oder ob die bis dahin angerichteten Schäden unumkehrbar sein werden. Manche befürchten, dass dieser Punkt heute überschritten ist. Die einzige Möglichkeit, das Schlimmste zu verhindern, wäre es, das schier Unmögliche eben doch möglich zu machen und die AfD so stark werden zu lassen, dass an ihr bei einer Regierungsbildung kein Weg mehr vorbeiführt. Daher sind die Wahlen die allerletzte Gelegenheit, diesem ganzen Irrsinn noch einen Riegel vorzuschieben. Insofern: Liebe Wähler in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, ihr habt es in der Hand! Ihr könnt den Kurs unseres Landes entscheidend beeinflussen! Das habt Ihr in der Vergangenheit schon einmal getan, als Ihr 1989 auf die Straße gegangen seid und das faule Konstrukt der DDR zum Einsturz gebracht habt. Ihr könnt auch die Ampel stürzen –wenn ihr es wollt! Wir glauben an Euch. Glaubt auch an Euch selbst!